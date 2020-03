Biografia

Lorenzo Fontana nasce il 10 aprile del 1980 a Verona. Dopo avere ottenuto il diploma, si iscrive all'Università degli Studi di Padova dove si laurea in scienze politiche. Nel 2002 entra a far parte della sezione giovanile della Lega Nord, il Movimento Giovani Padani, di cui è vice-segretario.

Successivamente Lorenzo Fontana frequenta l'Università Europea di Roma laureandosi in storia della civiltà cristiana.

Al parlamento europeo

Già componente della Liga Veneta, Fontana entra nel Consiglio Comunale di Verona e, nel 2009, è eletto parlamentare europeo. In tale veste è capo-delegazione del gruppo leghista a Strasburgo, e assume l'incarico di vice-presidente della commissione per la cultura, l'istruzione e lo sport nell'VIII legislatura.

È, tra l'altro, relatore del processo di decisione di esecuzione del Consiglio relativo all'approvazione dell'accordo sulla cooperazione strategica e operativa tra l'Ufficio europeo di polizia e la Bosnia-Erzegovina.

Rieletto al Parlamento Europeo in occasione delle elezioni del 2014, entra a far parte della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ed è membro della delegazione per le relazioni con l'Iraq e della delegazione alla commissione parlamentare di associazione Ue-Ucraina.

Lorenzo Fontana nella seconda metà degli anni 2010

Dopo essere stato membro sostituto della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia al Parlamento Europeo, nel febbraio del 2016 Fontana viene nominato, con Giancarlo Giorgetti, vice-segretario federale della Lega Nord.

L'anno successivo, a luglio, viene eletto vice-sindaco di Verona, con deleghe ai rapporti Unesco, alle politiche demografiche, alle politiche della casa, alla smart city, all'innovazione tecnologica, ai veronesi nel mondo, ai fondi Ue e alle relazioni internazionali.

Nel 2018

Nel 2018 scrive con l'ex presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi il volume "La culla vuota della civiltà. All'origine della crisi", che contiene la prefazione del leader del suo partito Matteo Salvini. Nel volume Lorenzo Fontana sottolinea che il destino degli italiani, a causa della decisione di colmare il gap demografico del Paese con i flussi migratori, è a rischio di estinzione.

Fontana riprende un tema a lui caro, quello del calo della natalità, che è collegato a una sostituzione etnica che determina un annacquamento dell'identità italiana.

Nel mese di febbraio dello stesso anno, Fontana prende parte a Verona al primo Festival per la Vita, organizzato da Pro Vita, una realtà legata a Forza Nuova: anche in questa circostanza porta avanti le proprie istanze di battaglia culturale a contrasto dell'inverno demografico che sta colpendo l'Italia, complice la creazione di un uomo privo di valori e di tradizioni, che deve adattarsi ai dettami dell'ultracapitalismo globalista, consumatore e single.

Lorenzo Fontana sui social

Il politico leghista è presente online con un canale YouTube, un account Twitter (dal 2012) e una pagina Facebook.

Lorenzo Fontana

Il ruolo di Ministro

In occasione delle elezioni politiche di marzo, Lorenzo Fontana si candida con la Lega per la circoscrizione Veneto 2, venendo eletto alla Camera dei deputati e lasciando, quindi, il posto di europarlamentare, che viene attribuito a Giancarlo Scottà. Il 29 marzo con 222 voti viene eletto vice-presidente della Camera. Alla fine del mese di maggio viene nominato ministro per la Famiglia e le Disabilità nel governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto, oltre che dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle. Nei giorni immediatamente successivi, suscita scalpore una sua intervista in cui dichiara che le famiglie gay non esistono.