Biografia • Stilnovo inglese

Julian Barnes nasce a Leicester (Inghilterra) il 19 gennaio 1946. Studia alla City of London School e ad Oxford nel Magdalen College, dove si laurea in Lingue Moderne nel 1968. Lavora per quattro anni come lessicografo pre l'Oxford English Dictionary, poi si trasferisce a Londra per studiare Legge.

A Londra intraprende la carriera di giornalista, che lo attrae più degli studi in giurisprudenza. Inizia così per Barnes un lungo periodo di collaborazioni per giornali e riviste: con la New Review, in qualità di direttore aggiunto negli anni 1977 e 1978, con il New Statesman e il Sunday Times come redattore dal 1977 al 1982, come critico televisivo fino al 1986 per il New Statesman e The Observer.

Si dedica all'attività di romanziere a partire dal 1986, senza però abbandonare il mondo del giornalismo.

Per i suoi lavori riceve durante gli anni '80 numerosi premi: Maugham award (1981), Booker Prize nomination (1984), Geoffrey Faber Memorial Prize (1985), Medicis Essai prix and the Prix Femnina (1986), E. M. Forster Award (1986), Gutemberg Prize (1987).

Nel 1990 accetta di lavorare come corrispondente per il New Yorker.

Talento eclettico e geniale, è considerato uno dei maggiori scrittori inglesi e le sue opere colpiscono per la statura stilistica e la capacità di fondere con grande naturalezza i generi più diversi. I suoi romanzi e racconti sono visti come esempi di postmodernismo in letteratura.

Julian Barnes, che oggi vive a Londra e scrive a tempo pieno, ha anche scritto - tra il 1980 e il 1987 - romanzi polizieschi sotto lo pseudonimo di Dan Kavanagh.

Opere principali di Julian Barnes:

- Il Porcospino (1992)

- Parliamone (1992)

- Oltremanica (1997)

- Il pappagallo di Flaubert (1997)

- Una storia del mondo in 10 capitoli e mezzo (1997)

- Amore.... (1998)

- England, England (2000)

- Amore, dieci anni dopo (2004)

- Arthur e George (2007)