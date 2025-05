Biografia

Bar Refaeli nasce il giorno 4 giugno 1985 a Hod HaSharon, in Israele.

Oltre che per la sua straordinaria bellezza è conosciuta per essere stata, almeno all'inizio della sua carriera internazionale, la compagna del noto attore americano Leonardo DiCaprio dal 2005.

Bar Refaeli è apparsa sulle copertine di numerose riviste. Nel 2009 viene scelta per la copertina dello "Sports Illustrated Swimsuit Issue", ambito in cui compare per il terzo anno consecutivo.

È protagonista del film "Session", uscito negli USA nel mese di febbraio 2010.

Nel 2007 è stata coinvolta in una polemica con il giornale israeliano Yedioth Ahronoth, querelato per aver pubblicato un'intervista nella quale la modella affermava di essere felice di non aver fatto il servizio militare in Israele (dove la leva è obbligatoria per uomini e donne) perché ne aveva tratto vantaggio, e che è preferibile vivere a New York piuttosto che morire per il proprio Paese.

Tra le sue relazioni amorose si contano quelle con l'attore David Charvet, e con Uri El-Natan, figliastro del magnate israeliano Erwin Eisenberg.

Bar Refaeli e la carriera televisiva

Nel 2008 è in televisione come presentatrice dello speciale Tommy Hilfiger Presents Ironic Iconic America sul canale Bravo. Nel 2009 conduce una puntata di House of Style su MTV.

Pur non disdegnando di lavorare come modella per diversi brand internazionali, sembra propensa a orientare la sua futura carriera verso la televisione.

Nel 2010 Bar Refaeli è protagonista del film Session di Haim Bouzaglo. In tv viene chiamata come giudice speciale del reality Germany's Next Topmodel, condotto da Heidi Klum sulla tv tedesca.

Nel novembre 2011 inaugura un'attività nel campo dell'e-commerce con una compagnia di lingerie in collaborazione con l'avvocato ed ex modello Dudi Balsar.

Alla fine del mese di gennaio 2012 appare per la prima volta su una tv italiana, ospite al Chiambretti Sunday Show, su Italia 1.

L'anno seguente è ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio. Sempre nel 2013 Bar è scelta come conduttrice del talent show X Factor nella versione israeliana. Presenta inoltre l'Eurovision Song Contest 2019, che si tiene a Tel Aviv.

Le grane con il fisco

Nel 2015 finisce nel mirino del fisco per tasse non pagate; la vicenda si conclude cinque anni più tardi, nel 2020, quando Bar accetta di patteggiare. Insieme alla madre Tzipi Levine - suo ex agente - paga una multa di 1,3 milioni di €. Oltre a ciò presta il suo tempo ai servizi sociali per 9 mesi. La madre invece non evita il carcere, a cui è condannata per 16 mesi. Oltre a ciò dovranno sborsare anche 2,5 milioni di euro di tasse arretrate.