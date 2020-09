Biografia • Creatore di un Universo immortale

Frank Patrick Herbert nasce nel 1920 a Tacoma, nello stato di Washington. Pur non essendo un vero scienziato, studia attivamente Geologia Sottomarina, Psicologia, Antropologia, Ecologia, Navigazione e Botanica.

Inizia la carriera di scrittore di fantascienza nel 1952, su Startling Stories col racconto "Looking for Something?", ottenendo subito attenzione ed apprezzamento da parte dei lettori.

Nei dieci anni successivi è corrispondente dalle maggiori città statunitensi della costa occidentale per l'Examiner di San Francisco, e continua a scrivere racconti.

Il grande successo arriva nel 1963 col suo primo romanzo, "Dune" (pubblicato inizialmente in due parti su Analog SF di John W. Campbell jr.) col quale l'autore dà vita all'omonimo e famoso ciclo, suggestivo affresco di un meraviglioso universo e di una civiltà futura, in cui dispiega al meglio tutte le sue qualità di studioso.

Frank Herbert muore l'11 febbraio 1986 a Madison, nel Wisconsin.

Il ciclo di Dune

Dune (1965)

Messia di Dune (1969)

I Figli di Dune (1976)

L'Imperatore-Dio di Dune (1981)

Gli Eretici di Dune (1984)

La Rifondazione di Dune (1985)

..classico affascinante senza eguali per l'ampiezza della trama e la ricchezza degli spunti narrativi e profetici, citato dal New York Times tra i dieci libri «che bisogna assolutamente leggere», è stato più volte vincitore dei premi Hugo, i riconoscimenti più significativi nell'ambito della fantascienza.

Considerato da alcuni fantascienza, da altri fantasy (per l'ambientazione esoterica e tipicamente feudale in cui è immerso), è non solo l'opera più riuscita e famosa di Frank Herbert, ma anche fonte d'ispirazione dei migliori creatori di universi degli anni successivi:

«Il puro piacere dell'invenzione e della narrazione ad altissimo livello.»

Isaac Asimov

«Dune è parte integrante del mio universo fantastico.»

Steven Spielberg

«Un mondo che nessuno ha ancora saputo ricreare con tale perfezione.»

James Cameron

«Il meglio. Oltre ogni genere letterario e ogni epoca.»

Stephen King

«Senza Dune, Guerre Stellari non sarebbe mai esistito.»

George Lucas

Il lavoro maniacale svolto da Herbert, per ricostruire in maniera realistica un mondo immaginario, lo ha spinto a studiare più di 200 testi tra libri, articoli, rapporti e saggi sull'ecosistema delle regioni aride, sulle comunità che li abitano e sugli adattamenti degli animali e degli uomini. Per esso ha creato in modo totale e puntiglioso un'ecologia, una religione, una terminologia appropriata, e delle accurate cartine geografiche.

Morendo l'autore ha inoltre lasciato approfonditi appunti su un possibile prequel di Dune.

Tali note sono state utilizzate dal figlio Brian Herbert e dallo scrittore Kevin J. Anderson, che hanno realizzato il ciclo "Preludio a Dune" comprendente i titoli:

House Atreides

House Harkonnen

House Corrino





The Butlerian Jihad

The Machine Crusade

The Battle of Corrin

Poco fortunata la trasposizione cinematografica del primo libro; il film "Dune" (1984) rimane comunque un grande lavoro del maestro David Lynch. Più apprezzata invece la produzione americana di una mini serie tv (2000), che vede tra gli attori William Hurt e Giancarlo Giannini.

Hanno avuto fortuna anche i videogiochi ispirati al capolavoro di Herbert.

Altri libri di Frank Herbert

Serie di Destination: Void (con Bill Ransom)

The Jesus Incident (1979)

The Lazarus Effect (1983)

The Ascension Factor (1988)

Serie di Jorg X McKie:

Whipping Star (1970)

The Dosadi Experiment (1977)

Antologie