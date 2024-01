Biografia • Il potere degli ospiti

La conduttrice televisiva Oprah Gail Winfrey nasce a Kosciusko, nello stato del Mississippi, il giorno 29 gennaio 1954. Sua madre, Vernita Lee, è figlia di allevatori di suini nel periodo in cui nello stato del Tennessee è ancora in atto la lotta per i diritti civili relativi alla segregazione razziale. La madre ha rapporti con parecchi uomini, e indica in un marinaio della Marina Militare degli Stati Uniti, Vernon Winfrey, il potenziale padre di Oprah.

Oprah, fino all'età di sei anni, viene mandata a vivere con i nonni, dove impara a leggere e a recitare parti delle sacre scritture, per poi tornare successivamente dalla madre.

Vive in un ambiente degradato e promiscuo, è ciò su di lei ha effetti infausti; subisce molestie sessuali da parte di un cugino e maltrattamenti da altri membri della famiglia. All'età di quattordici anni ha una gravidanza indesiderata da cui nasce un figlio morto la cui paternità non è accertata. Si trasferisce dal padre biologico nel Tennessee, e più precisamente a Nashville.

È infatti grazie ad un rigida "rieducazione" da parte del padre, e della sua compagna Zelma che adora la bambina, che Oprah riesce ad conseguire i primi successi scolastici riuscendo ad ottenere una borsa di studio universitaria. Compie il suo percorso formativo alla Università del Tennessee ottenendo una Laurea in "Speech and Performing Arts".

Nel 1971, grazie alla sua capacità di parlare in pubblico e di "tenere una platea", ma ancora studente, vince un concorso pubblico per giovani talenti che le da l'opportunità di condurre un notiziario in una stazione radiofonica locale. Da qui a condurre il telegiornale di Nashville per l'emittente WTVF-TV il passo è breve.

Nel 1976 passa alla TV WJZ di Baltimora (Maryland), dove gli viene forse imposto addirittura un intervento chirurgico per avvicinarle gli occhi e rendere il suo aspetto più appetibile e gradevole al grande pubblico, ma lei si rifiuta. L'anno successivo passa a condurre un talk show nella fascia oraria mattutina ed è qui che grazie anche al coinvolgimento del pubblico trasforma una normale trasmissione in uno spettacolo. Nasce così il "Winfrey Show".

Passano non pochi anni, e nel 1984, grazie all'intercessione di un ex produttore della TV di Baltimora, Debra DiMaio, che si è trasferita a Chicago (Illinois) ma si è portata una cassetta con gli show di Oprah, la conduttrice viene assunta alla WLS-TV per condurre l'ennesimo morning show (AM Chicago). In sole quattro settimane lo show di Oprah è il più seguito, abbatte tutti gli indici d'ascolto e tutti i tab che una persona di colore può creare alla popolazione di Chicago, perché oltre alla dialettica ed una forte personalità, Oprah, tratta nel suo show grandi temi sociali che stanno a cuore al grande pubblico, spesso facendosi forte delle sue esperienze infantili ed adolescenziali.

Il talk show (che poi viene in seguito ribattezzato "Oprah") vince svariati premi nazionali, i libri presentati durante le sue trasmissioni diventano immediatamente best-sellers, i grandi temi sociali da lei trattati diventano argomenti di quotidianità da parte della popolazione statunitense. La conduttrice non fa segreto di devolvere gran parte dei suoi ormai lauti compensi ai più bisognosi.

Al di fuori della carriera televisiva, Oprah Winfrey è a capo di un piccolo impero editoriale, e recita anche in un film, "Il colore Viola" (1986, di Steven Spielberg), con il quale ottiene anche una nomination per l'Oscar come miglior attrice non protagonista.

È molto attiva nel sociale, fonda un ente no-profit per l'assistenza ai più bisognosi (The Angel Network), e apre, su insistenze di Nelson Mandela, la "Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls" nei pressi di Johannesburg in Sud Africa, un istituto per bambine appartenenti alle classi meno abbienti.

Il suo patrimonio personale viene stimato da Forbes in 2,4 bilioni di dollari di cui almeno 70 milioni sono devoluti per cause umanitarie internazionali.

Il 9 settembre 2011 è la data annunciata, da Oprah Winfrey, dell'ultima puntata del suo venticinquennale show.