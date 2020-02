Biografia

Sarah Felberbaum nasce il 20 marzo del 1980 a Londra, da padre newyorkese e madre inglese. Cresciuta in Italia, comincia a lavorare come modella dall'età di quindici anni, e in breve tempo è protagonista di numerose campagne pubblicitarie.

Dopo avere interpretato alcuni spot con Francesco Mandelli e Sergio Castellitto, appare nei videoclip di "Come voglio" e "Magari meno", canzoni degli Zero Assoluto.

L'inizio della carriera di Sarah Felberbaum

Nel 2000, ad appena vent'anni, debutta come presentatrice di "Top of the Pops", trasmissione musicale in onda su Raidue, mentre l'anno seguente è una delle attrici del cast di "Via Zanardi 33", sit-com di Italia 1 diretta da Antonello De Leo, dove veste i panni di Lucia.

Dopo avere condotto "Unomattina Estate" nel 2002, su Raiuno, l'anno seguente Sarah Felberbaum è alla guida di "Sky CineNews", al fianco di Luca Argentero, per poi pubblicare "Baby Vogue", romanzo che vince il "Premio Cortina".

Nel 2004 presenta "Hollywood Boulevard" su Sky Cinema Classics, e l'anno successivo è protagonista del videoclip della canzone di Nek "Contromano". Inoltre, è nel cast di "Caterina e le sue figlie", miniserie di quattro puntate diretta da Fabio Jephcott e trasmessa da Canale 5, dove presta il volto al personaggio di Carlotta, prima di recitare in un'altra miniserie, questa volta in onda su Raiuno: si tratta di "Giorni da Leone 2", per la regia di Francesco Barilli, che tuttavia viene interrotta dopo la prima puntata a causa degli scarsi ascolti registrati.

Tornata nella seconda stagione di "Caterina e le sue figlie", per sei puntate dirette da Vincenzo Terracciano e Luigi Parisi, recita anche nella miniserie "Caravaggio", due puntate in onda su Raiuno dirette da Angelo Longoni. Dopo avere interpretato Agnese Ristori nella miniserie di Canale 5 "La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa", diretta da Stefano Alleva, Sarah Felberbaum al cinema è una delle protagoniste della commedia "Cardiofitness", diretta da Fabio Tagliavia.

Chiamata a far parte della giuria di qualità per la categoria "Giovani" del "Festival di Sanremo" del 2008, è protagonista della miniserie di Paolo Bianchini "Mal'aria", dove veste i panni di Elsa Corzani, prima di interpretare Letizia in "Aspettando Godard", pellicola cinematografica di Alessandro Aronadio, e di essere scelta per il videoclip de "Il mio pensiero", canzone di Luciano Ligabue.

Gli anni 2010

Nel 2010 appare anche nella terza stagione di "Caterina e le sue figlie", mentre al cinema è presente in "Due vite per caso", dove è diretta di nuovo da Alessandro Aronadio, e in "Ti presento un amico", al fianco di Martina Stella e Raoul Bova, per la regia di Carlo Vanzina.

Viene diretta da Fausto Brizzi, invece, in "Maschi contro femmine" e nel sequel "Femmine contro maschi", mentre nel 2011 viene candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello per il film "Il gioiellino", diretto da Andrea Molaioli.

Nel 2012 le viene assegnato il ruolo di Livia nella fiction di Raiuno "Il giovane Montalbano", dove presta il volto alla storica fidanzata del commissario interpretato, in età giovanile, da Michele Riondino, e sempre su Raiuno fa parte del cast di "Una grande famiglia", serie tv con Stefania Sandrelli e Gianni Cavina in cui ha il volto di Nicoletta Rengoni.

Dopo avere recitato in "Viva l'Italia", commedia di Massimiliano Bruno con Ambra Angiolini e Michele Placido, e nel cortometraggio di Antonio Silvestre "La stagione dell'amore", nel 2013 Sarah appare ne "Il principe abusivo", commedia diretta da Alessandro Siani, al fianco dell'attore campano e di Christian De Sica; nello stesso anno, è al cinema anche con "Una piccola impresa meridionale", per la regia di Rocco Papaleo.

Nel febbraio del 2014 diventa mamma e dà alla luce la sua prima figlia, Olivia, avuta dal calciatore della Roma Daniele De Rossi (con la quale è fidanzata dal 2011), per poi ritornare a lavorare: nel 2015 sul piccolo schermo è ancora Livia ne "Il giovane Montalbano", giunta alla seconda serie, mentre al cinema appare nel film di Max Croci "Poli opposti".

A dicembre, alcune riviste riportano l'indiscrezione secondo cui l'attrice e De Rossi sarebbero in procinto di sposarsi, con le pubblicazioni già pronte.