Biografia • Eva, prima donna

La sua figura perfetta ha contribuito a renderla celebre per un noto spot di biancheria intima. Eva Herzigova nata il 10 marzo 1973 a Litvinov, Repubblica ceca, che ha lasciato nel 1989, anno della Rivoluzione di Velluto, è diventata fotomodella per caso. Durante una visita ad alcuni parenti di Praga, la sua migliore amica Pauline la convinse a partecipare ad un concorso di bellezza organizzato da una agenzia francese e naturalmente Eva vinse con gran distacco sulle altre.

Comincia dunque a frequentare le passerelle e all'inizio del 1992 viene scelta dalla GUESS? come testimonial pubblicitaria, succedendo alla onnipresente Claudia Schiffer, facendo di fatto da apripista all'ondata di modelle provenienti dall'Europa dell'Est.

Le successive campagne di L'Oréal e di Bitter Campari rinforzano la sua immagine di "Marilyn degli anni '90", anche se Eva tiene a precisare che con la indimenticabile diva americana ha in comune solo le curve. Non si può tuttavia dimenticare la campagna che l'ha resa davvero famosa, quella per il reggiseno push-up denominato Wonderbra. I cartelloni con la sua conturbante immagine in biancheria intima hanno fatto il giro del mondo e provocato molti...incidenti.

Sono numerosi gli automobilisti che alla guida di una vettura si sono incantati a rimirarla mentre dall'alto di un muro indicava di guardarla negli occhi, propio mentre in primo piano c'era il suo prosperoso seno.

Top model intellettuale, come è stata definita da qualcuno, ha sfoggiato in diverse occasioni un'invidiabile attitudine poliglotta. Non solo parla correntemente quattro lingue, ceco, russo, inglese e francese, ma ama anche viaggiare, cucinare, leggere e giocare a tennis. Famosa è la sua immagine, opera di Peter Lindbergh, scelta per il calendario Pirelli del 1996 e le varie copertine di Elle, Marie Claire, Vogue America, GQ sono la testimonianza della preferenza accordatale dai maggiori stilisti internazionali come Valentino, Versace, Yves Saint Laurent, Givenchy, Calvin Klein solo per citarne alcuni.

Anche se in alcune interviste ha dichiarato che il lavoro di modella, a dispetto delle apparenze, è molto duro e rischia di gettare la ragazza che intraprende questa carriera nella più assoluta solitudine, Eva è un'ottima imprenditrice di se stessa, tanto da non farsi mancare apparizioni e inviti nei contesti più diversi. Ha partecipato per esempio al Festival di Sanremo del 1998, accanto a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti; ha poi girato "Les Anges Guardien" con Gerard Depardieu. In seguito ha accettato di interpretare la moglie fatalona nel film "L'amico del cuore", del regista napoletano Vincenzo Salemme (film baciato da un gran successo di critica e pubblico).

Appassionata di cucina italiana, francese e giapponese ha una vera predilezione per lo champagne. Sembra che il suo ex marito Tico Torres, batterista del gruppo rock Bon Jovi, l'abbia conquistata facendole sorvolare New York di notte con il suo jet privato e sorseggiando lo spumante francese con le bollicine.

Forse pochi sanno che il colore naturale dei suoi capelli è il castano e che una delle sue passioni più grandi è andare a tutto gas sulla sua Harley Davidson fiammante.

Dopo aver posato nuda per Playboy nel 2004, a aver interpretato la dea Venere nella Cerimonia di apertura ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006, torna alla ribalta all'inizio del 2009 come protagonista del calendario della rivista "Marie Claire", le cui bellissime foto sono firmate dal fotografo e stilista tedesco Karl Lagerfeld.