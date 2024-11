Biografia • Risollevando economie

Corrado Passera, noto soprattutto in campo economico come manager e banchiere, nasce nella città lombarda lacustre di Como, il giorno 30 dicembre 1954.

Conseguita la laurea presso l'università Bocconi perfeziona poi il suo curriculum di studi ottenendo un master in Business Administration presso la Wharton School di Philadelphia (negli Stati Uniti d'America).

Non lascia passare molto tempo e inizia il suo percorso professionale. Nel 1980 entra nella società "McKinsey & Company" (azienda nota a livello internazionale per i suoi servizi di consulenza e strategia manageriale di alto livello) dove rimane per cinque anni. Inizia poi una lunga collaborazione con il gruppo di Carlo De Benedetti: Passera all'inizio è impegnato con CIR, la holding del Gruppo, dove lavora ricoprendo la carica di Direttore Generale, fino al 1990.

Con l'inizio degli anni '90 diventa direttore generale di Arnoldo Mondadori Editore e successivamente del Gruppo Editoriale "L'Espresso".

Durante questi anni rimane comunque legato al gruppo De Benedetti, dove svolge un ruolo chiave nel campo delle telecomunicazioni: nel corso della sua collaborazione con il Gruppo CIR, è co-amministratore delegato del Gruppo Olivetti (precisamente dal mese di settembre 1992 fino al mese di luglio 1996); durante questo periodo compie una ristrutturazione del settore informatico espandendosi di fatto nel settore telecomunicazioni con la creazione di Omnitel e Infostrada.

Corrado Passera viene nominato amministratore delegato e direttore generale del Banco Ambrosiano Veneto nel 1996: con lui alla cui guida viene portata a termine la prima grande operazione di consolidamento bancario con uno dei più importanti istituti bancari in ambito italiano: Cariplo.

Due anni più tardi, nel 1998, viene chiamato dal Governo a ricoprire la carica di amministratore delegato delle Poste Italiane. È grazie a lui che le Poste entrano nei servizi finanziari attraverso la costituzione di Banco Posta.

Lascia questo incarico nel 2002 e diviene amministratore delegato di Banca Intesa, nata nel 1998 dall'integrazione di Cariplo e Banco Ambrosiano Veneto.

Nel 2006 è tra i protagonisti che portano a termine l'integrazione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, operazione che dà vita a Intesa Sanpaolo, nuova banca numero uno in Italia per numero di sportelli, oltre ad avere forte presenza internazionale, soprattutto nell'Europa centro-orientale e nel bacino del Mediterraneo. Nel 2008, come rappresentante di Banca Intesa, partecipa al salvataggio e ristrutturazione della compagnia di bandiera Alitalia, che vede come nuovo amministratore delegato Roberto Colaninno.

Tra i vari altri incarichi che ricopre o ha ricoperto vi sono quelli di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, della Fondazione Teatro alla Scala, consigliere e membro del Comitato Esecutivo dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), del Consiglio Generale della Fondazione Cini di Venezia, dell'International Business Council del World Economic Forum di Ginevra, dell'International Executive Board for Europe, Middle East and Africa alla Wharton School.

Il 27 ottobre 2006 il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha insignisce Passera dell'Ordine al Merito del Lavoro.

Corrado Passera negli anni 2010

Nel 2010 costituisce Encyclomedia Publishers, un progetto editoriale con Umberto Eco per la produzione della prima Storia della Civiltà Europea di alta qualità, ideata per i nuovi media digitali, con fini sia didattici che di aggiornamento culturale diffuso. Il progetto, presentato anche all'ONU, si completa all'inizio del 2015.

Nel mese di novembre del 2011, il nuovo Presidente del Consiglio Mario Monti, lo vuole tra i suoi ministri per guidare il super-ministero che accorpa quello di Sviluppo e Infrastrutture.

Nel 2018-2019 fonda e lancia una nuova e innovativa banca diretta dal nome "Illimity".