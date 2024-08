Dopo aver ottenuto due dischi di platino , Sirio infrange un altro record, diventando l'album che rimane per il periodo più lungo in testa alla classifica, battendo i "The kolors".

Nel periodo successivo Lazza inizia a produrre alcuni brani per artisti con i quali ha già collaborato, come del resto avviene spesso per quanto riguarda questo genere musicale. Nel frattempo il suo disco d'esordio ottiene la certificazione d'oro.

1 di 8

Frasi di Lazza

11 fotografie

Foto e immagini di Lazza

Video Lazza

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti

Nota bene

Biografieonline non ha contatti diretti con Lazza. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Lazza.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Emis Killa Salmo Gué Pequeno Capo Plaza Sfera Ebbasta Irama Rapper italiani Sanremo 2023 Musica