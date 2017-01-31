Biografia

Lo scrittore statunitense Nicholas Charles Sparks nasce il 31 dicembre del 1965 a Omaha, in Nebraska, figlio di Patrick Michael, un insegnante, e di Jill Emma Marie, una casalinga. Secondo di tre figli, cresce venendo educato con principi cattolici. Abituato a spostarsi fin da bambino a causa del lavoro del padre, a otto anni ha già vissuto nel Minnesota (a Watertown), in California (a Inglewood e a Playa Del Rey), e in Nebraska (a Grand Island).

Nel 1974, anno in cui il padre viene assunto presso la California State University di Sacramento, si stabilisce a Fair Oaks, in California, ed è qui che frequenta le scuole superiori. Nel 1984 si diploma alla Bella Vista High School, per poi iscriversi alla University of Notre Dame, dove si laurea nel 1988. Nello stesso anno, Nicholas Sparks incontra la ragazza che diventerà la sua futura moglie, Cathy Cote, una giovane proveniente dal New Hampshire che conosce durante lo spring break. I due si sposano il 22 luglio del 1989 e vanno a vivere in North Carolina, a New Bern.

La passione per la scrittura

Nel frattempo, Nicholas già da qualche anno coltiva la passione per la scrittura: il suo primo romanzo risale al 1985 e si chiama "The Passing" (non verrà mai pubblicato). Nel 1989 Nicholas Sparks si dedica a "The Royal Murders". Anche in questo caso, l'opera non verrà mai pubblicata.

Una volta laureatosi, Nicholas si mette in cerca di lavoro presso varie case editrici e al tempo stesso prova a entrare in una scuola di legge, ma entrambi i suoi tentativi falliscono. Così, passa i tre anni successivi provando a seguire altre carriere, come per esempio quella di agente immobiliare, ma si occupa anche di vendere prodotti al telefono e si cimenta in un'impresa manifatturiera.

Nicholas Sparks negli anni '90

Nel 1990, insieme con Billy Millis scrive il libro "Wokini: A Lakota journey to happiness and self-understanding" (in italiano, "Il bambino che imparò a colorare il buio"), che viene pubblicato da Hay House, Random House e Feather Publishing e che nel primo anno vende circa 50mila copie.

Nel 1992 Nicholas Sparks inizia a vendere medicinali, e l'anno successivo viene trasferito a Washington. È qui che, nel tempo libero, si dedica alla scrittura di un altro romanzo, intitolato "The Notebook" (in italiano, "Le pagine della nostra vita"). Un paio di anni più tardi, egli viene notato da un'agente letteraria, Theresa Park, che ha modo di apprezzare "The Notebook" e si propone di rappresentare Sparks.

Il successo

Nell'ottobre del 1995, così, Nicholas ottiene una somma di un milione di dollari per "The Notebook" da Time Warner Book Group: il libro viene pubblicato esattamente un anno più tardi, e diventa subito un best seller. In seguito al successo ottenuto con la sua prima opera pubblicata, l'autore di Omaha si trasferisce nel North Carolina, a New Bern, e si dedica alla carriera di scrittore a tempo pieno.

Nel 1998 viene dato alle stampe "Message in a bottle" (in italiano, "Le parole che non ti ho detto"), seguito nel 1999 da "A walk to remember" (in italiano, "I passi dell'amore") e nel 2000 da "The rescue" (in italiano, "Un cuore in silenzio").

Nel frattempo, al cinema esce il film "Le parole che non ti ho detto", che vede nel cast come protagonisti Robin Wright Penn e Kevin Costner, tratto dal libro di Sparks. La pellicola si rivela un successo clamoroso, ottenendo un incasso di poco inferiore ai 120 milioni di dollari.

Gli anni 2000

Nel 2001 l'autore pubblica "A bend in the road" (in italiano, "Un segreto nel cuore"), mentre nel 2002 è la volta di "Nights in Rodanthe" (in italiano, "Come un uragano") e nel 2003 tocca a "The guardian" (in italiano, "Quando ho aperto gli occhi").

Sul grande schermo, intanto, le trasposizioni delle opere letterarie di Nicholas Sparks continuano a mietere successi. "I passi dell'amore - A Walk to Remember", con Mandy Moore e Shane West, incassa poco meno di cinquanta milioni di dollari. Ma è soprattutto con "Le pagine della nostra vita" che arriva il boom, visto che il film con Rachel McAdams e Ryan Gosling supera abbondantemente i 115 milioni guadagnati.

La produzione di Nicholas Sparks continua a essere molto prolifica anche in seguito: dopo aver dato alle stampe "The wedding" (in italiano, "Come la prima volta"), nel 2005 egli completa "True believer" (in italiano, "Il posto che cercavo") e "At first sight" (in italiano, "Ogni giorno della mia vita"), mentre nel 2006 scrive "Dear John" (in italiano, "Ricordati di guardare la luna").

Nel 2007 viene pubblicato "The choice" (in italiano, "La scelta"), seguito da "The lucky one" (in italiano, "Ho cercato il tuo nome") un paio di anni più tardi. Sempre al 2009 risale "The last song" (in italiano, "L'ultima canzone").

Gli anni 2010

Del 2011 è "Safe haven" (in italiano, "Vicino a te non ho paura"). Tra il 2012 e il 2013 Sparks scrive "The best of me" (in italiano, "Il meglio di me") e "The longest ride" (in italiano, "La risposta è nelle stelle"), mentre nel 2014 porta a termine "The words of love" (in italiano, "Le parole dell'amore"). Nel 2015 Nicholas Sparks scrive "See me" (in italiano, "Nei tuoi occhi") e si separa dalla moglie Cathy, mantenendo con lei rapporti amichevoli, per poi divorziare.