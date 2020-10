Biografia • Contessa del popolo

Patrizia De Blanck nasce a Roma il 9 novembre 1940. Personaggio irriverente nonostante le prestigiose origini nobiliari, è uno dei volti televisivi più riconoscibili della tv italiana. A partire all'inizio degli anni Duemila, infatti, la nobildonna romana è protagonista di alcuni programmi importanti della televisione, in particolar modo come opinionista e concorrente di reality. Scopriamo di più sulle tante curiosità legate alla vita privata e professionale nella nostra biografia della Contessa Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck: le nobili origini della Contessa

Nasce da una famiglia di stirpe nobiliare antica. Da parte materna, infatti, è erede di una nobile famiglia veneziana. La madre, Lloyd Dario è l'ultima discendente della famiglia proprietaria di Ca' Dario.

Il padre invece è Guillermo De Blanck y Menocal; il nome intero della giovane nobile infatti è proprio Contessa Patrizia De Blanck y Menocal. Il padre, oltre a essere Ambasciatore di Cuba, è cugino di Mario Garcia Menocal, terzo presidente dello Stato centro americano, ed è stato Segretario di Stato durante la presidenza di quest'ultimo.

Ne deriva perciò che la famiglia della giovane contessa sia molto influente, grazie ai tanti rapporti intrecciati in precedenza con i vari rami nobiliari latino-americani ed europei.

Patrizia De Blanck da giovane

Come si addice alle ragazze di alto lignaggio, la giovane contessa De Blanck convola in prime nozze all'età di vent'anni con il baronetto inglese Anthony Leigh Milner. La cerimonia si svolge in pompa magna al Campidoglio nel 1960, tuttavia dopo pochi mesi il matrimonio naufraga poiché l'aristocratico britannico viene colto in flagrante adulterio, proprio dalla Contessa, assieme al suo migliore amico.

Patrizia De Blanck e l'amore per la televisione

Nel 1958 Patrizia De blanck inizia ad avvicinarsi al nascente mondo della televisione, prendendo parte al Musichiere, trasmissione condotta da Mario Riva. Diventa una delle due vallette, alternandosi ad altri nomi famosi, come ad esempio Patrizia della Rovere, alla quale la lega un'amicizia importante.

Patrizia De Blanck

Per il ritorno alla vita televisiva è necessario attendere molti anni, perché Patrizia De Blanck sceglie di dedicarsi completamente alla crescita della figlia, nata nel 1981 dalle seconde nozze con Giuseppe Drommi, all'epoca console di Panama. È infatti l'anno 2002 quando Patrizia De Blanck torna a calcare le scene televisive nel programma Chiambretti c'è, in onda su Rai Due per la conduzione del celebre comico e presentatore ligure Piero Chiambretti.

L'anno successivo invece diventa ospite fissa di Domenica In, programma condotto all'epoca da Paolo Bonolis. Due anni più tardi partecipa in veste di concorrente al reality show Il Ristorante, in onda su Rai Uno.

Nel 2006 inizia invece avvicinarsi alla radio partecipando al programma condotto da Igor Righetti, il ComunicAttivo. Per la trasmissione radiofonica in onda su Radio 1 la contessa conduce la rubrica La classe non è acqua, trasgedire con bon ton, all'interno della quale offre, con uno stile che inizia a definirsi come piccante e irriverente, alcuni consigli di galateo.

Nel 2008 prende parte alla sesta edizione del reality L'isola dei famosi e si guadagna la simpatia del pubblico e dei concorrenti. Viene eliminata solo in semifinale con il 38% dei voti. Sempre nel 2008 sceglie di pubblicare la propria autobiografia A letto col diavolo, edito da Armando Curcio Editore.

Il carattere ironico si conferma pienamente nelle partecipazioni cinematografiche: nel 2011 compare come se stessa, assieme alla figlia Giada De Blanck, all'interno del cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina.

Patrizia con la figlia Giada De Blanck

Per lei che si definisce la Contessa del popolo, nel 2020 viene annunciata la partecipazione al programma televisivo Grande Fratello VIP 5, condotto da Alfonso Signorini, su Canale 5.

Le curiosità sulla vita privata di Patrizia De Blanck

Il padre della Contessa subisce notevoli perdite economiche e immobiliari a seguito di una divergenza con Fidel Castro, vedendo gran parte del patrimonio oltreoceano dei De Blanck andare in fumo. La recessione economica degli anni Duemila non risparmia la famiglia che, abituata a standard di altissimo livello, si trova a rivedere le proprie abitudini di vita.

Nel corso delle varie confessioni fatte dopo la morte del secondo marito, avvenuta nel 1999, Patrizia De Blanck afferma di aver avuto flirt con Alberto Sordi e Franco Califano. Tra gli altri amori di gioventù vi sono anche Yves Montand, Warren Beatty, Alessandro Onassis, Mohamed Al Fayed, Walter Chiari, Raul Gardini e con Farouk Chourbagi. Particolare la storia di quest'ultimo: egli fu un miliardario egiziano che, a Roma, venne ucciso per gelosia dalla sua ex amante Bebawi che aveva lasciato proprio per fidanzarsi con Patrizia de Blanck.

Nel 2005 la contessa De Blanck afferma in maniera candida di poter essere la figlia naturale di Asvero Gravelli, squadrista ed esponente del fascismo più intransigente, con il quale la madre parrebbe aver avuto una relazione.