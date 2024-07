Biografia

È conosciuto da tutti come J. D. Vance. Il vero nome di James David Vance è però James Donald Bowman. Nato a Middletown, Ohio, il 2 agosto 1984, è un politico e scrittore statunitense, senatore per lo stato dell'Ohio dal 3 gennaio 2023.

Vance nel 2016 era tra i più critici verso Donald Trump in occasione delle elezioni presidenziali, ma ha cambiato opinione dopo aver annunciato la propria candidatura al Senato. Nel 2024 Vance è candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti d'America alle nuove elezioni presidenziali che vedono Trump di nuovo in corsa.

Infanzia e formazione

J. D. Vance è figlio di Donald Bowman e Bev Vance. Le origini sono scozzesi-irlandesi. I genitori divorziano quando Vance è solo un bambino. Poco dopo viene adottato dal terzo marito della madre.

Cresce tra Middletown (Ohio) e Jackson (Kentucky). L'infanzia di Vance è segnata dalla povertà e dagli abusi: la madre è una ex tossicodipendente. Assieme alla sorella crescono principalmente presso i nonni materni, James e Bonnie. JD in seguito adottò il nome di James Hamel, cognome del patrigno, per poi scegliere definitivamente il cognome Vance in onore dei nonni.

Si diploma alla Middletown High School nel 2003, poi si arruola nel Corpo dei Marines. Alla fine del 2005 è inviato in Iraq come corrispondente di guerra. Questi sei mesi sono descritti da lui come "il capitolo decisivo della sua vita".

Consegue la laurea in scienze politiche e filosofia nel 2009, a pieni voti. In questo periodo si avvicina concretamente al mondo della politica lavorando per il senatore repubblicano Bob Schuler.

Negli anni seguenti è redattore di The Yale Law Journal, università dove studia e consegue nel 2013 un dottorato in giurisprudenza. Qui, già al primo anno, la professoressa Amy Chua lo convince a scrivere il libro di memorie, "Hillbilly Elegy".

La carriera professionale

Dopo essere stato assunto presso uno studio legale aziendale, J. D. Vance si trasferisce a San Francisco per lavorare nel settore tecnologico, dipendente di una società di venture capital.

Nel 2016 l'editore Harper pubblica il libro di Vance, "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis". Questo viene annoverato nell'elenco dei best seller del New York Times nel 2016 e nel 2017.

Il New York Times lo ha definito "uno dei sei migliori libri per aiutare a comprendere la vittoria di Trump". Mentre The New Republic lo ha criticato definendolo "il diffamatore bianco preferito dai media liberali" e il "falso profeta dell'America blu".

Alla fine del 2016 Vance dichiara di volersi trasferire in Ohio per avviare un'organizzazione no-profit, candidarsi a una carica, lavorare sulla lotta alla tossicodipendenza.

Nel 2017 è entrato a far parte, come partner di investimento, di Revolution LLC, una società di investimento creata da Steve Case, uno dei fondatori di AOL. A Vance viene assegnato il compito di espandere l'iniziativa "Rise of the Rest", che si concentra sulla crescita degli investimenti nelle regioni sottoservite al di fuori delle bolle tecnologiche della Silicon Valley e di New York.

La storia di J. D. Vance su Netflix

Nel gennaio 2017 Vance diventa inoltre collaboratore della CNN. Pochi mesi dopo, ad aprile, il regista Ron Howard firma per dirigere una versione cinematografica di Hillbilly Elegy. Questa viene pubblicata da Netflix nel 2020. Owen Asztalos e Gabriel Basso sono gli attori che vestono i panni di J. D. Vance; attrici protagoniste: Amy Adams e Glenn Close.

In Italia il libro è pubblicato con il titolo "Elegia americana".

Alcuni commenti circa il libro di J. D. Vance

La descrizione che Vance fa del mondo in cui è cresciuto è una lettura fondamentale in questo periodo storico.

– The New York Times

Non c’è dubbio: il ragazzo sa scrivere e sa di cosa parla.

– la Repubblica - Enrico Deaglio

Il caso editoriale che ha riportato l’attenzione dell’opinione pubblica sui “poveri bianchi” degli Stati Uniti.

– La Lettura - Corriere della Sera

Allo stesso tempo uno splendido racconto autobiografico e un’analisi culturale dei bianchi della classe operaia americana… un libro affascinante.

– The Wall Street Journal

La carriera politica

Nel luglio del 2021 Vance si candida per il seggio dell'Ohio al Senato lasciato vacante da Rob Portman.

Il 3 maggio 2022 vince le primarie del Partito Repubblicano con il 32% dei voti, prevalendo sui rivali Josh Mandel (23%) e Matt Dolan (22%).

Nel corso delle primarie Vance aveva ricevuto l'endorsement dell'ex presidente Donald Trump.

Alle elezioni generali dell'8 novembre è stato eletto senatore con il 53% dei voti, contro il 47% del candidato democratico Tim Ryan.

Il 15 luglio 2024, Donald Trump rivela tramite un post sul social network The Truth la scelta di J. D. Vance come candidato Vicepresidente degli Stati Uniti d'America alle elezioni presidenziali del 2024.