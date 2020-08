Biografia

Alessandra Maria Barzaghi nasce il 26 agosto del 1980 a Milano, figlia della giornalista Rosanna Mani. Studia alla Oxford International School of Languages di Milano, dove si diploma dopo aver imparato a parlare fluentemente spagnolo, francese e inglese. Laureatasi in Psicologia Clinica con 110 e lode all'Università Vita-Salute San Raffaele, intraprende la carriera di attrice, recitando nella sesta, nella settima e nell'ottava stagione di "Incantesimo", in onda su Raiuno tra il 2003 e il 2005.

Negli stessi anni, ottiene piccoli ruoli anche in fiction Mediaset ("Carabinieri", di Raffaele Mertes, e "Elisa di Rivombrosa", di Cinzia Th. Torrini). Presenta il Tim Tour 2005, uno show estivo dedicato ai giovani cantanti emergenti che si sviluppa per quattordici serate nelle più importanti piazze d'Italia; in seguito, appare nel film "7 km da Gerusalemme" di Claudio Malaponti: girata a Damasco, in Siria, la pellicola tratta dal libro di Pino Farinotti vede nel cast anche Alessandro Haber, Isa Barzizza e Luca Ward.

Alessandra Barzaghi compare nella fiction "La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa", diretta da Stefano Alleva, dove interpreta la marchesa Costanza Granieri Solaro. Dopo essere stata diretta da Paolo Poeti in "Pompei, ieri, oggi, domani" nel ruolo di Cornelia, ancella di Lavinia, entra a far parte del cast della commedia di Enrico Oldoini "La fidanzata di papà", al fianco di Massimo Boldi; dopodiché, recita nei panni di Aurelia in "L'anno mille", di Diego Febbraro, e appare in "Guardando le stelle", di Stefano Calvagna.

Si avvicina anche al doppiaggio, prestando la voce a Leslie nella sit-com "The Big Bang Theory" e a Lucy nel ri-doppiaggio di "Dallas". Alessandra Barzaghi torna alla fiction nel 2009, quando le viene assegnato il ruolo di Tatiana, ragazza sexy e algida, nella fiction di Canale 5 "Caterina e le sue figlie 3". Recita, inoltre, nella miniserie diretta da Giorgio Serafini "Il falco e la colomba", dove, in costumi d'epoca cinquecenteschi, veste i panni dell'umile fantesca Marietta.

Dopo essere stata la voce italiana di Uma Thurman nel film "Davanti agli occhi", compare nel 2010 nel programma di Raidue "Il più grande (italiano di tutti i tempi)", al fianco di Martina Stella e Francesco Facchinetti; sempre sulla seconda rete Rai presenta "A come avventura". Dopo aver condotto con Massimo Giletti "Una voce per Padre Pio" e con Fabrizio Gatta "Stessa spiaggia stesso mare", nell'autunno del 2010 Alessandra Barzaghi ritrova Facchinetti ad "Extra Factor", il programma del day time che accompagna la quarta serie di "X Factor".

Nel 2011, dopo essere apparsa in "I love Italy" con Massimiliano Ossini, recita nella miniserie di Canale 5 "Baciati dall'amore" e, insieme con Daniele Battaglia, conduce "Sabato Academy"; l'anno successivo, invece, esordisce al timone di "Battle Dance 55", in onda sia su Raidue che su Rai Gulp. Nel 2013, dopo essere comparsa su Canale 5 nella fiction di Luciano Odorisio "Pupetta - Il coraggio e la passione" (venendo doppiata, però, da Iaia Forte nel ruolo di Maddalena Malavi), presenta su La5 l'adventure show "Sweet Sardinia", ed entra nella rosa dei concorrenti del programma di Raiuno "Ballando con le stelle": in coppia con l'insegnante Roberto Imperatori, viene tuttavia eliminata nel corso della prima puntata.