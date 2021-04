Biografia • Maestro all'azione

Il regista cinese John Woo nasce a Guandong (Canton), la più grande città costiera del sud della Cina, il giorno 1 maggio 1946. Il suo nome in cantonese è Ng Yu sum, e in mandarino Wu Yu-sen. Nel 1949, dopo l'ascesa al potere dell'Esercito di Liberazione Popolare di Mao, il padre di John Woo, un alto ufficiale dell'Esercito Nazionalista, trasferisce la famiglia a Hong Kong. Il padre è malato di tubercolosi e non riesce a trovare lavoro: rimarrà a lungo in ospedale e sarà la madre ad occuparsi della famiglia, costretta per un periodo a vivere sulla strada, senza una vera e propria casa.

Attraverso l'intervento della chiesa luterana il piccolo John può ricevere un'adeguata istruzione: una famiglia americana legata al culto luterano offre a Woo la possibilità di studiare per otto anni in una scuola cinese guidata da un americano. L'incontro con la cultura statiunitense sarà fondamentale.

Negli anni '60 a Hong Kong non esistono scuole di cinema. L'unica occasione di John per approfondire i suoi interessi in questo campo era quella di frequentare una sorta di centro culturale scolastico, in cui erano a disposizione film per visioni collettive, poi discussi in modo approfondito.

A Hong Kong il biennio che va dal 1968 al 1970 è un periodo caratterizzato da violenti scontri tra il partito comunista e quello nazionalista: in questi anni Woo gira cortometraggi in 8 e 16 millimetri, cercando di trovare lavoro come tuttofare nei set di produzioni cinematografiche indipendenti.

La sua carriera nel cinema inizia nel 1969 quando viene assunto come supervisore di sceneggiuatura al "Cathay Film Studio". Due anni più tardi è aiuto regista per la "Shaw Brothers", una casa di produzione specializzata in pellicole d'azione, nello specifico con azioni e scene di atleti esperti in arti marziali.

Il debutto alla regia di John Woo avviene nel 1973 con il film "The Young Dragons". Nel 1975 dirige Jackie Chan, allora ancora pressoché sconosciuto, in "Countdown in Kung Fu".

Come molti registi si lega, o forse sarebbe meglio dire lega a sé, un attore feticcio; a partire dal 1986 con il film "A Better Tomorrow" tale attore è Chow Yun-Fat, che chiamerà più volte e con cui girerà "Hard Boiled", ultimo film di produzione asiatica per Woo. Altri titoli del periodo cinese che vale la pena ricordare sono "The Killer" (1989), "Tragic Heroes" (1989), "Bullet in the Head" (1990), "Once a Thief" (1991).

A partire da "A Better Tomorrow" (1986) le intenzioni di Woo sono quelle di cambiare i canoni tradizionali del cinema d'azione, non soltanto dal punto di vista stilistico, ma anche dal punto di vista delle tematiche. Woo combinerà tematiche proprie dei "wuxiapian" (genere cinematografico prettamente cinese, secondo molti paragonabile all'occidentale "cappa e spada", in cui si racconta di personaggi mitici ed eroi epici della tradizione cinese, di cavalieri erranti e spadaccini volanti), del noir, e spettacolari scene di sparatorie; i combattimenti e le sparatorie nello stile di Woo saranno coreografate come veri e propri balletti, utilizzando lo stesso modo in cui nei film di kung fu vengono coreografati i combattimenti a mani nude.

Il suo primo film di produzione americana è "Senza tregua" (1993), con Jean-Claude Van Damme, prodotto dal regista Sam Raimi che di John Woo è grande estimatore e sostenitore.

Tra i film diretti successivamente ricordiamo "Nome in codice: Broken Arrow" (1996, con John Travolta e Christian Slater), "Face/Off - Due facce di un assassino" (1997), "Mission: Impossible II" (2000, con Tom Cruise), "Windtalkers" (2002, con Nicolas Cage), "Paycheck" (2003, con Ben Affleck).

John Woo ha poi prodotto nel 2007 il film "Blood Brothers", pellicola d'esordio alla regia di Alexi Tan; questo film noir è ambientato nella Cina degli anni '30 ed è stato presentato in chiusura alla 64ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.