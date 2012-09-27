Antonello Colonna
Antonello Colonna inizia la propria carriera nel mondo culinario nel 1985, anno in cui prende il comando dell'attività familiare, stravolgendone la natura. Oltre al cambio di nome del ristorante, che diventa semplicemente "Antonello Colonna", a essere modificata è soprattutto la linea gastronomica, che mantiene sì il riferimento alla tradizione romana e più in generale del Lazio, ma al tempo stesso propone un carattere rivoluzionario.
La fama di Colonna si diffonde velocemente, arrivando addirittura Oltreoceano. Per esempio, nel 1986 Antonello realizza "The wind of Rome is a friendly wind", una soirée organizzata dalla National Italian America Foundation che gli procura un successo personale importante. L'anno successivo, Colonna apre a New York "Albero d'oro" (attualmente conosciuto come "Vabene"), ristorante ebraico-romano situato sulla Second Avenue. Cinque anni più tardi, nel 1992, il Culinary Institute of America assegna a Colonna il compito di tenere alcune lezioni relative alla cucina romana; il cuoco laziale nello stesso anno cura l'aspetto gastronomico di eventi come la maratona di New York, il Columbus Day e Time of Italy, ma soprattutto i Campionati del Mondo del 1994.
Supervisore di Casa Italia ad Atlanta per la spedizione azzurra dei Giochi Olimpici del 1996, nel 1997 Colonna viene nominato dall'Enit "Ambasciatore della cucina italiana nel mondo." Dopo aver curato l'apertura del locale "Paper Moon" in Turchia, a Istanbul, aumenta sempre di più la propria fama grazie anche a comparsate televisive (conduce una rubrica gastronomica nel programma "Più sani più belli") e spot pubblicitari (tra gli altri per De Longhi, Divella, Pecorino Romano, Grana Padano e La Molisana).
Confermato responsabile di Casa Italia anche per le Olimpiadi di Sidney, diventa docente di Management della Ristorazione per la Luiss, mentre la sua popolarità ha ormai raggiunto livelli mondiali.
Dall'inizio del nuovo millennio, si dedica sempre più ad attività di marketing, partecipando a eventi mondani e culturali di assoluto prestigio, e contribuendo a diffondere il piacere della gastronomia romana nel mondo, grazie anche al prestigio conferitogli dal Ristorante "Open Colonna", inaugurato nell'ottobre del 2007 all'ultimo piano del Palazzo delle Esposizioni di Roma.
In cucina l'originalità è di primaria importanza, e questo può essere un modo assai sottile per affermare che la cucina è scienza e arte, "arte benedetta" la cui conservazione consiste in una rivoluzione perpetua, che si preserva attraverso la sua distruzione.
La romanità sta nel desiderio di trasmettere con i miei piatti l'emozione di cose perdute o dimenticate, di profumi e sapori antichi. Internazionalità è, invece, la ricerca, la conoscenza, la curiosità e l'anarchia, la capacità di aprirsi al nuovo restando se stessi.
La romanità è nei miei ingredienti, l'internazionalità in quell'alchimia che viene dalla ricerca.
