Nicholas Sparks
Biografia
Lo scrittore statunitense Nicholas Charles Sparks nasce il 31 dicembre del 1965 a Omaha, in Nebraska, figlio di Patrick Michael, un insegnante, e di Jill Emma Marie, una casalinga. Secondo di tre figli, cresce venendo educato con principi cattolici. Abituato a spostarsi fin da bambino a causa del lavoro del padre, a otto anni ha già vissuto nel Minnesota (a Watertown), in California (a Inglewood e a Playa Del Rey), e in Nebraska (a Grand Island).
Nel 1974, anno in cui il padre viene assunto presso la California State University di Sacramento, si stabilisce a Fair Oaks, in California, ed è qui che frequenta le scuole superiori. Nel 1984 si diploma alla Bella Vista High School, per poi iscriversi alla University of Notre Dame, dove si laurea nel 1988. Nello stesso anno, Nicholas Sparks incontra la ragazza che diventerà la sua futura moglie, Cathy Cote, una giovane proveniente dal New Hampshire che conosce durante lo spring break. I due si sposano il 22 luglio del 1989 e vanno a vivere in North Carolina, a New Bern.
La passione per la scrittura
Nel frattempo, Nicholas già da qualche anno coltiva la passione per la scrittura: il suo primo romanzo risale al 1985 e si chiama "The Passing" (non verrà mai pubblicato). Nel 1989 Nicholas Sparks si dedica a "The Royal Murders". Anche in questo caso, l'opera non verrà mai pubblicata.
Una volta laureatosi, Nicholas si mette in cerca di lavoro presso varie case editrici e al tempo stesso prova a entrare in una scuola di legge, ma entrambi i suoi tentativi falliscono. Così, passa i tre anni successivi provando a seguire altre carriere, come per esempio quella di agente immobiliare, ma si occupa anche di vendere prodotti al telefono e si cimenta in un'impresa manifatturiera.
Nicholas Sparks negli anni '90
Nel 1990, insieme con Billy Millis scrive il libro "Wokini: A Lakota journey to happiness and self-understanding" (in italiano, "Il bambino che imparò a colorare il buio"), che viene pubblicato da Hay House, Random House e Feather Publishing e che nel primo anno vende circa 50mila copie.
Nel 1992 Nicholas Sparks inizia a vendere medicinali, e l'anno successivo viene trasferito a Washington. È qui che, nel tempo libero, si dedica alla scrittura di un altro romanzo, intitolato "The Notebook" (in italiano, "Le pagine della nostra vita"). Un paio di anni più tardi, egli viene notato da un'agente letteraria, Theresa Park, che ha modo di apprezzare "The Notebook" e si propone di rappresentare Sparks.
E imparai, con umiltà e fatica, ma imparai quello che dovevo fare, e che sarebbe stato ovvio per un bambino: la vita non è altro che un susseguirsi di tante piccole vite, vissute un giorno alla volta. Si dovrebbe trascorrere ogni giorno cercando la bellezza nei fiori e nella poesia e parlando con gli animali. E nulla può essere migliore di un giorno colmo di sogni e di tramonti e di brezze leggere. Imparai soprattutto che la vita è sedere su una panchina sulla riva di un fiume antico, con la mia mano posata sul suo ginocchio e a volte, nei momenti più dolci, innamorarmi di nuovo. Cit. Le parole che non ti ho detto
Il successo
Nell'ottobre del 1995, così, Nicholas ottiene una somma di un milione di dollari per "The Notebook" da Time Warner Book Group: il libro viene pubblicato esattamente un anno più tardi, e diventa subito un best seller. In seguito al successo ottenuto con la sua prima opera pubblicata, l'autore di Omaha si trasferisce nel North Carolina, a New Bern, e si dedica alla carriera di scrittore a tempo pieno.
Nel 1998 viene dato alle stampe "Message in a bottle" (in italiano, "Le parole che non ti ho detto"), seguito nel 1999 da "A walk to remember" (in italiano, "I passi dell'amore") e nel 2000 da "The rescue" (in italiano, "Un cuore in silenzio").
Nel frattempo, al cinema esce il film "Le parole che non ti ho detto", che vede nel cast come protagonisti Robin Wright Penn e Kevin Costner, tratto dal libro di Sparks. La pellicola si rivela un successo clamoroso, ottenendo un incasso di poco inferiore ai 120 milioni di dollari.
Gli anni 2000
Nel 2001 l'autore pubblica "A bend in the road" (in italiano, "Un segreto nel cuore"), mentre nel 2002 è la volta di "Nights in Rodanthe" (in italiano, "Come un uragano") e nel 2003 tocca a "The guardian" (in italiano, "Quando ho aperto gli occhi").
Sul grande schermo, intanto, le trasposizioni delle opere letterarie di Nicholas Sparks continuano a mietere successi. "I passi dell'amore - A Walk to Remember", con Mandy Moore e Shane West, incassa poco meno di cinquanta milioni di dollari. Ma è soprattutto con "Le pagine della nostra vita" che arriva il boom, visto che il film con Rachel McAdams e Ryan Gosling supera abbondantemente i 115 milioni guadagnati.
La produzione di Nicholas Sparks continua a essere molto prolifica anche in seguito: dopo aver dato alle stampe "The wedding" (in italiano, "Come la prima volta"), nel 2005 egli completa "True believer" (in italiano, "Il posto che cercavo") e "At first sight" (in italiano, "Ogni giorno della mia vita"), mentre nel 2006 scrive "Dear John" (in italiano, "Ricordati di guardare la luna").
Nel 2007 viene pubblicato "The choice" (in italiano, "La scelta"), seguito da "The lucky one" (in italiano, "Ho cercato il tuo nome") un paio di anni più tardi. Sempre al 2009 risale "The last song" (in italiano, "L'ultima canzone").
Gli anni 2010
Del 2011 è "Safe haven" (in italiano, "Vicino a te non ho paura"). Tra il 2012 e il 2013 Sparks scrive "The best of me" (in italiano, "Il meglio di me") e "The longest ride" (in italiano, "La risposta è nelle stelle"), mentre nel 2014 porta a termine "The words of love" (in italiano, "Le parole dell'amore"). Nel 2015 Nicholas Sparks scrive "See me" (in italiano, "Nei tuoi occhi") e si separa dalla moglie Cathy, mantenendo con lei rapporti amichevoli, per poi divorziare.
Frasi di Nicholas Sparks
A volte il dolore mi annienta, e sebbene io sia consapevole che non ti rivedrò più, una parte di me vorrebbe restare aggrappata a te per sempre... grazie di avermi mostrato che verrà un tempo in cui sarò infine capace di lasciarti andare.
Avevi ragione su tutto. Quando eravamo seduti in cucina, ho cercato di negare le cose che dicevi, anche se sapevo che erano vere. Come un uomo che durante un viaggio si guarda solo alle spalle, ignoravo ciò che mi stava davanti. Mi mancava la bellezza di un'alba, lo stupore e l'aspettativa che rendono meravigliosa la vita. Mi sbagliavo, era solo un prodotto della mia confusione e me ne sarei voluto rendere conto prima. Adesso, però, con lo sguardo fisso al futuro, vedo il tuo viso e sento la tua voce, sicuro che questa è la volta che devo seguire. Il mio desiderio più profondo è che tu mi dia un'altra possibilità. Come forse avrai immaginato, mi auguro che questa bottiglia compia la sua magia, come fece già una volta, e ci riporti insieme.
La maggior parte dei messaggi inviati per mezzo di bottiglie chiedono, a chi li trova di rispondere almeno una volta, senza illudersi che sia possibile instaurare una corrispondenza duratura. A volte, tuttavia, i mittenti non chiedono risposta.
Non lo sapeva esattamente, ma questo Garrett esisteva, e una delle prime cose che Theresa aveva imparato era che, se scopri qualcosa che ti scombussola, ti conviene andare sino in fondo. Se fai finta di niente, non saprai mai che cosa sarebbe potuto succedere, e per molti versi questo è peggio che scoprire di esserti sbagliata sin dall'inizio. Perché dopo uno sbaglio puoi continuare a vivere, ma se non altro non hai il rimpianto di non sapere come sarebbe potuta andare.
Non so se i morti possono tornare su questa terra e muoversi invisibili tra coloro che li hanno amati, ma, se fosse possibile, allora so che sarai sempre con me. Ascoltando l'oceano sentirò la tua voce; quando una brezza fresca mi accarezzerà la guancia, sarà il tuo spirito che mi passa accanto. Tu non te ne sei andato per sempre, a prescindere da chi entrerà nella mia vita. Tu sei con Dio, accanto alla mia anima, e mi guardi verso un futuro che non so prevedere. Questo non è un addio, mio amato, ma un ringraziamento. Grazie di essere venuto nella mia vita e di avermi dato gioia, grazie di avermi amata e di avere accettato in cambio il mio amore. Grazie dei ricordi che custodirò per sempre nel mio cuore. Ma soprattutto grazie per avermi mostrato che verrà un tempo in cui sarò infine capace di lasciarti andare.
Theresa lo interruppe stringendogli la mano. "Sono convinta che ci credi davvero, e anche una parte di me vorrebbe crederlo. Se adesso mi abbracciassi e mi implorassi di restare, sono sicura che lo farei, perché hai portato nella mia vita qualcosa che mi mancava da tempo. E continueremmo entrambi in questo modo, convinti che tutto vada bene... ma non sarebbe così, non capisci? Perché al prossimo litigio..." Si fermò. "Non posso competere con lei. E per quanto desideri che la nostra storia continui, non posso permetterlo, perché tu non lo permetteresti".
Soffiava un freddo vento dicembrino, e Theresa Osborne incrociò le braccia mentre lasciava correre lo sguardo sull'acqua. Quando era arrivata sulla spiaggia c'era gente che passeggiava lungo la riva, ma le nubi l'avevano fatta allontanare già da un pezzo. Adesso era sola. Theresa si guardò intorno. L'oceano, che rifletteva il colore del cielo, pareva ferro liquido, le onde si frangevano regolari sulla battigia. Pesanti nubi scendevano lentamente, e la nebbia incominciava a infittirsi nascondendo l'orizzonte. In un altro luogo, in un altro tempo, avrebbe avvertito la grandezza dello spettacolo che la circondava, ma ora, mentre se ne stava lì sulla sabbia, si rese conto di non provare nulla. In un certo senso, era come se non si trovasse nemmeno lì, come se fosse tutto un sogno.
La nostra storia si divide in tre: un inizio, una parte centrale e una fine. E sebbene sia questo il naturale svolgimento di tutte le storie, non riesco ancora a credere che la nostra non continuerà in eterno. Penso a queste cose e, come al solito, mi torna in mente il periodo che abbiamo trascorso insieme. Mi ritrovo a rammentare com'è cominciata, perché quei ricordi sono tutto ciò che mi resta.
La passione è passione. È l'esaltazione che interrompe la monotonia quotidiana, e non importa quale sia l'oggetto del nostro interesse. Che si tratti di politica, cavalli, musica o fede. Le persone più tristi sono quelle che non credono in niente. Passione e soddisfazione vanno di pari passo, e senza di esse la felicità è solo momentanea, perché non c'è nulla che possa farla durare nel tempo. Mi piacerebbe sentire tuo padre parlare con entusiasmo del suo argomento preferito, perché è in quei momenti che vedi il meglio di una persona..e ho scoperto che la felicità altrui di solito è contagiosa.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Nicholas Sparks
Foto e immagini di Nicholas Sparks
Video Nicholas Sparks
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Nicholas Sparks.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Nicholas Sparks. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Nicholas Sparks.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Kevin Costner Rachel Mcadams Ryan Gosling Letteratura