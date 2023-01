Biografia

Yoko Ono, artista e musicista giapponese, nota per aver sposato John Lennon, nasce a Tokyo il 18 febbraio 1933 da Eisuke Ono e Isoko Yasuda Ono.

In giapponese kanji il suo nome significa "bambina dell'oceano" mentre il cognome significa "piccolo prato".

A Tokyo, il suo, è un contesto privilegiato: la sua è una delle più ricche famiglie di banchieri giapponesi. Frequenta la Gakushuin, prestigiosa accademia di Tokyo, dai primi anni scolastici fino a quelli della maturità.

La famiglia Ono durante la Seconda Guerra Mondiale sopravvive al bombardamento di Tokio in un bunker sotterraneo.

Dopo la guerra la famiglia Ono si trasferisce a Scarsdale, New York, negli USA, dove Yoko vivrà la maggior parte della sua vita.

Si iscrive al Sarah Lawrence College: in questi anni i genitori deplorano il suo stile di vita, punendola perchè frequenta persone considerate inferiori al suo rango. Yoko Ono adora circondarsi di artisti e poeti. Visitava spesso gallerie d'arte spinta dal desiderio di poter esporre in futuro anche lei, i propri lavori.

Nel 1956 sposa il compositore Toshi Ichiyanagi dal quale divorzierà nel 1962. Il 28 novembre 1962 sposa l'Americano Anthony Cox, musicista jazz, produttore cinematografico e promotore artistico. Il matrimono viene annullato il 1 marzo 1963: si risposano il 6 giugno per divorziare il 2 febbraio 1969. La loro figlia, Kyoko Chan Cox, nasce l'8 agosto 1963: in seguito a una battaglia legale a Yoko Ono viene assegnata la custodia permanente della bambina, tuttavia nel 1971, Cox, che nel frattempo diviene un fondamentalista cristiano, rapisce Kyoko e scompare. Yoko Ono ritroverà la figlia solo nel 1998.

Dal punto di vista artistico è fra i primi membri di "Fluxus", associazione libera che si sviluppa all'inizio degli anni '60, e che raccoglie artisti d'avanguardia. La Ono è tra i primi artisti ad esplorare l'arte concettuale e la performance artistica. Un esempio "Cut Piece", performance durante la quale rimane seduta su un palco invitando il pubblico a tagliare con delle forbici i vestiti che lei stessa indossa, fino a rimanere nuda.

Ha diretto anche alcuni film sperimentali.

Yoko Ono è stata talvolta diffamata e calunniata dai critici che hanno condannato la sua arte. È stata descritta come "la più famosa sconosciuta artista: tutti conoscono il suo nome ma nessuno sa cosa fa", oppure "...non ha creato e non ha contribuito a niente, è semplicemente stata un riflesso del suo tempo...Penso che sia una dilettante, una donna molto ricca che sposò qualcuno che aveva del talento ed era la forza trainante dietro i Beatles. Se non fosse stata la vedova di John Lennon, sarebbe stata totalmente dimenticata adesso...Yoko Ono era semplicemente una parassita. Avete visto le sue sculture o i suoi quadri? Sono tutti orribili".

La più comune critica è che il lavoro di Yoko Ono è stato incompreso e che meriti attenzione e rispetto, tanto che negli ultimi anni il suo lavoro ha ottenuto costanti riconoscimenti e ovazioni.

Nel 2001 l'Università di Liverpool le assegna una Laurea in Legge ad honorem. Nel 2002 le viene conferita la laurea come Dottore delle belle arti dal Bard College.

Il primo incontro con John Lennon risale al 9 novembre 1966, quando il cantante inglese visitò un'anteprima di una sua esibizione presso l'Indica Gallery di Londra. Inizieranno a frequentarsi solo dopo due anni, in seguito al divorzio di Lennon dalla prima moglie Cynthia.

John Lennon e Yoko Ono si sposano il 20 marzo 1969 al Rock di Gibilterra. Il figlio Sean, nasce il 9 ottobre 1975, lo stesso giorno del padre.

Lennon citerà Yoko in molte delle sue canzoni. Ancora nei Beatles scrive "The Ballad of John and Yoko", la menziona implicitamente in "Julia", poi altre canzoni sono "Oh Yoko!" e "Dear Yoko".

Yoko Ono e Lennon collaborano in molti album, a partire dal 1968, prima dello scioglimento dei Beatles. Molti critici attribuiranno la presenza di Yoko Ono nella vita di Lennon come la vera causa di scioglimento del gruppo.

Il caso costituirà addirittura un modello e paragone per le donne che in futuro avranno a che fare con musicisti famosi: Nancy Spungen e Courtney Love sono solo due esempi.

Dopo la morte di Lennon, Yoko Ono pubblicherà ancora qualche album come musicista.

In una canzone di Elio e le Storie Tese viene ironicamente descritta come: "Tutti la conoscono, ma nessuno sa cosa fa".