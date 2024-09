Biografia

Lindsey Caroline Kildow nasce il 18 ottobre del 1984 a Saint Paul, nel Minnesota. Il cognome Vonn, con cui la sciatrice americana è divenuta celebre, è quello che ha assunto dal marito dopo il matrimonio. Trasferitasi ancora bambina - con la famiglia - a Vail, cittadina nota per essere una celebre stazione sciistica del Colorado, si appassiona agli sci e già da piccola si mette in luce nelle competizioni: nel 1999, per esempio, a quindici anni si aggiudica la gara di slalom speciale del Trofeo Topolino.

Sempre nel 1999 Lindsey Vonn debutta in Nor-Am Cup, nello slalom speciale di Breckenridge, ma non riesce a concludere la seconda manche; si rifà meno di un mese dopo, quando conquista il suo primo podio, sempre in slalom, a Mont-Tremblant.

Gli anni 2000

Passano poche settimane e Lindsey esordisce anche in Coppa Europa: è l'8 gennaio del 2000 quando prende parte allo slalom gigante di Rogla. Il 18 novembre di quell'anno, a sedici anni e un mese, esordisce in Coppa del Mondo nello slalom speciale di Park City: tuttavia, non riesce a qualificarsi per la seconda manche.

Poco più di una settimana dopo, in ogni caso, torna a sorridere, perché conquista la sua prima gara in Nor-Am Cup, un supergigante disputatosi ad Aspen. Entrata stabilmente nel giro delle atlete convocate per la Coppa del Mondo, il 15 dicembre del 2001 ottiene i suoi primi punti a Val-d'Isère, giungendo ventiseiesima in SuperG, mentre nel 2002 fa parte della squadra statunitense che gareggia alle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City: a nemmeno diciassette anni e mezzo, arriva trentaduesima nello slalom speciale e addirittura sesta nella combinata.

Un anno più tardi, nel gennaio del 2003, conquista in discesa libera a Megève il suo primo podio in Coppa Europa; sempre in discesa, vince la medaglia d'argento ai Mondiali Juniores del Briançonnais. La stagione 2003-2004 la vede arrivare per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo: accade nella discesa libera di Cortina del 18 gennaio del 2004, con un terzo posto che fa da preludio alla doppia medaglia ottenuta dalla Kildow ai Mondiali Juniores di Maribor (bronzo in gigante e argento in discesa).

Il 3 dicembre del 2004, poco più di un mese dopo il suo ventesimo compleanno, vince per la prima volta in Coppa del Mondo sulle piste di casa, nella discesa di Lake Louise.

L'anno successivo debutta ai Mondiali a Santa Caterina Valfurva, dove prende parte a ben quattro specialità: non conclude il gigante mentre arriva quarta in combinata e in discesa e nona nel SuperG. La stagione 2004-2005 si conclude con sei podi (compreso il successo di Lake Louise) e il sesto posto nella graduatoria conclusiva di Coppa.

Nel 2006 Lindsey Vonn si iscrive a tutte le gare di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Torino: tuttavia, non si aggiudica alcuna medaglia, terminando al quattordicesimo posto nello slalom, al settimo nel superG e all'ottavo nella discesa, non concludendo la combinata e rinunciando a partire nel gigante. La stagione vede, comunque, un miglioramento rispetto all'anno precedente, con la quinta posizione nella classifica generale di Coppa, il secondo posto nella classifica di discesa e il terzo nella classifica di combinata.

Nel 2007 la Kildow vince le sue prime medaglie iridate, ottenendo un doppio secondo posto in supergigante e in discesa libera: in Coppa del Mondo, invece, conclude al sesto posto, grazie a tre primi posti e ad altri cinque podi.

Il matrimonio

Il 29 settembre del 2007 Lindsey si sposa con l'ex sciatore Thomas Vonn, adottando il suo cognome: a partire dalla stagione 2007-2008, quindi, si iscrive alle liste FIS come Lindsey Vonn. E il nuovo cognome sembra portarle fortuna, se è vero che la sciatrice americana si aggiudica nel 2008 la Coppa del Mondo generale (è la seconda statunitense a riuscire nell'impresa, a venticinque anni di distanza da Tamara McKinney), grazie a sei vittorie; sua è anche la coppetta di discesa.

La stagione successiva è, a sua volta, foriera di successi: a novembre, per esempio, giunge la sua prima vittoria in slalom, a Levi. Vincitrice di due ori ai Mondiali di Val-d'Isère, dove giunge prima in entrambe le discipline veloci (durante i festeggiamenti, provando ad aprire una bottiglia di spumante si ferisce al pollice della mano destra lacerandosi un tendine), nello stesso periodo diventa anche la statunitense con più vittorie in Coppa del Mondo grazie al suo diciannovesimo successo in carriera conquistato a Tarvisio in supergigante.

La stagione si conclude con la vittoria in Coppa del Mondo generale e nella coppetta di superG.

Gli anni 2010

Nel 2010 la Vonn prende parte alle Olimpiadi Invernali di Vancouver, ottenendo l'oro in discesa e il bronzo in supergigante; poche settimane dopo fa sua la terza Coppa del Mondo davanti a Maria Riesch.

Vincitrice di un argento iridato ai Mondiali di Garmisch-Partenkirchen in discesa nel 2011, nel novembre dello stesso anno renda nota la separazione dal marito, del quale - in ogni caso - continua a usare il cognome: nel 2012, quindi, vince nuovamente la Coppa del Mondo generale.

Vita privata di Lindsey Vonn

In seguito, intraprende una relazione con il celebre giocatore di golf Tiger Woods, che termina però nella primavera del 2015. In passato ha avuto anche un flirt con il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Dal novembre del 2016 il suo nuovo compagno è Kenan Smith, è uno dei vice allenatori dei Los Angeles Rams, squadra di Nfl.

Nell'ottobre del 2016 Lindsey per promuovere il suo libro Strong is the new beautiful (La forza è la nuova bellezza) ha posato nuda con le racchette da sci, dichiarando:

Disputa le sue ultime gare in Svezia, ai Campionati Mondiali 2019 di Åre: non porta a termine né il supergigante né la combinata. Dà l'addio all'attività agonistica dopo aver conquistato una medaglia di bronzo in discesa libera.