Donatella Versace nasce a Reggio Calabria, il 2 maggio del 1955. Celebre stilista italiana, è sorella del più famoso Gianni Versace, fondatore e realizzatore dell'omonimo impero della moda, il quale ha contribuito e contribuisce da diversi decenni a fare dello stile e della moda Made in Italy un segno distintivo nel mondo. Dalla morte del fratello, avvenuta nel 1997, è diventata la vera reggente del marchio, vicepresidente del gruppo e volto della celebre etichetta di moda italiana. Suo, difatti, il 20% delle quote del brand.

Terzogenita della famiglia, dopo Santo e Gianni, Donatella si lega subito molto al futuro creatore del famoso marchio. Gianni infatti, con il suo amore per l'arte e per la moda in particolare, finisce per influenzare subito la sorella, la quale dopo la laurea in lingue decide di seguirlo a Firenze, per frequentare la stessa scuola di moda.

Donatella Versace impara con Gianni a progettare e realizzare abiti, apprende i fondamenti del design e si specializza anche lei su tutto quanto attiene il mondo della maglieria, per giunta in una delle storiche capitali tessili d'Europa.

All'inizio i due fratelli si occupano soprattutto di tessuti, che comprano e rivendono alle case di moda e alle boutique fiorentine e milanesi. Gianni Versace si dà da fare anche come stilista, lavorando per alcune etichette, e nel frattempo pensando anche ad una linea tutta sua, con un suo stile altamente riconoscibile e un brand che porti il suo stesso nome.

Quando questi decide di dare vita ad un'attività in proprio, Donatella lo segue subito, prendendo in mano tutto l'ambito delle pubbliche relazioni. Santo Versace, l'altro fratello, si sarebbe unito soltanto dopo al progetto, occupandosi del ramo finanziario del marchio.

Intanto nel 1978 in via della Spiga a Milano nasce la prima boutique Versace, la quale apre la strada alla formidabile ascesa della famiglia all'interno del settore moda.

Donatella Versace ottiene l'investitura ufficiale negli anni '80, quando Gianni le affida la direzione di un marchio che, proprio in quegli anni, sta andando sempre più forte: Versace Versus. La giovane stilista allora si fa valere per una serie di intuizioni, che rivelano al mondo la sua abilità nel marketing e nella gestione dell'immagine, dando ottimi risultati sul piano economico e lavorativo in genere.

La casa Versace infatti, grazie a Donatella, proprio a partire dagli anni '80 comincia a far sfilare sulle passerelle con i propri abiti e per le nuove collezioni, personaggi famosi, legati al mondo della musica e del cinema, anziché semplici modelle. Star come Madonna e altre celebrità, rendono il marchio italiano il più famoso al mondo e portano Donatella, Gianni e Santo ad imporsi anche negli Stati Uniti, dove diventano sinonimo di stile ed eleganza.

Donatella Versace

Tuttavia, stando proprio a quanto affermerà molti anni dopo, sarebbe stato proprio durante le sfilate a New York e a Los Angeles che Donatella avrebbe provato per la prima volta la cocaina, che a partire dagli anni '90 e, soprattutto dopo la morte di suo fratello, diventerà per lei una vera tossicodipendenza.

In questo stesso periodo, la stilista conosce anche quello che diventerà suo marito, il modello americano Paul Beck, da cui si separerà anni dopo. Nel 1986, dalla loro unione nasce Allegra, la primogenita. Tre anni dopo, nel 1989, nasce Daniel.

Ad ogni modo, nei primi anni '90 non sono pochi i problemi anche a livello privato e professionale per Donatella, aggravati e causati, soprattutto, dalla sua forte dipendenza dalla cocaina. Dal 1992, a suo dire, avrebbe cominciato ad abusarne.

In questi anni Gianni le affida anche la gestione di marchi importanti del gruppo, come la linea accessori, quella bimbo, casa, la Versace Young.

Nell'estate del 1997 Gianni Versace viene ucciso davanti la sua villa a Miami, in Florida, per mano, con tutta probabilità, di un serial killer, suicidatosi poco tempo dopo. L'evento si abbatte sulla sorella, la quale da quel momento comincia a fare un uso smodato e preoccupante di droga.

Nel settembre dello stesso anno, Donatella Versace diventa il capo del design del gruppo. Tuttavia, fino al 1998, il marchio si ferma completamente, cancellando molte collezioni in programma.

Nel luglio del 1998, esattamente un anno dopo la morte di Gianni, Donatella mette la propria firma sulla sua prima linea realizzata per Versace. La casa di moda ritorna in pista, ben guidata dalla sorella del grande stilista, la quale continua nella sua politica di legare il marchio alla stelle dello spettacolo, onde incentivarne la promozione a livello mondiale.

Nel 2000 realizza il famoso abito verde traslucido che Jennifer Lopez indossa in occasione dei Grammy Awards.

Nonostante la sua dipendenza da cocaina però, sempre più forte in questi anni, l'ormai signora Versace si lancia in una nuova serie di situazioni, le quali confermano il suo fiuto a livello imprenditoriale. Il marchio italiano cerca di imporsi anche nell'ambito delle costruzioni di lusso, ponendosi in cima ad alcuni dei più importanti alberghi del mondo, quasi tutti eretti negli Emirati Arabi Uniti.

Nell'ottobre del 2002 poi, i più famosi capi disegnati da Gianni e Donatella vanno al Victoria and Albert Museum di Londra, in occasione di una celebrazione internazionale dedicata alla casa di moda italiana.

Nel 2005, convinta dai suoi amici di sempre, come Elton John, oltre che dal suo ex marito, Donatella Versace decide di ricoverarsi in una clinica di disintossicazione in Arizona, per uscire dalla sua dipendenza. Dopo circa un anno viene dimessa e, per la prima volta, al Corriere Della Sera e ad altre riviste, racconta della sua tossicodipendenza.

Nel 2006 calca le scene cinematografiche per un breve cameo all'interno del film "Zoolander", film comico dedicato al mondo della moda (con Ben Stiller).

La figlia Allegra Versace, con il 50% delle quote societarie ereditate da Gianni Versace, è la vera e unica erede dell'impero di alta moda italiano guidato da Donatella.