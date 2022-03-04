1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli

Biografia

Nata a Roma il 24 dicembre 1985 sotto il segno zodiacale del Capricorno, Ilenia Pastorelli è un’attrice e conduttrice tv italiana.

Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli

Giovinezza e formazione

Cresciuta nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, esordisce abbastanza presto nel mondo dello spettacolo, prima come ballerina di danza classica (il suo mito è Carla Fracci), e poi come modella.

All’età di 12 anni Ilenia Pastorelli affronta la separazione dei propri genitori, a cui segue il trasferimento con la madre e le sorelle in un altro quartiere della capitale.

Per non gravare sulla situazione precaria in cui si trovano, decide di darsi da fare. Così va a vivere da sola all’età di 18 anni. Riesce però a portare a termine i suoi studi al Liceo Classico.

Per mantenersi Ilenia fa tanti lavori diversi: agente immobiliare, modella, cameriera, rappresentante di capi di abbigliamento.

Ilenia Pastorelli

Gli esordi in tv e al cinema di Ilenia Pastorelli

A 24 anni si spalancano per lei le porte del “Grande Fratello” (dodicesima edizione), e arriva in semifinale. Qui si fa conoscere ed apprezzare per il suo carattere genuino, non artefatto e indomito. Anche per lei il reality è un trampolino di lancio per arrivare al cinema.

Prima, però, si dedica alla musica, incidendo il brano intitolato “La ballata di Hiroshi”.

Nel 2015 Ilenia Pastorelli esordisce sul grande schermo con la pellicola “Lo chiamavano Jeeg Robot”, insieme agli attori Luca Marinelli e Claudio Santamaria. Con questo film, diretto dal regista Gabriele Mainetti, l’attrice romana ottiene un David di Donatello come “miglior attrice protagonista”.

Ilenia Pastorelli

Nel 2016 esordisce in tv come conduttrice, al fianco di Fabrizio Biggio, nella trasmissione intitolata “Stracult”, interamente dedicata al mondo del cinema.

Tra le altre cose, Ilenia nel 2016 prende parte al videoclip “One Day” di Biagio Antonacci insieme all’attore Raoul Bova.

Ilenia Pastorelli

I film successivi

Tre anni dopo, nel 2018, arriva una grande occasione professionale per Ilenia. L’attore e regista Carlo Verdone la scrittura per il ruolo da protagonista nel suo film “Benedetta follia”. La pellicola, molto apprezzata dal pubblico, ottiene la meritata candidatura ai Nastri d’Argento. Verdone paragona Ilenia Pastorelli alla romana Anna Magnani.

Nello stesso anno Ilenia partecipa al film natalizio “Cosa fai a Capodanno?”: con lei, nel cast, c’è Luca Argentero.

Ilenia Pastorelli

In televisione la Pastorelli conduce nel 2019 il programma “Adrian Live - Questa è la storia” con Adriano Celentano, che introduce il cartoon realizzato dal “Molleggiato”.

Sempre nel 2019 la troviamo nel film “Non ci resta che il crimine”, diretto da Massimiliano Bruno, e successivamente nel sequel “Ritorno al crimine”.

Insieme ad Ambra Angiolini e Serena Rossi, Ilenia Pastorelli fa parte del cast del film “Brave ragazze”, in cui interpreta il ruolo di Chicca.

Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli negli anni 2020

È da segnalare l'ottima interpretazione di Ilenia nel film del regista Pif, dal titolo “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” (2021).

L’attrice torna poi sulla cresta dell’onda per la sua partecipazione al film horror del Maestro Dario Argento, intitolato “Occhiali neri” (2022)

Ilenia Pastorelli

Nella commedia “4 metà” (2022) di Alessio Maria Federici, interpreta una dottoressa che cerca una relazione amorosa stabile.

Vita privata

Della vita privata di questa attrice italiana non si sa molto. Oltre ad essere una persona simpatica e dotata di ironia, Ilenia Pastorelli ha un’anima incline alla malinconia e all’introspezione. Da quel poco che si sa, vive in compagnia di un gatto. Come si evince dalle immagini pubblicate sui social, è parecchio legata alla sua famiglia, in particolare a sua sorella.

Ilenia Pastorelli

Una sola è la storia d’amore nota che l’attrice ha vissuto tempo fa, durante la partecipazione al “Grande Fratello”. Con il rugbista Rudolf Mernone, anche lui concorrente nella medesima edizione del reality; la relazione ha avuto una durata di circa un anno.

