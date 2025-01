Biografia

Il Volo, gruppo musicale composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, nasce in seguito alla partecipazione - nel 2009 - dei tre ragazzi alla trasmissione "Ti lascio una canzone" condotta su Rai1 da Antonella Clerici. Nel corso del programma, Gianluca, Ignazio e Piero si presentano come solisti, ma in seguito cantano in trio: per questo vengono subito soprannominati "i tre tenorini".

Concluso il programma, il trio sottoscrive un accordo con l'etichetta Geffen Records relativo alla pubblicazione di un disco sul mercato internazionale. Con il nome de "Il Tryo" il gruppo prende parte alla registrazione della canzone "We are the world 25 for Haiti", che viene incisa nel febbraio del 2010 per sostenere la raccolta fondi a favore delle popolazioni di Haiti colpite dal terremoto.

Il primo disco

Dopo essere salito sul palco dell'Ariston in occasione della 60esima edizione del "Festival di Sanremo" (2010), il gruppo, con il nome de "Il Volo", pubblica il suo primo disco, prodotto da Tony Renis e Humberto Gatica e intitolato, appunto, "Il Volo". L'esordio discografico, che vede la collaborazione di Diane Warren, avviene in Italia il 30 novembre del 2010: l'album conquista anche il disco di platino della Fimi, e nel maggio del 2011 viene pubblicato negli Stati Uniti.

Il successo internazionale

In questo periodo Il Volo è protagonista di diverse apparizioni in televisione: in particolare a far conoscere il trio al pubblico americano è l'esibizione dal vivo avvenuta durante una puntata di "American Idol". Mentre "Il Volo" entra in top ten in Vallonia, nei Paesi Bassi e in Francia, e in Austria raggiunge addirittura il primo posto della graduatoria dei dischi più venduti, un'edizione in lingua spagnola dell'album ottiene il disco di platino in Messico, il doppio disco di platino in Venezuela, il disco d'oro a Portorico e in Colombia e il RIAA Latin Gold Award negli Usa.

Il trio si fa conoscere in tutto il mondo, con un tour promozionale che tocca anche l'Asia, tra la Malesia, Taiwan e Singapore, e addirittura l'Oceania, giungendo in Australia e in Nuova Zelanda.

I primi riconoscimenti

Nel mese di settembre del 2011 Il Volo è protagonista di un breve cameo nell'episodio conclusivo di "Entourage", serie tv trasmessa dalla HBO, e riceve due candidature ai Latin Grammy Awards per le categorie Best Pop Album by a Duo or Group with Vocal e Best New Artist.

Poco dopo, Il Volo intraprende il suo primo tour in Nord America, con diverse date tra il Canada e gli Stati Uniti: a Detroit il gruppo registra uno speciale, intitolato "Il Volo takes flight", per la PBS, emittente pubblica americana, con l'accompagnamento di un'orchestra di 49 elementi diretti da Steven Mercurio. Dopo un tour di tredici date in Europa, nel febbraio del 2012 il terzetto pubblica "Il Volo takes flight - Live from the Detroit Opera House", un cd/dvd tratto dallo speciale della PBS: il disco arriva al primo posto nella Billboard Classical Albums americana e conquista il disco d'oro in Messico, in Brasile e in Venezuela.

Poco dopo prende il via il primo tour nell'America del Sud de Il Volo, cui segue un'altra tournée negli Usa e in Canada. In autunno, il gruppo accompagna Barbra Streisand nel suo tour "Back to Brooklyn": tra i duetti più amati dal pubblico, "Un amore così grande" e "Make our garden grow".

We are love

Alla fine del 2012 viene dato alle stampe l'album "We are love", che vede la partecipazione di Eros Ramazzotti e di Placido Domingo, e che pochi mesi dopo viene ristampato negli Usa con il titolo di "We are love Special Edition": in questo disco non ci sono solo cover di classici, a differenza di quanto accadeva ne "Il Volo", ma soprattutto pezzi inediti, cui hanno collaborato anche Edgar Cortazar e Luis Bacalov.

Quest'ultimo, in particolare, è l'autore delle musiche di "Luna nascosta", canzone che rappresenta il tema principale della colonna sonora di "Hidden moon". Dopo aver preso parte all'80th Annual Christmas at Rockefeller Center Tree Lighting a New York, in diretta sulla NBC, Il Volo partecipa anche al Nobel Peace Prize Concert per la consegna del premio Nobel per la pace all'Unione Europea a Oslo.

Gli anni successivi

Nel 2013 il gruppo viene candidato nella categoria Latin Pop Album Artists of the Year, Due or Group ai Billboard Latin Music Awards; poche settimane dopo realizza due nuovi speciali per la PBS, registrati a Miami con la partecipazione di Belinda: il primo si chiama "We are love", mentre il secondo è intitolato "Buon Natale" (verrà trasmesso in occasione delle festività natalizie di quell'anno), e da entrambi verranno estratti due cd/dvd, rispettivamente "We are love - Live from the Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater" e "Buon Natale - Live from the Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater".

A maggio il gruppo dà alle stampe "Màs que amor", versione di "We are love" per il Sud America, mentre a ottobre esce "Buon Natale - The Christmas Album", con all'interno due brani in latino e le canzoni natalizie americane più famose.

Nel 2014 Il Volo ottiene ancora due nomination ai Billboard Latin Music Awards, questa volta nelle categorie Latin Pop Albums Artist of the Year, Duo or Group (vincendo) e Top Latin Albums Artist of the Year, Duo or Group. Nel corso dell'evento, inoltre, si aggiudica il riconoscimento El Pulso Social, destinato all'artista che nel corso della premiazione ha ricevuto maggiori attenzioni sui social network.

Il 14 dicembre del 2014 Carlo Conti annuncia in diretta su Rai 1 che i ragazzi de Il Volo saranno tra i concorrenti della categoria Big del "Festival di Sanremo" del 2015, dove proporranno il brano "Grande amore". Nella serata finale del 14 febbraio la canzone vince aggiudicandosi il 65° Festival della canzone italiana.

Il Volo torna a Sanremo nel 2024 con il brano "Capolavoro".