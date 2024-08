Biografia

Odilo Pedro Scherer è un cardinale ed arcivescovo cattolico brasiliano. Nasce il 21 settembre del 1949 in Brasile a Cerro Largo, nella regione di Rio Grande do Sul, da Francisca Steffens e Edwino Scherer (lontano parente di Alfredo Scherer, futuro arcivescovo di Porto Alegre), genitori di origini tedesche: il padre proviene da Tholey, mentre la madre è figlia di immigrati del Saarland.

Dopo aver frequentato il seminario a Curitiba, Odilo Pedro studia all'Università Pontificia Cattolica di Paranà e all'Università Pontificia Gregoriana di Roma. Ordinato sacerdote dall'arcivescovo Armando Cirio il 7 dicembre del 1976, è impiegato nei due anni successivi come direttore e insegnante al seminario diocesano di Cascavel; dal 1979 al 1982, invece, si trova nel seminario diocesano di Toledo. In seguito, Scherer insegna teologia all'Instituto Teologico Paulo VI di Toledo; poi, dopo essere tornato a Cascavel, al Centro Interdiocesano de Teologia, insegna all'Universidade Estaduale do Oeste do Paranà fino al 1994.

Dal 1994 al 2001, prende parte alla Congregazione dei Vescovi nella Curia Romana, e durante il tempo libero serve come pastore e cappellano. Il 28 novembre del 2001 Odilo Pedro Scherer viene nominato Vescovo Ausiliario di San Paolo e Vescovo Titolare di Novi, ricevendo la consacrazione episcopale dal cardinale Claudio Hummes, arcivescovo della metropoli, il 2 febbraio del 2002, con Anuar Battisti e Armando Cirio come co-consacranti.

Diventato Segretario Generale della Conferenza Episcopale Brasiliana nel 2003, il 21 marzo del 2007 diventa il settimo Arcivescovo di San Paolo su nomina di Papa Benedetto XVI al posto del cardinale Hummes, diventato Prefetto della Congregazione per il Clero: in questo modo, la leadership francescana dell'arcidiocesi, durata quasi quattro decenni, giunge a conclusione. Nel maggio dello stesso anno, il prelato brasiliano Odilo Pedro Scherer accompagna il Pontefice per gran parte della sua visita in Brasile, tenendo inoltre un discorso nel corso della cerimonia organizzata per celebrare l'arrivo del Papa.

Lo stesso Benedetto XVI il 24 novembre del 2007 lo crea cardinale, assegnandogli il titolo di Sant'Andrea al Quirinale.

L'anno successivo, invece, viene nominato membro della Congregazione per il Clero, mentre nel gennaio del 2011 compare tra i primi membri del Concilio Pontificio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione nato da poco. Nel frattempo, un articolo apparso sul sito dell'organizzazione cattolica Zenit riferisce la preoccupazione di Scherer per la mancanza di evangelizzazione nel mondo attuale.