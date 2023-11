Biografia • L'arte di dare forma all'acciaio

Nato a Mantova il 12 dicembre 1963, Antonio Marcegaglia è Amministratore Delegato dell'omonimo gruppo industriale, leader mondiale nella trasformazione dell'acciaio. Si laurea a pieni voti in economia aziendale nel 1987 all'Università Luigi Bocconi di Milano e dopo pochi giorni inizia la sua attività nell'azienda di famiglia, creando un legame indissolubile tra il suo personale percorso e la crescita della bella media azienda italiana di allora, portandola al livello dell'importante global player oggi riconosciuto a livello mondiale.

Fin da subito, grazie al contributo di Antonio Marcegaglia si estende il processo di diversificazione delle attività del gruppo in Italia con la costituzione di aziende nel settore dell'engineering e delle biotecnologie, e con l'acquisizione di sedi produttive nel settore metallurgico e dei prodotti per l'edilizia, ma anche in quello dei componenti per l'industria della refrigerazione e della pulizia della casa.

È della metà degli anni 90 l'acquisizione della ex Brollo Profilati di Desio, oggi dedicata, come divisione Tamponamento Metallico di Marcegaglia, alla produzione di pannelli coibentati e lamiere grecate.

Negli stessi anni Antonio Marcegaglia si occupa della costituzione di Euro Energy Group, per realizzare impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e dell'acquisizione di Nuova Forsidera Spa, con unità produttive a Corsico (Milano) e Albignasego (Padova), azienda specializzata nella laminazione a freddo e nella zincatura dell'acciaio.

Il settore energetico si espande nel 1997, con l'impegno di Antonio Marcegaglia nella costituzione di Green Power, società nata per sviluppare strategie e sistemi per la generazione di energia attraverso la gassificazione di rifiuti e di biomasse, cui fa seguito la creazione di Boiler Expertise, destinata alla progettazione e alla realizzazione di caldaie industriali e di potenza.

Il programma di sviluppo aziendale di Antonio Marcegaglia continua con l'acquisizione della Morteo Nord di Pozzolo Formigaro (Alessandria) e della Ponteggi Dalmine con sedi a Milano, Graffignana (Lodi) e Potenza.

Nel dicembre del 2001 viene inaugurato, dopo un investimento di oltre 500 milioni di euro in pochi anni, il nuovo, grande stabilimento produttivo di Ravenna: il secondo polo metalsiderurgico italiano dedicato all'intero ciclo della prima trasformazione dell'acciaio, che include il centro servizi per il taglio e la spianatura di semilavorati più grande d'Europa. L'anno successivo entra in funzione a Taranto, sulle aree ex-Belleli, il secondo insediamento produttivo Marcegaglia al Sud, dopo quello di Potenza.

Nello stesso periodo Marcegaglia segna un passo fondamentale nello sviluppo delle sue attività nel settore turistico, rilevando con Banca Intesa e con il gruppo Ifil il 49% di Sviluppo Italia Turismo.

Nel 2007 Antonio Marcegaglia gestisce l'ingresso nel capitale di Gabetti Property Solutions e decide il potenziamento dello stabilimento di Ravenna con un ulteriore investimento di 300 milioni di euro. Si espande anche nel settore energetico, dove, con la controllata Arendi, "sbarca" nel settore dell'energia fotovoltaica - sviluppato in seguito anche con la tecnologia a film sottile in silicio amorfo applicata a pannelli coibentati e lamiere grecate di propria produzione.

Antonio Marcegaglia è alla guida della politica di internazionalizzazione del gruppo, che dal 1989 ha potenziato costantemente la sua presenza diretta sui mercati esteri.

Dopo la costituzione a Düsseldorf di Marcegaglia Deutschland, Antonio Marcegaglia vara il progetto che vede il gruppo sbarcare sui mercati d'Oltreoceano, che culmina con l'acquisizione di una grande area industriale a Munhall, nei pressi di Pittsburgh, per ospitare la nuova Marcegaglia USA. Nello stesso periodo vengono costituite negli Stati Uniti altre due società, emanazioni delle case madri in Italia: la Oskar Usa a Birmingham (Alabama) e la Oto Mills Usa a Wheaton (Illinois). L'impegno di Antonio Marcegaglia si amplia poi nel 1999 con la costituzione di Marcegaglia Iberica, di Marcegaglia Ireland, di Marcegaglia France, di Marcegaglia Austria e di Marcegaglia do Brasil, che già nel 2005 triplicherà il suo fatturato ampliando il suo stabilimento e portando a 1000 il numero dei suoi addetti.

Nel giugno del 2005 Antonio Marcegaglia può inaugurare il quarto insediamento produttivo del gruppo all'estero per fabbricare a Praszka, in Polonia, tubi per refrigerazione, pannelli coibentati e lamiere grecate. Al quale si aggiungerà un anno dopo, a 20 chilometri di distanza, quello di Kluczbork, per la produzione di tubi e di trafilati. In Qatar, nel 2007, Marcegaglia costituisce Marcegaglia Gulf a Doha. L'espansione delle sue attività industriali prosegue nel 2008 con lo sbarco in Cina, dove, a Yangzhou, 350 km a nordovest di Shanghai, realizza il suo primo stabilimento asiatico per la produzione di tubi d'acciaio inossidabile e al carbonio ad alta precisione, con la costituzione di Marcegaglia Romania a Cluj e con l'avvio dei lavori per il nuovo stabilimento produttivo di Vladimir, Russia.

Nel 2009 Marcegaglia celebra il 50esimo dalla fondazione con una mostra internazionale di arte contemporanea dedicata all'acciaio, Steellife, fortemente voluta da Antonio Marcegaglia che si è calato, per l'occasione, nel ruolo di mecenate dell'arte e delle culture del mondo, sue grandi passioni.