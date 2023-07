Dopo una stagione passata come allenatore della Primavera del Milan (2013-2014), nel mese di giugno prende il posto in panchina come allenatore della prima squadra, sostituendo l'esonerato ex compagno Clarence Seedorf .

1 di 8

Frasi di Filippo Inzaghi

3 fotografie

Foto e immagini di Filippo Inzaghi

Video Filippo Inzaghi

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Filippo Inzaghi.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Il Milan Real Madrid Mourinho Marco Van Basten Javier Zanetti Clarence Seedorf Calciatori Sport Filippo Inzaghi nelle opere letterarie

10 biografie

Nati lo stesso giorno di Filippo Inzaghi