Biografia • Lo show lava i peccati

L'ex stagista della Casa Bianca, diventata famosa per la sua relazione con l'ex-presidente americano Bill Clinton che quasi costò la poltrona di quest'ultimo, è nata il 23 luglio 1973 a San Francisco, da una famiglia benestante di ebrei tedeschi.

Nonostante la sua sfortunata storia sentimentale l'abbia proiettata sulle copertine dei giornali di tutto il mondo, rendendone il volto oltremodo famoso, e malgrado sia sempre risultata particolarmente sicura nei suoi interventi, in realtà Monica cela un carattere fragile ed insicuro che ha rischiato di essere irrimediabilmente compromesso dal polverone che le si è scatenato intorno.

Trovatasi coinvolta in una storia che indubbiamente era più grande di lei, per colpa paradossalmente di alcuni puritani sfavorevoli a Clinton, Monica ha dovuto così ridimensionare le sue ambizioni che, come spesso accade ai ragazzi, erano molto alte. Solo che adesso, piuttosto che aspirare ad una carriera politica o amministrativa, la sua strada si è spostata verso un ambito legato al mondo dello spettacolo, come sta a testimoniare il recente reality-show che molto furbescamente le è stato proposto in America e che Monica ha accettato ben volentieri di condurre.

In questo modo, forse, potrà anche compensare quelle insicurezze legate all'aspetto fisico che malgrado le attenzioni del Presidente americano in persona e vari altri apprezzamenti della stampa, sono radicate profondamente dentro di lei fin dall'infanzia. Non a caso, da bambina passava le vacanze in un camping speciale per bimbi grassi e al college le era stato affibbiato il non lusinghiero soprannome di "tinozza di vino col rimmel". I maligni dicono che non potendo certo contare sul cervello per fare strada ha puntato sulla disponibilità sessuale, cercando in tutti i modi di farsi conoscere attraverso questa strada.

Numerose voci, poi, danno per scontato che le sue confessioni legate alla storia con Clinton fossero originate dalla malafede, dettata dal desiderio di scalzare il Presidente e di imporsi come personaggio politico. Con quali caratteristiche non si sa e in fondo sarà la Storia a giudicare i suoi comportamenti, così come le sue motivazioni.

Certo il suo stile di vita richiedeva esborsi da nababbi. Famiglia con villa sulla Hillcrest Road, nel quartiere signorile di Los Angeles, con padre radiologo e madre originaria della vecchia borghesia polacca, Monica era abituata a vivere nel lusso. I genitori viaggiano su Mercedes e Cadillac ultimo modello mentre Monica, nel suo periodo di massima insicurezza, spendeva qualcosa come 100 dollari al mese per il parrucchiere, 720 per lezioni di tennis e 760 per lo psicanalista.

Qualcosa di suo bisogna dire che ce l'ha messo.

Per pagarsi l'università lavorò part time in un negozio di cravatte, poi in una sartoria teatrale, poi in una bigiotteria dal nome profetico di "Ménage a trois". Poi c'è stato quello stage alla Casa Bianca, foriero di chissà quali successi professionali. Tutto il resto è storia e gossip dei giorni nostri; il ciclone Monica è arrivato a coinvolgere anche la RAI tv italiana: nel dicembre 2002 Monica doveva essere uno degli ospiti del talk show 'Porta a porta' di Bruno Vespa, ma prima che la registrazione iniziasse la Lewinsky ha abbandonato gli studi, innescando un susseguirsi di polemiche che hanno portato tra le altre cose anche alla cancellazione della sua partecipazione al programma 'Domenica in'.