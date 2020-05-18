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Biografie

Piero Chiambretti

Piero Chiambretti

Piero Chiambretti

Biografia

Il "Pierino" nazionale nasce ad Aosta il 30 maggio del 1956. Torinese di adozione, fin da piccolo mostra un grande interesse per lo spettacolo e l'arte comica. Per seguire la sua vocazione, inizialmente si iscrive al DAMS, la celebre facoltà bolognese di arte, musica e spettacolo anche se dentro di sè percepisce che studiare non è per lui sufficiente e anzi rappresenta quasi un limite. Parallelamente all'impegno universitario, quindi, presenta spettacoli di cabaret a "Il Centralino" di Torino. In seguito, si adatta a fare l'animatore sulle navi da crociera e nei villaggi turistici.

Tra il 1982 e il 1987 approda in Rai dopo aver vinto nel 1984 il concorso nazionale per "Volti Nuovi" negli anni '80. Per la Rai conduce e partecipa ad alcuni programmi per ragazzi fra cui si contano "Tivù", "Magic" e "Big". Già in quelle occasioni emergono alcune delle caratteristiche tipiche del suo stile: la battuta salace e l'ironia pungente unite all'intelligenza pronta e acuta.

Il suo apprendistato prosegue poi, fino 1989, nel programma domenicale di Rai Tre "Và pensiero". I conduttori sono i "seriosi" Oliviero Beha e Andrea Barbato a cui Pierino fa da controcanto con una serie d'interviste semiserie spesso spiazzanti per gli interlocutori. Questa trasmissione gli regala il Telegatto di "TV Sorrisi e Canzoni" come rivelazione televisiva del 1988.

Sempre per Rai Tre realizza "Complimenti per la trasmissione", un programma basato sulle incursioni disturbanti dell'attore in case, piazze, campi di calcio e congressi di partito. Diventato ormai un simbolo di un giornalismo irriverente e trasversale, è pronto per diventare testimonial di qualche prodotto, cosa che puntualmente accade. Non si limita però a prestare il suo volto al Rasoio Bic, ma è anche ideatore e interprete della relativa campagna pubblicitaria. Segue a ruota il programma di successo "Prove tecniche di trasmissione".

Diventato ormai un "personaggio" in vista dei Campionati Mondiali di calcio conduce "Prove Tecniche Mondiale". Segue nel '92 "Il Portalettere" dove "Pierino", vestito da postino, intervistava politici italiani e non sullo sgretolamento del Palazzo della Prima Repubblica.

Nell'inverno dello stesso anno parte per Mosca per registrare il programma "Good Bye Cortina", in onda su Rai3 nel gennaio successivo. Nel settembre del 1991 partecipa a "Miss Italia nel Mondo" in qualità di "elemento disturbatore". Nell'ottobre del 1992 parte il "Telegiornale Zero", la striscia quotidiana di Chiambretti nelle vesti di inviato o mezzobusto di un notiziario insolito. Nel 92/93 è protagonista della campagna pubblicitaria delle "Pagine Gialle".

Dopo una parentesi radiofonica conduce in coppia con Paolo Rossi per ben due stagioni "il Laureato", viaggio ai confini delle Facoltà.

Diviene direttore artistico di due edizioni del concerto del 1° Maggio di cui é anche il conduttore. Nel 1997 presenta la 47 edizione del Festival di Sanremo al fianco di Mike Bongiorno e Valeria Marini e contemporaneamente riscrive secondo il suo stile i Cinegiornali dell'Istituto Luce proiettati nelle sale cinematografiche italiane.

Piero Chiambretti

Piero Chiambretti

Nel 2003 é stato testimonial degli spot della Ford KA; il successo televisivo è tornato con la trasmissione "cult" di Gianni Boncompagni "Chiambretti c'è", poi con "Markette" su La7.

Nel 2007 torna in Rai: Pippo Baudo l'ha voluto a Sanremo alla conduzione del dopofestival. Anche l'anno successivo Baudo lo chiamerà per affiancarlo all'edizione del Festival di Sanremo 2008.

Piero torna poi a condurre la quarta edizione di Markette su La7, per poi passare a Mediaset, dove lancia un programma che porta il suo nome: "Chiambretti Night". Nel 2014 torna seconda serata su Italia 1 con "Chiambretti Supermarket".

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Biografieonline non ha contatti diretti con Piero Chiambretti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Piero Chiambretti.

Lunedì 18 maggio 2020 07:48:14

Buongiorno Piero
Desidero farLe le mie condoglianze per la perdita della Sua cara mamma. Ho seguito la vicenda sui media, e ne sono rimasto profondamente colpito e dispiaciuto. Purtroppo la stessa esperienza l'hanno vissuta e la stanno vivendo migliaia di persone. Da quello che capisco, eravate molto affiatati, e questo Covid 19, si è intromesso caparbiamente fra voi, ponendo fine a questo Spirito di amore e unione familiare.
Tuttavia, voglio portare a Vostra conoscenza un messaggio confortante basato su una Realtà che spesso consideriamo antiquata e superata, ma che in momenti come questi, si rivela molto preziosa: LA FEDE.
Sono un Testimone di Geova e baso le mie Credenze su ciò che ho imparato dallo studio profondo della Sacra Bibbia, e mi piacerebbe condividere alcune cose che molto spesso le persone in genere non conoscono o ignorano, legate ad argomenti sulla Condizione dei Morti, e che speranza c'è per loro e per noi. Mi farebbe piacere poterle condividere a titolo ovviamente gratuito e per semplice Stima nei vostri confronti attraverso mezzo email o telefonico.
Spero comunque di ricevere vostre notizie. Un saluto: Agostino Spaccarotella

Da: Agostino Spaccarotella
Domenica 7 luglio 2019 23:55:36

Buonasera sono giuseppe Sito, Presidente del Rotary Club Napoli Est.
La disturbo per avere il piacere è l'onore di averla a Napoli in data da concordare, per una conversazione al Club .
Posso sperare in un suo cortese riscontro.
Saremmo davvero molto felici di una sua partecipazione alla bita culturale se nostro rotary.
Nel frattempo le invio i miei personali migliori saluti e del Club tutto
Giuseppe Sito

Da: Giuseppe Sito
Martedì 31 maggio 2011 09:51:36

felicidades feliz cumpleanos!!!!.......he observado que eres un genio cuando pones en marcha tu corto circuito automaticamente se encieden todas tus luces. y aparece lo genial ...desde argentina buenos aires saludos

Da: Gina

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