Biografia • Elettronica creativa

Ingegnere statunitense, pioniere della musica elettronica, Robert Arthur Moog nasce a New York il giorno 23 maggio 1934. Conseguita la laurea in ingegneria elettronica presso l'università americana Columbia Bob Moog ha il merito di aver inventato nel 1963 uno dei primi sintetizzatori a tastiera, poi largamente utilizzato in campo musicale. La sua invenzione si basa sulle sonorità del "theremin", il primissimo strumento musicale elettronico di sempre, inventato nel 1919 dal fisico russo Lev Sergeevič Termen (noto anche come Leon Theremin o Theremine).

A partire dalla fine degli anni '60 i sintetizzatori prodotti da Robert Moog erano i più apprezzati e diffusi: come spesso accade in campo industriale il nome stesso "Moog" è in breve tempo diventato sinonimo di sintetizzatore.

Il "Moog" è di fatto uno strumento che ha permesso ai musicisti di espandere la propria creatività verso sonorità nuove, tanto che è considerato una pietra miliare nella storia della musica rock.

I primi importanti contributi allo sviluppo del sintetizzatore arrivano da musicisti come Herbert Deutsch e Walter Carlos che aiutarono Bob nella progettazione. Di Walter Carlos fu il primo successo discografico (basato sulle notazioni classiche di Johann Sebastian Bach) suonato solamente ed interamente con il Moog: "Switched on Bach".

Sono innumerevoli i gruppi e le band che usarono il Moog ed il Minimoog. Uno dei gruppi che ne esaltarono le sonorità fu quello dei Tangerine Dream. Geniali interpreti di questo sintetizzatore sono considerati Keith Emerson e Rick Wakeman.

Robert Moog è morto ad Asheville, in Carolina del Nord, il giorno 21 agosto 2005 a causa di un tumore al cervello all'età di 71 anni.

Nel 2009 è uscito un disco intitolato "Switched on Bob": si tratta di un progetto musicale che vede la partecipazione di venti artisti che da tutto il mondo omaggiano Robert Moog, riconoscendo l'importanza della sua invenzione come padre dei moderni sintetizzatori elettronici.

Anche Google ha reso omaggio all'ingegnere americano il giorno 23 maggio 2012, ricordando la sua nascita con un Doodle dedicato a Moog e al sintetizzatore.