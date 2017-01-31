1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

Biografia

Lo scrittore statunitense Nicholas Charles Sparks nasce il 31 dicembre del 1965 a Omaha, in Nebraska, figlio di Patrick Michael, un insegnante, e di Jill Emma Marie, una casalinga. Secondo di tre figli, cresce venendo educato con principi cattolici. Abituato a spostarsi fin da bambino a causa del lavoro del padre, a otto anni ha già vissuto nel Minnesota (a Watertown), in California (a Inglewood e a Playa Del Rey), e in Nebraska (a Grand Island).

Nel 1974, anno in cui il padre viene assunto presso la California State University di Sacramento, si stabilisce a Fair Oaks, in California, ed è qui che frequenta le scuole superiori. Nel 1984 si diploma alla Bella Vista High School, per poi iscriversi alla University of Notre Dame, dove si laurea nel 1988. Nello stesso anno, Nicholas Sparks incontra la ragazza che diventerà la sua futura moglie, Cathy Cote, una giovane proveniente dal New Hampshire che conosce durante lo spring break. I due si sposano il 22 luglio del 1989 e vanno a vivere in North Carolina, a New Bern.

La passione per la scrittura

Nel frattempo, Nicholas già da qualche anno coltiva la passione per la scrittura: il suo primo romanzo risale al 1985 e si chiama "The Passing" (non verrà mai pubblicato). Nel 1989 Nicholas Sparks si dedica a "The Royal Murders". Anche in questo caso, l'opera non verrà mai pubblicata.

Una volta laureatosi, Nicholas si mette in cerca di lavoro presso varie case editrici e al tempo stesso prova a entrare in una scuola di legge, ma entrambi i suoi tentativi falliscono. Così, passa i tre anni successivi provando a seguire altre carriere, come per esempio quella di agente immobiliare, ma si occupa anche di vendere prodotti al telefono e si cimenta in un'impresa manifatturiera.

Nicholas Sparks negli anni '90

Nel 1990, insieme con Billy Millis scrive il libro "Wokini: A Lakota journey to happiness and self-understanding" (in italiano, "Il bambino che imparò a colorare il buio"), che viene pubblicato da Hay House, Random House e Feather Publishing e che nel primo anno vende circa 50mila copie.

Nel 1992 Nicholas Sparks inizia a vendere medicinali, e l'anno successivo viene trasferito a Washington. È qui che, nel tempo libero, si dedica alla scrittura di un altro romanzo, intitolato "The Notebook" (in italiano, "Le pagine della nostra vita"). Un paio di anni più tardi, egli viene notato da un'agente letteraria, Theresa Park, che ha modo di apprezzare "The Notebook" e si propone di rappresentare Sparks.

E imparai, con umiltà e fatica, ma imparai quello che dovevo fare, e che sarebbe stato ovvio per un bambino: la vita non è altro che un susseguirsi di tante piccole vite, vissute un giorno alla volta. Si dovrebbe trascorrere ogni giorno cercando la bellezza nei fiori e nella poesia e parlando con gli animali. E nulla può essere migliore di un giorno colmo di sogni e di tramonti e di brezze leggere. Imparai soprattutto che la vita è sedere su una panchina sulla riva di un fiume antico, con la mia mano posata sul suo ginocchio e a volte, nei momenti più dolci, innamorarmi di nuovo. Cit. Le parole che non ti ho detto

Il successo

Nell'ottobre del 1995, così, Nicholas ottiene una somma di un milione di dollari per "The Notebook" da Time Warner Book Group: il libro viene pubblicato esattamente un anno più tardi, e diventa subito un best seller. In seguito al successo ottenuto con la sua prima opera pubblicata, l'autore di Omaha si trasferisce nel North Carolina, a New Bern, e si dedica alla carriera di scrittore a tempo pieno.

Nel 1998 viene dato alle stampe "Message in a bottle" (in italiano, "Le parole che non ti ho detto"), seguito nel 1999 da "A walk to remember" (in italiano, "I passi dell'amore") e nel 2000 da "The rescue" (in italiano, "Un cuore in silenzio").

Nel frattempo, al cinema esce il film "Le parole che non ti ho detto", che vede nel cast come protagonisti Robin Wright Penn e Kevin Costner, tratto dal libro di Sparks. La pellicola si rivela un successo clamoroso, ottenendo un incasso di poco inferiore ai 120 milioni di dollari.

Gli anni 2000

Nel 2001 l'autore pubblica "A bend in the road" (in italiano, "Un segreto nel cuore"), mentre nel 2002 è la volta di "Nights in Rodanthe" (in italiano, "Come un uragano") e nel 2003 tocca a "The guardian" (in italiano, "Quando ho aperto gli occhi").

Sul grande schermo, intanto, le trasposizioni delle opere letterarie di Nicholas Sparks continuano a mietere successi. "I passi dell'amore - A Walk to Remember", con Mandy Moore e Shane West, incassa poco meno di cinquanta milioni di dollari. Ma è soprattutto con "Le pagine della nostra vita" che arriva il boom, visto che il film con Rachel McAdams e Ryan Gosling supera abbondantemente i 115 milioni guadagnati.

La produzione di Nicholas Sparks continua a essere molto prolifica anche in seguito: dopo aver dato alle stampe "The wedding" (in italiano, "Come la prima volta"), nel 2005 egli completa "True believer" (in italiano, "Il posto che cercavo") e "At first sight" (in italiano, "Ogni giorno della mia vita"), mentre nel 2006 scrive "Dear John" (in italiano, "Ricordati di guardare la luna").

Nel 2007 viene pubblicato "The choice" (in italiano, "La scelta"), seguito da "The lucky one" (in italiano, "Ho cercato il tuo nome") un paio di anni più tardi. Sempre al 2009 risale "The last song" (in italiano, "L'ultima canzone").

Gli anni 2010

Del 2011 è "Safe haven" (in italiano, "Vicino a te non ho paura"). Tra il 2012 e il 2013 Sparks scrive "The best of me" (in italiano, "Il meglio di me") e "The longest ride" (in italiano, "La risposta è nelle stelle"), mentre nel 2014 porta a termine "The words of love" (in italiano, "Le parole dell'amore"). Nel 2015 Nicholas Sparks scrive "See me" (in italiano, "Nei tuoi occhi") e si separa dalla moglie Cathy, mantenendo con lei rapporti amichevoli, per poi divorziare.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Nicholas Sparks ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Nicholas Sparks

4 fotografie

Foto e immagini di Nicholas Sparks

Foto di Nicholas Sparks
Foto di Nicholas Sparks
Foto di Nicholas Sparks
Foto di Nicholas Sparks

Video Nicholas Sparks

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Nicholas Sparks. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Nicholas Sparks.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Kevin Costner Rachel Mcadams Ryan Gosling Letteratura

Nicholas Sparks nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Psy

Psy

Cantante, ballerino e rapper sudcoreano
α 31 dicembre 1977
San Lorenzo

San Lorenzo

Santo cattolico spagnolo
α 31 dicembre 225
ω 10 agosto 258
Alex Ferguson

Alex Ferguson

Allenatore scozzese di calcio
α 31 dicembre 1941
Andy Summers

Andy Summers

Musicista inglese, The Police
α 31 dicembre 1942
Anthony Hopkins

Anthony Hopkins

Attore gallese
α 31 dicembre 1937
Ben Kingsley

Ben Kingsley

Attore inglese
α 31 dicembre 1943
Donna Summer

Donna Summer

Cantante statunitense
α 31 dicembre 1948
ω 17 maggio 2012
Elizabeth Arden

Elizabeth Arden

Imprenditrice canadese
α 31 dicembre 1878
ω 19 ottobre 1966
Francesco Tricarico

Francesco Tricarico

Cantautore italiano
α 31 dicembre 1971
George Marshall

George Marshall

Generale statunitense
α 31 dicembre 1880
ω 16 ottobre 1959
Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli

Poeta italiano
α 31 dicembre 1855
ω 6 aprile 1912
Giovanni Boldini

Giovanni Boldini

Pittore italiano
α 31 dicembre 1842
ω 11 gennaio 1931
Henri Matisse

Henri Matisse

Pittore francese
α 31 dicembre 1869
ω 3 novembre 1954
Val Kilmer

Val Kilmer

Attore statunitense
α 31 dicembre 1959
ω 1 aprile 2025
Bjork

Bjork

Cantante islandese
α 21 novembre 1965
Slash

Slash

Chitarrista anglo-statunitense
α 23 luglio 1965
Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann

Attore italiano
α 24 febbraio 1965
Alfio Marchini

Alfio Marchini

Imprenditore e politico italiano
α 1 aprile 1965
Andrea Zorzi

Andrea Zorzi

Pallavolista italiano
α 29 luglio 1965
Andrea Marcucci

Andrea Marcucci

Politico italiano
α 28 maggio 1965
Anna Maria Bernini

Anna Maria Bernini

Politica italiana
α 17 agosto 1965
Ben Stiller

Ben Stiller

Attore e regista statunitense
α 30 novembre 1965
Carlo Cracco

Carlo Cracco

Chef italiano
α 8 ottobre 1965
Cem Ozdemir

Cem Ozdemir

Politico tedesco
α 21 dicembre 1965
Charlie Sheen

Charlie Sheen

Attore statunitense
α 3 settembre 1965
Chris Rock

Chris Rock

Attore statunitense
α 7 febbraio 1965
Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti

Comico e attore italiano
α 17 maggio 1965
Davide Van De Sfroos

Davide Van De Sfroos

Cantautore italiano
α 11 maggio 1965
Eddie Irvine

Eddie Irvine

Pilota F1 irlandese
α 10 novembre 1965
Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley

Attrice inglese
α 10 giugno 1965
Emma Marcegaglia

Emma Marcegaglia

Imprenditrice italiana
α 24 dicembre 1965
Enrico Papi

Enrico Papi

Conduttore TV italiano
α 3 giugno 1965
Flavio Insinna

Flavio Insinna

Attore e conduttore tv italiano
α 3 luglio 1965
Francesco Consiglio

Francesco Consiglio

Scrittore e drammaturgo italiano
α 11 aprile 1965
Gianfranco Iovino

Gianfranco Iovino

Giornalista e scrittore italiano
α 3 settembre 1965
Giuliano Palma

Giuliano Palma

Cantante italiano
α 2 dicembre 1965
J.K. Rowling

J.K. Rowling

Scrittrice inglese
α 31 luglio 1965
Khaled Hosseini

Khaled Hosseini

Scrittore e medico statunitense di origine afgana
α 4 marzo 1965
Lana Wachowski

Lana Wachowski

Regista statunitense
α 21 giugno 1965
Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni

Attore, regista, sceneggiatore, scrittore e comico italiano
α 17 febbraio 1965
Lina Palmerini

Lina Palmerini

Giornalista italiana
α 20 giugno 1965
Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini

Ballerina, cantante e presentatrice tv italiana
α 10 agosto 1965
Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen

Attore danese
α 22 novembre 1965
Marco Micheli

Marco Micheli

Top Legal italiano
α 2 maggio 1965
Marco Liorni

Marco Liorni

Conduttore tv italiano
α 6 agosto 1965
Maria Chiara Carrozza

Maria Chiara Carrozza

Scienziata e politica italiana
α 16 settembre 1965
Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini

Attore, regista e sceneggiatore italiano
α 23 maggio 1965
Micky Ward

Micky Ward

Pugile statunitense
α 4 ottobre 1965
Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti

Politico italiano
α 11 ottobre 1965
Paolo Celata

Paolo Celata

Giornalista e conduttore tv italiano
α 20 agosto 1965
Rachida Dati

Rachida Dati

Politica francese
α 27 novembre 1965
Robert Downey Jr

Robert Downey Jr

Attore statunitense
α 4 aprile 1965
Sabrina Giannini

Sabrina Giannini

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 23 marzo 1965
Shania Twain

Shania Twain

Cantante canadese
α 28 agosto 1965
Simona Ventura

Simona Ventura

Conduttrice TV italiana
α 1 aprile 1965
Stefano Pioli

Stefano Pioli

Allenatore di calcio italiano
α 20 ottobre 1965
Tina Cipollari

Tina Cipollari

Personaggio tv italiano
α 14 novembre 1965
Valeria Golino

Valeria Golino

Attrice e regista italiana
α 22 ottobre 1965
Veronica Pivetti

Veronica Pivetti

Attrice, doppiatrice e conduttrice tv italiana
α 19 febbraio 1965
Vinicio Capossela

Vinicio Capossela

Cantautore italiano
α 14 dicembre 1965
Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria

Artista, politico italiano
α 24 giugno 1965

Chi l'ha detto?

Nessuno sa abbastanza, ed abbastanza presto.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail