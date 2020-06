Biografia

Nasce a Parigi come Eva Gaëlle Green il giorno 6 luglio 1980, da madre francese e padre svedese.

Studia recitazione a Parigi e a Londra, alla Weber Douglas Academy of Dramatic Art.

Recita a teatro a Parigi nelle piece "Turcaret", poi in "Jalousie en 3 fax".

Sul grande schermo Eva Green è conosciuta soprattutto per aver interpretato il personaggio di Isabelle nel film "The Dreamers - I sognatori" (2003, di Bernardo Bertolucci) e la Bond girl Vesper Lynd in "Agente 007 - Casinò Royale" (2006), oltre che per essere stata per lungo tempo testimonial negli spot televisivi del marchio Breil.

Tra gli altri film interpretati segnaliamo la commedia "Cracks" (2009), girata in Irlanda e diretta da Jordan Scott, figlia del noto Ridley Scott.

Film di Eva Green negli anni 2000

The Dreamers - I sognatori (The Dreamers), regia di Bernardo Bertolucci (2003)

Arsenio Lupin (Arsène Lupin), regia di Jean-Paul Salomé (2004)

Le crociate - Kingdom of Heaven (Kingdom of Heaven), regia di Ridley Scott (2005)

Casino Royale, regia di Martin Campbell (2006)

La bussola d'oro (The Golden Compass), regia di Chris Weitz (2007)

Franklyn, regia di Gerald McMorrow (2008)

Cracks, regia di Jordan Scott (2009)

Film degli anni 2010