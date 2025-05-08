Biografia

Papa Leone XIV nasce come Robert Francis Prevost il 14 settembre 1955 a Chicago, Illinois, da genitori di origini europee.

Papa Leone XIV

Cresce in un ambiente familiare cattolico nella periferia di Chicago, dove sviluppa fin da giovane una forte inclinazione verso la spiritualità e il servizio agli altri.

La sua formazione iniziale si svolge nelle scuole cattoliche della città, dove si distingue per il suo brillante percorso accademico e per la particolare attitudine allo studio delle lingue straniere e delle materie umanistiche.

Già durante l'adolescenza, Prevost mostra segni di una vocazione religiosa che lo porterà, negli anni successivi, a intraprendere il cammino verso il sacerdozio.

Formazione accademica e vocazione religiosa

Dopo aver completato gli studi superiori, Prevost si iscrive alla Villanova University in Pennsylvania, un'università agostiniana dove consegue la laurea in matematica nel 1977.

Durante gli anni universitari, la sua vocazione religiosa si consolida, portandolo a entrare nell'Ordine di Sant'Agostino.

Prosegue la sua formazione accademica presso la Catholic Theological Union di Chicago, dove ottiene un Master in Divinità nel 1982.

Nello stesso anno, il 29 maggio 1982, viene ordinato sacerdote, iniziando ufficialmente il suo ministero all'interno dell'ordine agostiniano.

La sua sete di conoscenza lo spinge a continuare gli studi, e nel 1985 consegue una laurea in Diritto Canonico presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino (Angelicum) a Roma, seguita da un dottorato nella stessa disciplina nel 1996, dimostrando una particolare competenza nelle questioni giuridiche ecclesiastiche.

Missione in Perù e leadership nell'ordine agostiniano

L'esperienza che segna profondamente la vita e il ministero di Prevost è la sua missione in Perù, dove si trasferisce nel 1985.

Qui trascorre quasi due decenni, svolgendo un ruolo significativo nell'apostolato agostiniano in America Latina.

Durante la sua permanenza in Perù, serve come parroco, formatore di novizi e professore di diritto canonico, immergendosi completamente nella cultura locale e diventando fluente in spagnolo.

La sua dedizione al servizio pastorale nelle comunità peruviane, molte delle quali caratterizzate da condizioni di povertà, gli conferisce una particolare sensibilità verso le questioni sociali e verso le realtà ecclesiali dei paesi in via di sviluppo.

Nel 1998, viene eletto Priore Provinciale della Provincia agostiniana di Chicago, segnando il suo ritorno negli Stati Uniti.

La sua leadership e le sue capacità organizzative vengono presto riconosciute a livello internazionale, tanto che nel 2001 viene eletto Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, diventando il primo americano a ricoprire questa carica.

Durante il suo mandato, che dura fino al 2013, si impegna nel rinnovamento dell'ordine, promuovendo l'evangelizzazione, l'educazione e il servizio ai poveri.

La sua guida viene particolarmente apprezzata per l'approccio equilibrato e per la capacità di mediare tra tradizione e rinnovamento.

Episcopato e ministero in Perù

Dopo aver concluso il suo servizio come Priore Generale, Robert Francis Prevost torna in Perù, dove Papa Francesco lo nomina Vescovo di Chiclayo il 3 novembre 2014.

Riceve l'ordinazione episcopale il 12 dicembre dello stesso anno, festa della Madonna di Guadalupe, iniziando così una nuova fase del suo ministero come pastore di una diocesi.

Nella sua funzione episcopale, si dedica con particolare attenzione alla formazione del clero, alla promozione della giustizia sociale e all'evangelizzazione.

Il suo approccio pastorale si caratterizza per la vicinanza alla gente, specialmente ai più poveri e vulnerabili, in linea con la spiritualità agostiniana che pone al centro l'amore per Dio e per il prossimo.

Durante il suo episcopato a Chiclayo, affronta diverse sfide, tra cui la necessità di rinnovare le strutture diocesane e di rispondere alle esigenze di una popolazione spesso colpita da povertà e disuguaglianze sociali.

La sua esperienza come giurista canonico gli permette di gestire con competenza anche gli aspetti amministrativi e legali della diocesi.

Nomina cardinalizia e ruolo nella Curia Romana

Il 23 gennaio 2023, Papa Francesco nomina Prevost Prefetto del Dicastero per i Vescovi, uno degli incarichi più importanti nella Curia Romana.

Questa nomina rappresenta un significativo riconoscimento della sua competenza e delle sue qualità pastorali.

Come Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Prevost assume la responsabilità di sovrintendere alla selezione e alla nomina dei vescovi in tutto il mondo, un compito di fondamentale importanza per la vita della Chiesa cattolica.

La sua vasta esperienza internazionale, la conoscenza delle realtà ecclesiali in diverse parti del mondo e la sua formazione giuridica lo rendono particolarmente adatto per questo ruolo.

Nel Concistoro del 30 settembre 2023, Papa Francesco lo crea Cardinale, assegnandogli il titolo di San Giovanni a Porta Latina.

Come Cardinale, Robert Francis Prevost partecipa attivamente alla vita della Chiesa universale, contribuendo con la sua esperienza e saggezza alle decisioni del Collegio Cardinalizio.

Il suo stile di leadership si caratterizza per l'ascolto, il dialogo e l'attenzione alle diverse realtà culturali ed ecclesiali.

Impegno ecumenico e interreligioso

Nel corso del suo ministero, Prevost si distingue anche per il suo impegno nel dialogo ecumenico e interreligioso.

La sua formazione teologica e la sua esperienza internazionale lo rendono particolarmente sensibile all'importanza del dialogo con le altre confessioni cristiane e con le altre religioni.

Come vescovo e poi come cardinale, promuove iniziative volte a favorire la comprensione reciproca e la collaborazione tra persone di diverse fedi, specialmente su temi di comune interesse come la pace, la giustizia sociale e la cura del creato.

Il suo approccio al dialogo si basa sul rispetto reciproco e sulla ricerca sincera di ciò che unisce, senza trascurare le differenze dottrinali.

Questa apertura al dialogo si manifesta anche nella sua capacità di creare ponti tra diverse sensibilità all'interno della Chiesa cattolica, favorendo l'unità nella diversità.

Pensiero teologico e spiritualità

Il pensiero teologico di Prevost è profondamente radicato nella spiritualità agostiniana, con una particolare enfasi sull'amore come centro della vita cristiana.

Nei suoi scritti e nelle sue omelie, richiama spesso l'importanza della ricerca della verità, dell'interiorità e della comunità, temi cari a Sant'Agostino.

La sua riflessione teologica si caratterizza per l'attenzione alla dimensione pastorale e per il tentativo di rendere accessibili le verità di fede alle persone di oggi.

Come docente di diritto canonico, contribuisce anche alla riflessione sulla dimensione giuridica della Chiesa, sottolineando come il diritto ecclesiastico debba sempre essere al servizio della missione pastorale e della salvezza delle anime.

La sua spiritualità si nutre della preghiera quotidiana, della lettura della Sacra Scrittura e della celebrazione dell'Eucaristia, centro della vita cristiana e fonte di forza per il servizio.

Stile pastorale e visione ecclesiale

Lo stile pastorale di Prevost si caratterizza per la semplicità, l'autenticità e la vicinanza alle persone.

Come vescovo e come cardinale, mantiene un approccio umile e accessibile, cercando di incarnare l'ideale del pastore che conosce il suo gregge e si fa conoscere da esso.

La sua visione ecclesiale riflette l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, con una particolare enfasi sulla Chiesa come popolo di Dio in cammino e sulla corresponsabilità di tutti i battezzati nella missione evangelizzatrice.

Nel suo servizio alla Chiesa universale, Prevost sostiene l'importanza di una Chiesa in uscita, capace di andare incontro alle persone nelle loro situazioni concrete, specialmente quelle più vulnerabili.

Allo stesso tempo, sottolinea l'importanza della fedeltà alla tradizione e al magistero, in un equilibrio che caratterizza il suo approccio alle questioni ecclesiali.

Contributo alla formazione del clero

Uno degli ambiti in cui Prevost offre un contributo significativo è la formazione dei sacerdoti e dei religiosi.

La sua esperienza come formatore di novizi, come professore e come superiore religioso gli conferisce una particolare competenza in questo campo.

Come vescovo e come prefetto del Dicastero per i Vescovi, si impegna a promuovere una formazione integrale del clero, che comprenda la dimensione umana, spirituale, intellettuale e pastorale.

Sottolinea l'importanza di una solida formazione teologica, ma anche della maturità umana e della capacità di relazionarsi con le persone.

La sua attenzione alla formazione si estende anche ai laici, che considera protagonisti essenziali della vita della Chiesa e della missione evangelizzatrice.

Attraverso incontri, conferenze e pubblicazioni, contribuisce a diffondere una visione della formazione come processo continuo, che accompagna tutta la vita del cristiano.

Curiosità

Nonostante i numerosi impegni istituzionali, nel 2025, prima di essere eletto papa, Prevost conserva la passione per la matematica, sua prima disciplina di studio, e spesso utilizza analogie matematiche nelle sue omelie per spiegare concetti teologici complessi.

È un appassionato lettore di storia medievale e rinascimentale, con un particolare interesse per le figure di santità di quei periodi.

La sua conoscenza delle lingue è impressionante: oltre all'inglese e allo spagnolo, parla fluentemente l'italiano, il latino e ha una buona conoscenza del francese e del portoghese, competenze che gli permettono di comunicare direttamente con persone di diverse nazionalità.

È noto per la sua memoria prodigiosa, capace di ricordare nomi e dettagli di incontri avvenuti molti anni prima, una qualità che le persone che lo incontrano trovano particolarmente toccante.

Nonostante il suo ruolo di alto livello nella gerarchia ecclesiastica, mantiene l'abitudine di dedicare del tempo ogni settimana al servizio diretto dei poveri, una pratica che risale ai suoi anni in Perù.

Come religioso e sacerdote cattolico che ha pronunciato i voti di povertà, castità e obbedienza, Prevost vive secondo lo stile di vita consacrato.

La sua giornata è scandita dalla preghiera e dal lavoro, seguendo il ritmo della vita religiosa agostiniana.

Nonostante i numerosi impegni, mantiene una grande semplicità nel suo stile di vita personale.

Le persone che lo conoscono da vicino sottolineano la sua gentilezza, il suo senso dell'umorismo e la sua capacità di mettere a proprio agio chi lo incontra.

È noto per la sua passione per le passeggiate all'aria aperta, che considera momenti di rigenerazione fisica e spirituale.

Ama la musica classica, in particolare Bach e Mozart.

Conserva legami stretti con la sua famiglia d'origine negli Stati Uniti, con cui mantiene contatti regolari nonostante la distanza e gli impegni.

Questo radicamento familiare rappresenta per lui una fonte di equilibrio e di normalità in una vita caratterizzata da grandi responsabilità ecclesiali.

L'elezione: Papa Leone XIV

Dopo la morte di Papa Francesco, il giorno 8 maggio 2025 Robert Francis Prevost viene eletto nuovo papa. Assume il nome di Papa Leone XIV.

Di doppia cittadinanza statunitense e peruviana, è il secondo papa originario del continente americano (dopo il predecessore Francesco) e il primo nella storia proveniente dagli Stati Uniti d'America. È anche il primo papa appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. Parla correntemente l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, il francese e il portoghese, oltre a saper leggere il latino e il tedesco.

A seguito dell'elezione, anche il settore delle criptovalute ha reagito. Come riportato da Truffa.net, una meme coin creata con il nome del pontefice, $LEOXIV, ha rapidamente raggiunto una capitalizzazione di 60.000 dollari nel giro di poche ore.

Papa Leone XIV: la foto ufficiale