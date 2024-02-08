Cantante italiano, Ricchi e Poveri79 anni

Biografia

Angelo Sotgiu è un cantante italiano, celebre come componente dei Ricchi e Poveri. Nasce il 22 febbraio 1946 in Sardegna, in un paese in provincia di Sassari che si chiama Trinità d'Agultu e Vignola. Ancora prima di compiere due anni la sua sua famiglia si trasferisce a Genova, dove Angelo cresce.

La carriera di cantante

La carriera musicale inizia in giovane età. Insieme all'amico Franco Gatti canta in un duo chiamato Jet.

Nel 1963 conosce e si fidanza con una ragazza che come lui canta in un gruppo, ma che come impiego principale fa la benzinaia: è Angela Brambati.

Angela nel 1967 introduce l'amica Marina Occhiena nel gruppo che diventerà i Ricchi e Poveri.

Angelo Sotgiu con i Ricchi e Poveri all'inizio della carriera

Il successo con i Ricchi e Poveri

Il primo a credere nella formazione del nuovo quartetto è il conterraneo genovese Fabrizio De André. Egli organizza ai quattro giovani un'audizione presso una casa discografica milanese. Il provino non va benissimo: De André tuttavia li esorta a non arrendersi:

Questi di musica non capiscono nulla, ma voi avrete successo comunque.

Un altro amico che li supporta e che crede in loro è Franco Califano; è lui a suggerire il nome del gruppo:

Siete ricchi di spirito e poveri di tasca.

Il debutto arriva al Cantagiro del 1968 con il brano "L'ultimo amore", cover con testo in italiano (di Mogol) del brano "Everlasting love" degli inglesi Love Affair.

Gli anni '70

Nel 1970 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo; arrivano secondi cantando, in coppia con Nicola Di Bari, la canzone "La prima cosa bella": si tratta del loro primo vero successo. La canzone viene inserita nell'album che porta il nome del gruppo, "Ricchi e Poveri", realizzato per l'etichetta di Edoardo Vianello, Apollo Records.

Il primo singolo emesso per questa casa, ancora prima del brano sanremese, è "L'amore è una cosa meravigliosa", brano di successo di alcuni anni prima riproposto dai Ricchi e Poveri in versione vocale.

Partecipano a Sanremo in modo consecutivo fino al 1973.

Il fidanzamento tra Angelo e Angela nel frattempo si è trasformato in un'amicizia, oltre che un rapporto professionale in campo artistico.

Il successo degli anni '80

Nel 1981 Marina Occhiena abbandona il gruppo in seguito a un'accesa lite. In particolare i rapporti sono tesi con Angela Brambati: i motivi risiedono nella relazione che la collega ha avuto con Marcello, compagno di Angela. L'abbandono di Occhiena avviene prima della serata finale di Sanremo 1981.

Il quartetto diventa un trio e in questo decennio conosce i suoi anni d'oro dal punto di vista dei successi musicali, sia in Italia che all'estero, con le loro canzoni tradotte in lingua spagnola.

Tra i brani più celebri ricordiamo "Sarà perché ti amo" (1981); "M'innamoro di te" (1981); "Piccolo amore" (1982); "Mamma Maria" (1982), hit dal successo planetario; "Voulez vous danser" (1983); "Se m'innamoro" (1985), che vince il Festival di Sanremo.

Ricchi e Poveri vincitori del Festival di Sanremo 1985

Nel 1982 Angelo Sotgiu sposa Nadia Cocconcelli, dalla quale avrà due figli: Elena Sotgiu e Daniele Sotgiu.

Gli anni '90 e susccessivi

La carriera di Angelo e dei Ricchi e Poveri prosegue tra alti e bassi, con una ricca produzione discografica, concerti e collaborazioni.

Nel 2013 sono invitati a Sanremo come ospiti d'onore, ma un lutto colpisce Franco Gatti: il figlio ventiduenne muore improvvisamente. Così la partecipazione salta.

Pochi anni dopo, nel 2016, Gatti decide di non esibirsi più per dedicarsi alla famiglia: esce così dal gruppo. Angela Brambati e Angelo Sotgiu decidono di proseguire la carriera da soli.

Grazie a Danilo Mancuso, manager del gruppo, all'inizio del 2020 si riuniscono Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, nella formazione originale. Il 5 febbraio partecipano alla seconda serata del Festival di Sanremo in veste di ospiti.

Passano poco più di due anni; Franco Gatti muore a Genova il 18 ottobre 2022, all'età di 80 anni.

La carriera del duo prosegue: Angela Brambati e Angelo Sotgiu partecipano con una nuova canzone a Sanremo 2024, dal titolo "Ma non tutta la vita".

Angelo Sotgiu con Angela Brambati nel 2024