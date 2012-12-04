Patricia Cornwell
Biografia
Patricia Daniels (Cornwell da sposata) nasce il 9 giugno 1956 a Miami, discendente di Harriet Beecher Stowe (la scrittrice de "La capanna dello zio Tom"). Sua madre, Marylin Zenner, lavora come segretaria, mentre suo padre, Sam Daniels, è un importante avvocato impiegato presso la Corte d'Appello di Miami, che tuttavia lascia la famiglia quando la piccola Patricia ha cinque anni per andare a vivere con la sua amante, la sua segretaria, incinta di lui. Nel 1963, quindi, la signora Zenner si trasferisce, con Patricia e gli altri suoi due figli, nel North Carolina, ma poco dopo comincia a soffrire di pesanti crisi depressive, che la inducono ad affidare la prole ai vicini di casa.
Il destino dei bambini, però, sembra non trovare pace, visto che essi, poco tempo dopo, vengono trasferiti presso due missionari cristiani da poco tornati dall'Africa. Si tratta, insomma, di un periodo piuttosto triste per Patricia, come dimostra il suo ricovero, all'età di diciotto anni, all'ospedale Appalachia Hall, dove rimane per un mese per colpa di un'anoressia nervosa (per altro, è la stessa struttura in cui era stata ricoverata anche la mamma).
Dopo aver studiato presso il Davidson College, la ragazza si laurea in Letteratura Inglese nel 1979, e poco dopo si sposa, dopo una lunga relazione, con Charles L. Cornwell: tra i due ci sono ben diciassette anni di differenza. Diventata giornalista di cronaca nera, si trasferisce in Virginia nel 1981 per seguire il coniuge, e nel frattempo comincia a realizzare "A time for remembering", la biografia di Ruth Graham (moglie di Bill Graham, telepredicatore ed evangelista, e amica di famiglia) che sarà pubblicata due anni più tardi, quando, per altro, trova lavoro come redattore tecnico all'Istituto di Scienza Medico legale; poco dopo lavora come analista di computer: così ha l'opportunità di conoscere il vice capo medico legale dello Stato Marcella Fierro, che rappresenterà la figura di ispirazione per Kay Scarpetta, la famosa protagonista dei suoi libri.
Entra come volontaria nella polizia locale, spinta dalla sua passione per le indagini investigative e per la medicina legale; intanto, complice il suo amore per la scrittura, prova a mandare i primi romanzi da lei realizzati ad alcune case editrici, ma le sue proposte vengono rifiutate. Nel 1988 suo marito si trasferisce in Texas per lavoro, ma Patricia non accetta di seguirlo: è il preludio al divorzio, che avverrà due anni più tardi. Tuttavia il 1990, se da una parte segna la fine del suo matrimonio, dall'altra parte rappresenta un anno fondamentale per la sua carriera di scrittrice: in quell'anno, infatti, esce "Postmortem", vale a dire il primo romanzo che vede come protagonista Kay Scarpetta.
Non si attenuano però le sue continue crisi depressive che la portano a sottoporsi a cure psichiatriche e, nel 1992, a iniziare un trattamento con medicinali antidepressivi. Sottopostasi, alla fine dell'anno successivo, a un trattamento disintossicante (era diventata dipendente anche dall'alcol), viene ricoverata a Newport, in Rhode Island, nella clinica di recupero Edgehill Newport.
Nel frattempo Patricia Cornwell ha raggiunto il successo con i suoi romanzi, pubblicati in Italia da Mondadori: "Oggetti di reato" (titolo originale: "Body of evidence") del 1991, "Quel che rimane" (titolo originale: "All that remains") del 1992, "Insolito e crudele" (titolo originale: "Cruel and unusual") del 1993, "La fabbrica dei corpi" (titolo originale: "The body farm") del 1994 e "Il cimitero dei senza nome" (titolo originale: "From Potter's field") del 1995. La scrittrice produce un romanzo all'anno: dal 1996 al 2000 è la volta di "Causa di morte" (titolo originale: "Cause of death"), "Morte innaturale" (titolo originale: "Unnatural exposure"), "Punto di origine" (titolo originale: "Point of origin"), "Cadavere non identificato" (titolo originale: "Black notice") e "L'ultimo distretto" (titolo originale: "The last precinct").
Alla fine degli anni Novanta, l'autrice di Miami viene chiamata a testimoniare in occasione di un processo che vede imputato un uomo dell'Fbi, colpevole di aver cercato di assassinare la moglie: la Cornwell ammette di aver avuto una relazione con la donna, che le faceva anche da consulente.
Patricia Cornwell negli anni 2000
Nel 2002 incontra l'investigatore capo di Scotland Yard John Grieve a Londra: da questo contatto (Grieve è uno dei più importanti esperti al mondo delle vicende di Jack lo squartatore) vede la luce "Ritratto di un assassino. Jack lo Squartatore. Caso chiuso" (titolo originale: "Portrait of a killer: Jack the ripper. Case closed"), in cui si avanza l'ipotesi che il celebre killer fosse in realtà Walter Sickert, pittore impressionista britannico: il volume, pur suscitando polemiche, entra a far parte dei bestseller della sezione non-fiction del "New York Times".
Dopo una breve pausa, ricomincia a sfornare un romanzo all'anno con protagonista la Scarpetta a partire dal 2003 con "Calliphora" ("Blow Fly"), "La traccia" ("Trace"), "Predatore" ("Predator"), "Il libro dei morti" ("Book of the dead"), "Kay Scarpetta" ("Scarpetta"), il "Fattore Scarpetta ("The Scarpetta factor"), "Autopsia virtuale" ("Port mortuary"), "Nebbia rossa" ("Red mist") e "Letto di ossa" ("The bone dead", uscito nel 2012). Il ritorno al suo personaggio più noto si spiega anche con il fatto che i romanzi con altri protagonisti (Win Garano, Andy Brazil e Judy Hammer) non hanno incontrato il medesimo successo.
Nel frattempo la Cornwell si è dedicata anche alla tv: non come attrice (per quanto, tra il 1989 e il 1991 si segnalino due sue apparizioni nei telefilm "Freddy's nightmares" e "Matlock"), ma come sceneggiatrice di "Atf" (film per la tv in onda nel 1999). Nel 2010, inoltre, sono stati realizzati due film per la tv tratti dai suoi romanzi, "A rischio" e "Al buio". Nel 2012, infine, la scrittrice è stata protagonista di un cameo, nei panni di se stessa, nell'undicesimo episodio della settima stagione della serie tv "Criminal minds".
Scrittrice tra le più conosciute al mondo, Patricia Cornwell ha fondato la "Cornwell Enterprise", una società nota per la sua attività benefica: tra l'altro, si è occupata dell'istituzione di una borsa di studio all'Università del Tennessee.
Dal 2005 è sposata con Staci Gruber (cui ha dedicato "Il libro dei morti"), professoressa alla Harvard Medical School in Psichiatria.
Tra gli ultimi romanzi pubblicati in Italia - tutti per Mondadori - ricordiamo: "Polvere" (2014), "Carne e sangue" (2014), "Cuore depravato" (2015), "Caos" (2016).
Frasi di Patricia Cornwell
Lo sai cos'è il suicidio? [...] L'estremo vaffanculo di chi vuole avere sempre l'ultima parola. [Kay Scarpetta]
È tutto il giorno che su Cambridge infuriano temporali autunnali, e in serata è previsto un peggioramento. Sotto pioggia, tuoni e lampi, Winston Garano (detto "Win", o anche "Geronimo") cammina a passo svelto lungo il lato est dello Harvard Yard.
È senza ombrello e senza impermeabile, ha il completo Hugo Boss e i capelli fradici, e se li sente appiccicati addosso. Le scarpe di Prada sono zuppe e infangate, perché scendendo dal taxi ha messo i piedi in una pozzanghera. Oltre a questo, il tassista lo ha lasciato nel posto sbagliato: non al 20 di Quincy Street, di fronte allo Harvard Faculty Club, ma davanti al Fogg Art Museum. In realtà, l'errore è stato di Win.
Win Garano posa due bicchieri di plastica su uno dei tavoli da picnic di fronte alla John F. Kennedy School of Government. È un soleggiato pomeriggio di metà maggio e Harvard Square è piena di gente. Win si siede a cavalcioni su una panchina, accaldato e sudato: ha un completo Armani nero e scarpe di Prada nere, che ha comprato usati. Ha avuto la sensazione che il precedente proprietario fosse morto, perché la commessa dell'Hand Me Ups gli ha proposto quell'abbinamento per novantanove dollari sostenendo che era "praticamente nuovo". E dopo gli ha fatto vedere un'altra serie di abiti, scarpe, cinture, cravatte e persino calzini. Tutti firmati: DKNY, Hugo Boss, Gucci, Hermès, Ralph Lauren.
Nello spogliatoio del personale femminile butto il camice sporco nel cesto dei rifiuti pericolosi e mi tolgo gli altri vestiti e gli zoccoli. Mi domando se la scritta nera sul mio armadietto, COL. SCARPETTA, verrà cancellata subito dopo la mia partenza per il New England, domani mattina. Finora non ci avevo pensato, ma è un'idea che mi disturba. Una parte di me non vuole andare via.
6 dicembre 1996
Epworth Heights
Luddington, Michigan
Carissima Kay,
sono seduto sulla veranda a guardare il lago Michigan con il vento che mi ricorda che dovrei farmi tagliare i capelli. Ricordo l'ultima volta che siamo venuti qui e ci siamo entrambi dimenticati per un momento prezioso chi eravamo e che cosa dovevamo fare. Kay, ho bisogno che tu mi ascolti.
Se leggi questa lettera, è perché io sono morto.
Accesi il fuoco e sedetti dirimpetto alla finestra di oscurità che al sorgere del sole avrebbe inquadrato il mare: era l'ultimo mattino dell'anno più sanguinoso che la Virginia ricordasse dai tempi della guerra civile. In vestaglia, nel cono di luce della lampada, sfogliavo le statistiche annuali di incidenti automobilistici, suicidi, risse, sparatorie, accoltellamenti redatte dal mio ufficio, quando, alle cinque e quindici, il telefono si mise a squillare.
LA NOTTE PRIMA DI NATALE
Si addentrò a passo sicuro nella neve alta di Central Park. Era tardi, ormai, anche se non sapeva esattamente che ore fossero. Le rocce in direzione del Ramble erano una massa nera sotto le stelle. Riusciva a udire e a vedere il proprio respiro: Temple Gault non era come tutti gli altri. Era sempre stato un essere magico, un dio incarnatosi in un corpo umano. Camminava là dove chiunque altro avrebbe scivolato, e non conosceva la paura. Da sotto la visiera del cappello da baseball, i suoi occhi scandagliavano l'oscurità.
L'estate incombeva fosca su Charlotte. Tremuli luccichii balenavano sull'asfalto bollente. Il traffico del mattino premeva verso le lusinghe del futuro, nuovi edifici spuntavano, il passato si arrendeva ai bulldozer. Dal centrocittà si impennavano i sessanta piani dell'USBank Corporate Center, sormontati da una corona di canne d'organo inneggianti al dio denaro. Capitale dell'ambizione e del cambiamento, Charlotte era cresciuta così in fretta da non riuscire piùa orientarsi nelle sue stesse strade. Il suo sviluppo non conosceva tregua spesso era goffo come quello di un adolescente, o troppo pieno di ciò che i suoi primi coloni avevano chiamato orgoglio.
Meditazione del dannato di Spring Street
Due settimane a Natale. Quattro giorni al nulla totale. Sdraiato sul mio letto, osservo i piedi nudi e il cesso: bianco e senza l'asse. Non sobbalzo più al passare degli scarafaggi: loro mi guardano, e io guardo loro.
Chiudo gli occhi e respiro lentamente.
Ricordo quando rastrellavo il fieno, sotto il sole cocente, e in confronto ai bianchi non mi davano niente. Sogno di abbrustolire noccioline in una latta, e di sgranocchiare pomodori come mele mature. Immagino di guidare il camioncino, la faccia rigata di sudore in quel posto odiato che giuravo avrei lasciato.
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