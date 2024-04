Il nostro accetta scegliendo come nome d'arte, forse per dare un tocco di americanismo alla sua provenienza, appunto Roby. Il riservatissimo musicista è poi diventato la vera e propria anima della band, trascinatore del gruppo anche fuori dal palcoscenico . Oltre ad essere particolarmente preparato dal punto di vista musicale, è dotato di una voce straordinaria, potente e pulita che mette in risalto molto spesso nei ricorrenti "assoli" vocali.

1 di 6

Frasi di Roby Facchinetti

3 fotografie

Foto e immagini di Roby Facchinetti

Video Roby Facchinetti

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti

Nota bene

Biografieonline non ha contatti diretti con Roby Facchinetti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Roby Facchinetti.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Donizetti Pooh Palcoscenico Dj Francesco Pooh Sanremo 2018 Musica