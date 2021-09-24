Biografia

Il pediatra e studioso austriaco Hans Asperger nasce a Vienna il 18 febbraio 1906.

Cresce solitario in una fattoria fuori città; da piccolo è un bambino schivo, piuttosto timido e precoce nel linguaggio.

Laureatosi a Vienna in Medicina nel 1931, a partire dal 1932 dirige la “Sezione di Educazione Terapeutica” presso l’ospedale pediatrico annesso alla Facoltà. Proprio qui incontra i bambini che, da lui esaminati, gli fanno scoprire la sindrome per cui oggi è celebre e che porta il suo nome: la sindrome di Asperger (di cui egli stesso mostrava alcuni tratti).

Già nel 1938 Asperger aveva cominciato a far circolare le sue osservazioni sull’autismo, ma è la tesi di dottorato - pubblicata nel 1944 - il suo contributo più importante dal punto di vista scientifico.

Asperger si sposò nel 1935 ed ebbe cinque figli. Durante la Seconda guerra mondiale partì come medico militare in Croazia.

L'autismo e la Sindrome di Asperger

Tornando alla sua tesi di dottorato, Hans Asperger in essa parla di “psicopatia autistica”, descrivendo in maniera dettagliata i comportamenti tipici riscontrati nelle persone affette da autismo.

Asperger coglie nel segno: i soggetti autistici non hanno “empatia cognitiva”, ossia non hanno la capacità di calarsi nei panni altrui per capire i loro ragionamenti. Hanno invece una “empatia affettiva”, intesa come capacità di compenetrarsi nello stato d’animo altrui, molto sviluppata.

Nei suoi studi Hans Asperger mette in evidenza che, spesso, i ragazzi autistici mostrano aspetti geniali in alcune materie o argomenti di loro interesse. Ed infatti, all’interno dell’ospedale pediatrico in cui svolge la sua attività, fa in modo che ciascun insegnante stimoli i piccoli pazienti ad esprimere loro stessi al meglio delle possibilità; sviluppano così la cosiddetta “intelligenza autistica”.

Hans Asperger professore universitario

Proprio questa tesi di dottorato procura nel tempo fama e popolarità al dottor Asperger, il quale riesce ad ottenere una cattedra presso l’Università di Vienna, alla Facoltà di Pediatria.

Dopo circa venti anni, il medico si trasferisce ad Innsbruck, dove oltre ad insegnare all’Università, dirige l'organizzazione SOS-Kinderdorf di Hinterbrühl (si trova anche in Italia).

Il periodo del nazismo

Proprio mentre Asperger cerca di diffondere i suoi studi sull’autismo, Vienna subisce l’occupazione da parte dei nazisti; il regime di Hitler introduce anche in Austria un programma di eutanasia delle persone affette da disabilità.

Pare che la Gestapo per due volte abbia provato ad arrestare il dottor Hans Asperger, senza però riuscirci.

In alcuni brani diffusi dal medico austriaco, il programma nazista di eutanasia è stato smantellato in ogni dettaglio ideologico.

L'eredità di Hans Asperger

All'età di 74 anni, tre anni dopo essere andato in pensione, il 21 ottobre 1980 Hans Asperger si spegne nella sua Vienna.

Solo qualche tempo dopo la morte, il mondo accademico internazionale cominciò ad accorgersi di quello che Asperger aveva intuito e studiato.

Nel 1981 Lorna Whing, psichiatra britannica, pubblicò un articolo intitolato “La sindrome di Asperger: una descrizione clinica” riportando gli studi effettuati da Asperger.

Dieci anni dopo la psichiatra tedesca Uta Frith si occupò della traduzione della traduzione della tesi del dottorato di Hans Asperger in lingua inglese.

Nel 1992 la sindrome di Asperger è stata inclusa tra i disturbi psichici catalogati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel 2013 il DSM-5 (nuovo manuale americano) ricomprese la Sindrome di Asperger tra i cosiddetti “Disturbi dello Spettro Autistico”.

Alcuni studiosi hanno dimostrato, attraverso documentazioni storiche, che il medico austriaco ha appoggiato il progetto di sterminio nazista, accompagnando diversi bambini considerati “geneticamente inferiori” alla clinica Am Spiegelgrund di Vienna. Questo era un vero e proprio centro di “eutanasia infantile”. I decessi di questi bambini (circa 800) sono stati tutti registrati come conseguenze letali della polmonite. Quando anni dopo la morte del medico fu coniato il termine “sindrome di Asperger”, nessuno era ancora a conoscenza del fatto che Hans Asperger aveva collaborato allo sterminio nazista.