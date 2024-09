Biografia

Fabio Basile nasce il 7 ottobre del 1994 a Rivoli, in provincia di Torino. Cresciuto a Rosta, nel 2013 entra a far parte del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano, e ottiene la medaglia di bronzo nella categoria 60 kg del judo ai Giochi del Mediterraneo che si disputano a Mersin.

Terzo ai campionati europei giovanili in scena a Bucarest, si allena con il maestro Pierangelo Toniolo presso l'Akiyama di Settimo Torinese. Nel 2016 Fabio Basile arriva terzo ai campionati europei di Kazan e viene convocato per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove partecipa nella categoria 66 kg.

Fabio Basile campione olimpico

Conquista la medaglia d'oro sconfiggendo in finale il campione del mondo in carica, il sudcoreano An Ba-ul, con un ippon messo a segno dopo meno di un minuto e mezzo.

Fabio Basile

Personaggio tv

L'anno successivo entra nel cast di concorrenti di "Ballando con le stelle", il talent show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, dove è in coppia con Anastasia Kuzmina: alla fine del ciclo dello show i due si classificano al secondo posto.

Successivamente decide di trasferirsi in Giappone, da solo, per allenarsi con i maestri dell'Oriente. Tornato alle competizioni, a partire dall'ottobre del 2017 Basile passa alla categoria -73 kg, in occasione del Gran Slam di Abu Dhabi. Nel dicembre dello stesso anno riceve dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di Commendatore.

Il suo account Instagram è @fabiobasile66

Nell'autunno del 2018 Fabio Basile entra nella casa del "Grande Fratello Vip 3" come concorrente del celebre reality show di Canale 5: con lui ci sono, tra gli altri, Jane Alexander, Andrea Mainardi, Stefano Sala e Walter Nudo.