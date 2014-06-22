Roberto Calderoli
Biografia • Senza mezzi termini
Roberto Calderoli nasce a Bergamo il giorno 18 aprile 1956. Conseguita a pieni voti la laurea in medicina e chirurgia, inizia la sua carriera lavorando come medico maxillo-facciale in ambito ospedaliero. L'esperienza politica inizia con il movimento della Lega Lombarda, di cui nel 1993 diviene presidente; dal 1995 e fino al 2002 sarà segretario nazionale. A partire dal 2002 sarà coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord.
Dal 1990 al 1995 Roberto Calderoli è consigliere comunale a Bergamo. La prima elezione in qualità di deputato arriva nel 1992, carica che manterrà e confermerà nelle elezioni politiche fino al 2001, quando si candida e viene eletto al Senato (il collegio è quello uninominale di Albino per la circoscrizione Lombardia).
In quella Legislatura Calderoli ricopre la carica di Vicepresidente del Senato fino al mese di luglio del 2004; all'indomani dell'elezione di Umberto Bossi al Parlamento europeo, Calderoli lo sostituisce nel Consiglio dei Ministri assumendo la carica di "Ministro per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione".
Calderoli è noto al grande pubblico per i suoi interventi coloriti e diretti, caratteristica per la quale - e per diversi punti di vista - lo rende anche particolarmente apprezzato dai suoi sostenitori. Molto rumore ha causato una sua intervista televisiva al TG1 che risale al 15 febbraio 2006: parlando circa la libertà di espressione in Europa, in seguito alle conseguenze della pubblicazione di alcune caricature di Maometto (pubblicate sul quotidiano danese Jyllands-Posten) che hanno scatenato una serie di violente proteste nel mondo islamico, il Ministro Calderoli mostra una maglietta con la riproduzione di una di quelle caricature. La notizia della maglietta di Calderoli, considerata blasfema, viene pubblicata dal giornale Iraniano "Iran Daily". Due giorni dopo davanti al Consolato Italiano di Bengasi, in Libia, esplode una violenta protesta contro il Ministro Calderoli: la polizia libica spara sulla folla uccidendo undici manifestanti. Il Ministro viene richiamato da ogni parte, dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, dagli alleati di governo e dall'opposizione: Calderoli si dimette il giorno successivo.
Dal 7 maggio 2008 ricopre la carica di Ministro per la Semplificazione Normativa nel Governo Berlusconi IV.
Dopo le elezioni politiche del 2022, diviene Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie nel governo Meloni.
Frasi di Roberto Calderoli
La politica è teatro. Quando si alza il sipario io faccio la mia parte.
A me, francamente, la vista occasionale ai telegiornali di due uomini o due donne che si baciano fa un po' schifo, però non voglio passar per bacchettone. Ma che dopo si arrivi persino all'adozione di bambini da parte di coppie del genere, senza sapere chi è il papà e chi è la mamma, francamente mi lascia sconcertato.
Chi vive una sessualità naturale non ritiene di aver bisogno di manifestare per il proprio orgoglio, chi invece vive una sessualità contro natura e ritiene di dover manifestare il proprio orgoglio facendolo mette in dubbio in prima persona la cosa stessa.
Non sopporto che, per difendere i loro diritti, gli omosessuali vadano in piazza conciati da checche.
La civiltà gay ha trasformato la Padania in un ricettacolo di c**attoni... Qua rischiamo di diventare un popolo di ri**hioni.
Quando dico che la nazionale francese è formata da neri, musulmani e comunisti, dico una cosa oggettiva ed evidente. La Francia è una nazione multietnica, visto il suo passato colonialista, cosa di cui io non sarei fiero.
La fogna va bonificata e visto che Napoli oggi è diventata una fogna bisogna eliminare tutti i topi, con qualsiasi strumento, e non solo fingere di farlo perché magari anche i topi votano.
Le sembrerà stupido, ma ho paura di morire prima di aver pagato tutto il mutuo.
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Foto e immagini di Roberto Calderoli
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Biografieonline non ha contatti diretti con Roberto Calderoli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Roberto Calderoli.
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