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Veronica Lario

Veronica Lario

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Biografia Fianchi e tendenze

Veronica Lario è il nome d'arte di Miriam Raffaella Bartolini, attrice nata a Bologna il giorno 19 luglio 1956.

Più che per la sua carriera cinematografica è nota per essere la seconda moglie di Silvio Berlusconi.

Attrice teatrale, cinematografica ed anche televisiva, Veronica Lario appare in tv nel 1979 in due sceneggiati: "Bel Ami" di Sandro Bolchi e "La vedova e il piedipiatti" di Mario Landi. Sempre nel 1979, durante il mese di novembre, il regista Enrico Maria Salerno la chiama come protagonista femminile della commedia "Il magnifico cornuto", di Fernand Crommelynck. È il 1980 e proprio durante una rappresentazione di questa opera, presso il teatro Manzoni di Milano, conosce il proprietario del teatro il quale alla fine dello spettacolo desidera incontrarla: l'uomo, Silvio Berlusconi, diverrà il suo futuro marito.

Sul grande schermo Veronica Lario è protagonista di "Tenebre", film del 1982 diretto da Dario Argento. Nel 1984 è ancora protagonista sul grande schermo: recita accanto a Enrico Montesano in "Sotto... sotto... strapazzato da anomala passione", diretto da Lina Wertmuller.

Silvio Berlusconi sposa Veronica Lario in rito civile solo qualche anno dopo, il 15 dicembre 1990, dopo aver ootnuto il divorzio dalla prima moglie Carla Dall'Oglio. Nel 1984 Veronica Lario e Silvio avevano avuto la prima figlia, Barbara. Nel 1985, successivamente al divorzio e alla nascita di Barbara, iniziano una convivenza ufficiale. Nel 1986 nasce Eleonora nel 1988 Luigi.

Veronica Lario con Silvio Berlusconi anni 90

Veronica Lario con Silvio Berlusconi negli anni '90

Durante gli anni in cui il marito è stato Presidente del Consiglio, nelle sue rare dichiarazioni pubbliche Veronica Lario ha avuto modo di manifestare una certa indipendenza culturale dal marito, guadagnandosi talvolta la simpatia da parte degli avversari politici del marito. Dal punto di vista della vita pubblica istituzionale, ha sempre evitato la maggior parte degli incontri pubblici.

Tra il 2005 e il 2009 ha inoltre avuto modo di criticare apertamente alcuni comportamenti del marito che l'avrebbero visto coinvolto in alcune circostanze sconvenienti per la tranquillità del loro rapporto coniugale, tanto che all'inizio del mese di maggio del 2009 Veronica Lario prepara con l'ausilio del proprio avvocato una richiesta di divorzio.

Veronica Lario è tra i principali azionisti del quotidiano "Il Foglio"; una biografia dal titolo "Tendenza Veronica" è stata scritta nel 2004 dalla giornalista Maria Latella.

Alla fine del 2012 fanno scalpore le cifre contenute nella sentenza di separazione (non consensuale): l'ex marito le verserà 3 milioni di euro al mese (100mila euro al giorno).

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Domenica 13 agosto 2017 17:51:19

Non ho conosciuto personalmente la signora Lario, devo commentare che da quanto leggo non posso non apprezzare la sua indipendenza culturale (ovviamente la sua bellezza è un dono anche per chi la guarda), Il senso critico, la riservatezza, la distanza dall'intelletualismo e dalle schermaglie politiche la rendono libera da ogni inquadramento o vessillo. Una donna da ammirare.

Pietro Solinas · Università di Bologna

Da: Pietro
Venerdì 28 dicembre 2012 15:15:44

salve veronica mi piacerebbe incontrarla per farle i più sinceri complimenti dopo tanto tempo e riuscita a lasciare il cavalliere meno male era ora.le auguro un buon fine anno e un buon inizio del nuovo.
se mi concede di incontrarla glieli faccio personalmente se gentilmente mi può rispondere alla mia email le sarei grato

Da: paolo
Martedì 20 luglio 2010 22:40:35

Veronica Lario, donna bellissima, di classe e di carattere ...UNA GRAN DONNA è la donna che mi piacerebbe al fianco per tutta la vita. Complimenti a Lei

Da: giovanni   sprovvisto

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