Biografia

Il noto scrittore Ken Follett nasce a Cardiff, nel Galles, il 5 giugno 1949. Il suo nome completo è Kenneth Martin Follett.

Gli studi e i primi impieghi

Figlio di un ispettore del fisco, studia a Londra e consegue la laurea in Filosofia. Diventa reporter, prima per il giornale della sua città "the South Wales Echo", e più tardi per il "London Evening News". Mentre lavora scrive un primo romanzo, che riuscirà sì a pubblicare, ma che non diventerà un bestseller.

Lavora poi per una piccola casa editrice londinese, la Everest Books, diventando direttore editoriale. Nel frattempo, per diletto e passione, nel tempo libero continua a scrivere.

Il romanzo di esordio e i primi successi

Ken Follett esordisce nel professionale mondo dei romanzi nel 1978 con "La cruna dell'ago", un racconto eccitante, magistrale capolavoro di suspense, teso ed originale con un personaggio femminile memorabile nel ruolo di protagonista. Il libro ha vinto l'Edgar award ed è divenuto un film per il grande schermo, una pellicola eccezionale che vede Kate Nelligan e Donald Sutherland come protagonisti.

Dopo il successo de "La cruna dell'ago", altri titoli di Ken Follett hanno ispirato film e miniserie televisive, da "Il Codice Rebecca" a "Sulle ali delle aquile". Quest'ultimo lavoro narra la vera storia di come due impiegati dell'imprenditore Ross Perot vengono tratti in salvo dall'Iran durante la rivoluzione del 1979. Al libro si ispirerà una miniserie tv con Richard Crenna e Burt Lancaster.

I generi letterari

Ken Follett è riuscito a sperimentare con successo anche altri generi letterari, oltre al mistery. Il suo titolo più celebre, in questo senso, è "I pilastri della terra", uno dei titoli più amati dai fan dell'autore gallese: il libro ha totalizzato diciotto settimane di permanenza in testa alle classifiche dei libri più venduti sul New York Times.

"I pilastri della terra" è stato per oltre sei anni uno dei titoli più venduti in Germania e ha raggiunto la prima posizione delle classifiche in Canada, Gran Bretagna e Italia.

Nel 1994 Timothy Dalton, Omar Sharif e Marg Helgenberger sono stati i protagonisti della miniserie televisiva "Lie Down with Lions", ispirata al suo omonimo lavoro.

Ken Follet: i libri a cavallo del nuovo millennio

Follett ritorna al thriller con la pubblicazione de "Il terzo gemello", accolto con un vertiginoso crescendo di interesse da parte del pubblico, tanto da risultare il secondo libro più venduto del mondo nel 1997 (secondo solo a "Il partner", di John Grisham).

Nel 1998 esce "Il martello dell'Eden", un altro romanzo ricco di suspense.

I suoi lavori successivi sono:

"Codice a zero" (2000)

"Le gazze ladre" (2001)

"Il volo del calabrone" (2002)

"Nel bianco" (2004)

"Mondo senza fine" (2007)

Quest'ultimo titolo citato è il seguito de "I pilastri della terra", capolavoro che ha totalizzato il considerevole numero di 90 milioni di copie vendute nel mondo.

Gli anni 2010 e 2020

Il 28 settembre 2010 è uscita la sua opera "La caduta dei giganti" (Fall of giants), primo romanzo di una trilogia (The Century Trilogy) che vede l'uscita dei successivi capitoli nel 2012 ("L'inverno del mondo") e 2014 ("I giorni dell'eternità").

Negli anni seguenti pubblica "La colonna di fuoco" (2017) e "Fu sera e fu mattina" (2020): questi due romanzi completano la Serie di Kingsbridge iniziata con "I pilastri della Terra" e "Mondo senza fine".

Nel 2021 Ken Follett dà alle stampe "Per niente al mondo" (titolo originale: Never).

Vita privata e curiosità su Ken Follett

Ken Follett è sposato dal 1985 con Barbara Hubbard, deputato del Parlamento nelle file dei laburisti. La coppia vive tra Londra e Stevenage (Hertfordshire), insieme a una vasta schiera di figli avuti nei matrimoni precedenti. Ken conobbe Barbara verso la fine degli anni '70, quando impegnato politicamente appoggiò le attività del partito laburista.

Lo scrittore britannico è un grande amante di Shakespeare, e spesso è possibile incontrarlo alle rappresentazioni tenute dalla Royal Shakespeare Company di Londra.

Adora la musica e suona il basso in una band dal nome "Damn Right I Got the Blues".