Biografia • Numeri e brividi

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasce il 5 febbraio 1985.

Il suo nome si deve alla fede cattolica della madre Maria Dolores dos Santos Aveiro, mentre il secondo nome, Ronaldo, è stato scelto in onore di Ronald Reagan, attore preferito del padre José Dinis Aveiro, e allora Presidente degli Stati Uniti.

Cristiano Ronaldo: gli esordi

Cresciuto calcisticamente nel Nacional, nel 1997 approda allo Sporting Clube de Portugal, giocando per cinque anni nelle giovanili della squadra e dimostrando presto il proprio talento. Nel 2001, appena sedicenne, viene notato da Gérard Houllier, allenatore del Liverpool, ma l'inesperienza e la giovane gli precludono un reale interessamento del club inglese.

Nello stesso anno Cristiano Ronaldo viene notato anche dall'italiano Luciano Moggi che l'avrebbe voluto alla Juventus, molto vicina all'acquisto del giocatore; l'affare però sfuma.

Cristiano Ronaldo esordisce in prima squadra durante una gara contro l'Inter valevole per il terzo turno preliminare della Champions League 2002-2003. Nella sua prima stagione allo Sporting collezionerà 25 presenze in campionato, di cui 11 da titolare.

Il 13 agosto 2003 si trasferisce in Inghilterra al Manchester United per 12,24 milioni di sterline, diventando così il teenager più costoso nella storia del calcio inglese. Nel Manchester come nella nazionale portoghese gioca nel ruolo di centrocampista offensivo o ala. Con la Nazionale portoghese è stato vice-campione d'Europa a Euro 2004.

Tra i migliori calciatori oggi in circolazione, è stato tra i protagonisti, nel 2008, del triplo successo del Manchester United in UEFA Champions League, Premier League e Coppa del Mondo per club FIFA. Già secondo nella classifica del Pallone d'oro 2007, si è aggiudicato l'edizione del 2008, terzo portoghese di sempre a vincere questo premio. Ha vinto anche la Scarpa d'oro 2008 e il FIFA World Player.

Cristiano Ronaldo

Alla fine della stagione 2008/2009 viene ingaggiato dal Real Madrid per la cifra record di 93,5 milioni di euro: è il giocatore più pagato di sempre. Nella vita privata è legato sentimentalmente con la supermodella russa Irina Shayk.

Nel 2014 gli viene assegnato il Pallone d'oro. Nell'occasione dichiara:

Replica un anno dopo: anche il Pallone d'oro 2015 è di Cristiano Ronaldo.

Campione d'Europa con il Portogallo

Nel 2016 trascina la nazionale alla vittoria del primo, storico, titolo europeo: purtroppo per lui nei primi minuti della finale contro la Francia è costretto ad abbandonare il campo causa infortunio; è comunque lui il primo della squadra ad alzare al cielo la coppa alla fine del match (1-0 ai tempi supplementari). Ai campionati mondiali di Russia 2018 il suo Portogallo esordisce contro la Spagna siglando una tripletta (3-3 finale).

Nel 2018 trascina la sua nazionale ai mondiali di Russia segnando una tripletta nella prima partita. Il Portogallo viene però eliminato dall'Uruguay dell'amico Edinson Cavani negli ottavi di finale. Pochi giorni dopo fa sapere che la sua intenzione è quella di venire a giocare in Italia, con la maglia della Juventus: l'affare si conclude pochi giorni più tardi.

Nel mese di aprile 2019 con la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo della Juventus, Ronaldo diventa il primo giocatore al mondo ad aver vinto un titolo nazionale con la propria squadra nei paesi più importanti del calcio (primi tre paesi del ranking UEFA): Inghilterra, Spagna, Italia.

Cristiano Ronaldo vicino a una sua statua

Lascia la Juventus alla fine del mese di agosto 2021, dopo tre stagioni. La sua nuova squadra è l'inglese Manchester United, dove torna dopo quasi vent'anni.

Dopo i deludenti mondiali svolti in Qatar alla fine del 2022, viene annunciato a sorpresa il suo trasferimento a una squadra dell'Arabia Saudita: si tratta dell'Al-Nassr, team della città di Riad. Il nuovo contratto faraonico prevede un compenso pari a 200 milioni di Euro all’anno.

Cristiano Ronaldo: i figli e la vita privata

Il primo figlio di Ronaldo si chiama Cristiano Jr. ed è nato nel 2010 da madre surrogata; della donna non è mai stata rivelata l'identità. Ha poi avuto due gemelli nel mese di giugno del 2017: Eva Maria e Mateo; anche loro sono nati da una madre surrogata, pare residente negli USA; come il precedente, anche in questo caso però non si hanno altre informazioni. Sempre nel 2017, il 12 novembre, nasce una quarta figlia: a dare alla luce Alana Martina è la sua fidanzata Georgina Rodriguez, modella spagnola.