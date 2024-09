Biografia • Milioni di premi

Freida Pinto nasce a Mumbai (India) il giorno 18 ottobre 1984) da Sylvia Pinto Derebail, preside della St. John's High School, e Frederick Pinto Neerude, manager di origini portoghesi della Bank of Baroda, entrambi originari della città indiana di Mangalore.

Dopo aver compiuto gli studi universitari ed averli perfezionati con un dottorato in anglistica al St. Xavier's College di Mumbai, Freida Pinto nel 2005 inizia a lavorare come modella per l'agenzia internazionale Elite Model Management. Appare in diversi spot televisivi (tra cui quello per il giornale India Today e per Skoda), in campagne pubblicitarie (De Beers, eBay, Visa) e su copertine di riviste, soprattutto indiane.

Dal 2006 al 2007 lavora in tv conducendo la trasmissione di viaggi "Full Circle". Poi decide di tentare la via del cinema - che in India conosce notevole sviluppo grazie al fenomeno Bollywood - ottenendo dopo sei mesi di provini il ruolo di protagonista femminile nel film "The Millionaire" (Slumdog Millionaire, 2008), di Danny Boyle. Il film ottiene numerosi premi e riconoscimenti: riceve dieci candidature all'Oscar 2009, aggiudicandosi ben otto statuette, tra cui miglior film e miglior regia.

Grazie a questa interpretazione Freida Pinto riceve, insieme al resto del cast, lo Screen Actors Guild Awards 2008 come miglior performance di un cast.

Dopo aver lavorato con sul set con Dev Patel, attore indiano protagonista maschile in "The millionaire", Freida e l'attore si sono in seguito fidanzati ufficialmente.

Freida Pinto ha una sorella maggiore, Sharon Pinto, produttrice associata di NDTV, canale tv indiano nel settore delle news.

Tra gli impegni cinematografici futuri ci sono: un film ambientato a Londra, del regista Woody Allen, con Naomi Watts e ad Anthony Hopkins; il film fantasy "War of Gods", con Mickey Rourke e Henry Cavill, diretto da Tarsem Singh; infine il 23° capitolo della saga di James Bond, per la regia di Sam Mendes (ex marito di Kate Winslet), in cui Freida Pinto è la nuova Bond-girl, al fianco di Daniel Craig.