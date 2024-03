Torna a Bogotà nel 1954 come giornalista de "El Espectador"; in questo periodo pubblica il racconto "Foglie morte". L'anno successivo risiede a Roma per alcuni mesi: qui segue dei corsi di regia, prima di trasferirsi a Parigi.

In seguito alla chiusura dell'Università Nazionale, nel 1948 si trasferisce a Cartagena dove inizia a lavorare come giornalista per "El Universal".

1 di 10

Frasi di Gabriel García Márquez

5 fotografie

Foto e immagini di Gabriel García Márquez

Video Gabriel García Márquez

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti

Non ci sono messaggi o commenti per Gabriel García Márquez.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Faulkner Virginia Woolf Fidel Castro Cent'anni di Solitudine Nobel Premi Nobel Letteratura