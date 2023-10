Biografia

Nicole Orlando nasce in Piemonte a Biella, l'8 novembre 1993. Affetta dalla sindrome di Down, ad appena due anni e mezzo viene portata dalla madre in una palestra di Biella, dove viene accolta da Anna Miglietta, ex allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica, e da Franco Ruffa, presidente della Società Ginnastica La Marmora.

Da quel momento, Nicole Orlando si cimenta nella ginnastica, al fianco di bambine normodotate. Crescendo, pratica molti altri sport, dal tennis tavolo al nuoto, per poi dedicarsi all'atletica.

Nel 2015 prende parte ai Mondiali Iaasd (rassegna iridata a cui prendono parte gli atleti con trisomia 21) di atletica leggera che si svolgono in Sudafrica, a Bloemfointein, salendo ben cinque volte sul podio: conquista, infatti, una medaglia d'argento e quattro medaglie d'oro (primo posto nella staffetta, nel salto in lungo, nei 100 metri e nel triathlon).

Il 31 dicembre dello stesso anno viene citata nel discorso di fine anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la menziona insieme ad altre donne emblema dell'Italia (l'astronauta Samantha Cristoforetti, la scienziata Fabiola Gianotti, direttrice del Cern, e Valeria Solesin, la ragazza veneta morta a novembre durante gli attacchi terroristici di Parigi).

Nel 2016 è invitata sul palco di Sanremo e, pochi giorni dopo, viene scelta come una delle concorrenti dell'undicesima edizione di "Ballando con le stelle", lo show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Platinette, di Pierre Cosso e di Enrico Papi. A luglio, inoltre, prende parte al primo tentativo di Trisome Games, cioè Giochi Olimpici destinati ad atleti con la sindrome di Down, a Firenze.

Sempre nel 2016 pubblicato un libro scritto a quattro mani con la Giornalista Alessia Cruciani; il titolo è "Vietato dire non ce la faccio".