Biografia

Joel David Coen nasce il 29 novembre del 1954 da una famiglia di origine ebraica: il padre è un economista dell'Università del Minnesota, mentre la madre insegna storia dell'arte alla St. Cloud State University.

Cresciuto in Minnesota insieme all'altro celebre fratello regista a St. Louis Park, un sobborgo di Minneapolis, vivono sin da bambini la passione per il cinema: Joel risparmia denaro per comprare una videocamera Vivitar Super 8, e in seguito entrambi riproducono i film che vedono in televisione insieme con un vicino di casa.

Dopo essersi laureati nel 1973 e nel 1976 alla St. Louis Park High School, i fratelli Coen frequentano il Bard College at Simon's Rock nel Massachusetts, a Great Barrington. Joel, in seguito, prende parte ad alcuni corsi dell'Università di New York, dove realizza un filmato di trenta minuti, valido come tesi, intitolato "Soundings"; Ethan, invece, frequenta lezioni di filosofia all'Università di Princeton, realizzando una tesi su Wittgenstein.

Joel, dopo la laurea di New York, lavora come assistente di produzione per numerosi film industriali e video musicali: ha l'opportunità di sviluppare il proprio talento per il montaggio, e di conoscere Sam Raimi, in cerca di un assistente montatore per "The evil dead". Nel 1984, i fratelli Coen scrivono e dirigono "Blood simple", il loro primo film realizzato in coppia.

Ambientata in Texas, la pellicola racconta la storia del proprietario di un bar che assolda un investigatore privato per uccidere sua moglie e il suo amante; il film contiene numerosi elementi che verranno sviluppati in futuro dai due cineasti: omaggi a diversi generi cinematografici (horror e noir), humor nero e mise en scene. "Blood simple", che vede nel cast Frances McDormand (futura protagonista di molti loro film e futura moglie di Joel), ottiene premi al Sundance Festival e all'Independent Spirit.

Continua a leggere visitando l'articolo I fratelli Coen