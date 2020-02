Biografia • La musica e la sua direzione

Lorin Varencove Maazel, direttore d'orchestra, compositore e violinista statunitense, nasce in Francia nella città di Neuilly-sur-Seine (nei pressi di Parigi) il giorno 6 marzo 1930. Nato da genitori statunitensi è lì che con la famiglia ritorna quando è ancora bambino. Giovanissimo, dimostra presto di essere un bambino prodigio. Inizia a studiare il violino a soli cinque anni (il suo maestro è Karl Molidrem); due anni più tardi studia già direzione d'orchestra. Suo mentore è il compositore e direttore d'orchestra d'origine russa Vladimir Bakaleinikoff, con il quale Maazel studia a Pittsburgh. Lorin all'età di otto anni esordisce alla direzione d'oechestra guidando l'orchestra universitaria.

Debutta a nove anni a New York guidando la Interlochen Orchestra durante l'edizione del 1939 dell'esposizione mondiale "New York World's Fair". Nello stesso anno dirige la Los Angeles Philharmonic. Nel 1941 Arturo Toscanini invita Lorin Maazel a dirigere la NBC Orchestra.

Nel 1942, dodicenne, dirige anche la New York Philharmonic.

Prima ancora di aver compiuto quindici anni, ha già nel suo curriculum la direzione della maggior parte delle più importanti orchestre americane. Intanto prosegue gli studi: a Pittsburgh approfondisce le materie linguistiche, la matematica e la filosofia. Nel frattempo è anche un membro attivo nella Pittsburgh Symphony Orchestra, nelle vesti di violinista. Qui svolge l'apprendistato di direttore negli anni 1949 e 1950.

Tra le sue attività vi sono anche quelle di organizzatore per il quartetto "Fine Arts Quartet".

Grazie a una borsa di studio nel 1951 trascorre un po' di tempo in Italia per approfondire lo studio della musica barocca. Maazel di lì a poco, nel 1953, debutta in Europa guidando l'orchestra del Teatro Bellini di Catania.

Nel 1960 è il primo direttore d'orchestra americano, nonchè il più giovane in assoluto, a dirigere un'orchestra nel tempio wagneriano di Bayreuth.

Da allora Maazel guida le maggiori orchestre del mondo.

Tra i suoi incarichi vi sono stati quello di direttore artistico e direttore capo del "Deutsche Oper Berlin", dal 1965 al 1971, e dell'Orchestra della Radio di Berlino, dal 1965 al 1975. E' stato direttore musicale della prestigiosa Cleveland Orchestra, succedendo a George Szell dal 1972 al 1982. Dal 1982 al 1984 è stato direttore capo della Vienna State Opera e successivamente è stato consulente musicale dal 1984 al 1988 e direttore musicale dal 1988 al 1996 della Pittsburgh Symphony Orchestra. Dal 1993 al 2002 è stato direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks).

Nel 2002, succedendo a Kurt Masur, ha assunto il ruolo di direttore musicale della New York Philharmonic (della quale in precedenza aveva già diretto più di cento concerti). Nel 2006 è diventato direttore musicale a vita della Symphonica Toscanini.

Maazel è noto anche per le sue interpretazioni e incisioni discografiche della musica di George Gershwin, tra cui "Rhapsody in Blue", "An American in Paris" e soprattutto la prima incisione completa dell'opera "Porgy and Bess", eseguita da un cast composto esclusivamente da afroamericani.

Le incisioni discografiche di Maazel sono oltre 300 e includono cicli completi di Beethoven, Brahms, Mahler, Sibelius, Rachmaninoff e Cajkovskij.

Dal 1980 al 1986 e negli anni 1994, 1996, 1999 e 2005 ha diretto i Wiener Philharmoniker nel tradizionale Concerto di Capodanno di Vienna.

Lorin Maazel ha ricevuto in carriera dieci "Grand Prix du Disque Awards" e tra le altre numerose onorificenze le più prestigiose sono forse la Legion d'Onore francese, il titolo di Ambasciatore di Buona Volontà dell'ONU e la nomina a Cavaliere di Gran Croce (Ordine al merito della Repubblica Italiana).

Muore all'età di 84 anni il 13 luglio 2014.