13 anni fa

Avviene il delitto di Avetrana. In questo piccolo paese in provincia di Taranto, la quindicenne Sarah Scazzi esce di casa per recarsi al mare assieme alla cugina Sabrina, che abita poco distante. Sarah non tornerà più a casa. Nella vicenda sono coinvolti Sabrina e i suoi genitori, Michele Misseri e Cosima Serrano.