Liam Brady

Biografia Oltre la manica e ritorno

Liam Brady nasce a Dublino il giorno 13 febbraio 1956. Cresce calcisticamente nella squadra del St. Kevin's Boys FC, poi nell'Home Farm. Quando ha solo tredici anni viene notato dagli scouts dell'Arsenal, da cui viene acquistato nel giugno del 1971. In quegli anni la blasonata società calcistica inglese è orientata ad una politica di sviluppo del settore giovanile che le possa permettere di coltivare in casa propria, le future stelle della prima squadra e Liam Brady rientra in questa prospettiva.

Il giovane trascorre tre anni nel settore giovanile assieme ad un gruppo di giocatori che viene promosso in blocco in prima squadra: tra questi oltre a Brady vi sono David O'Leary, Richie Powling, Frank Stapleton, Graham Rix e John Matthews. Il giorno del suo diciassettesimo compleanno firma il contratto da professionista seguendo così le orme dei fratelli maggiori Pat Brady (giocatore nel Millwall), Ray Brady (giocatore nel QPR), Frank Brady Jr (giocatore nello Shamrock Rovers), nonché dello zio Frank Brady sr.

Il 6 ottobre 1973 Liam Brady esordisce subentrando al posto dell'infortunato Jeff Blockley nel match contro il Birmingham. Nel resto della stagione l'allenatore Bertie Mee decide di impiegarlo con parsimonia: termina la sua prima stagione con la maglia dei "gunners" con all'attivo soltanto tredici presenze.

Durante il suo periodo all'Arsenal gli viene affibbiato il soprannome "Chippy", non tanto per la sua capacità di calciare la palla dando particolare effetto ("chip" significa scheggiare o scalpellare) quanto per la sua predilezione per il tipico piatto britannico "fish and chips" (pesce e patatine fritte).

Con la squadra londinese vince la FA Cup nel 1978-1979; disputa le finali della stessa sia nel 1977-1978, sia nel 1979-1980. Con l'Arsenal raggiunge la finale di Coppa delle Coppe nel 1979-1980, perdendo però contro gli spagnoli del Valencia.

Dopo la riapertura del campionato italiano di calcio agli stranieri e grazie all'intervento del talent scout Gigi Peronace, nel 1980 Brady è il primo giocatore straniero della Juventus. Con la squadra torinese vince due scudetti (1980-1981 e 1981-1982). Dopo l'arrivo a Torino del fuoriclasse Michel Platini, l'irlandese si trasferisce a Genova dove veste la maglia della Sampdoria.

Dopo due stagioni con la squadra ligure passa all'Inter e successivamente all'Ascoli. Chiude la sua carriera di calciatore professionista in Inghilterra, con la squadra del West Ham.

La carriera di allenatore inizia nel 1991 quando siede sulla panchina del Celtic; nel 1993 e fino al 1995 allena il Brighton & Hove Albion. Dal 1996 ricopre la carica di direttore del settore giovanile dell'Arsenal.

Nel mese di maggio 2008 Liam Brady diventa l'assistente del nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio irlandese, l'italiano Giovanni Trapattoni (come assistente Brady è affiancato da Marco Tardelli, un altro ex calciatore italiano di grande esperienza).

