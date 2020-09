Biografia • Storie in famiglia

Figlio di emigranti campani, penultimo di otto fratelli, Mario Puzo è nato a New York il 15 ottobre 1920. Dopo il servizio militare svolto durante la II guerra mondiale ha studiato alla Columbia University. Il suo nome è legato al successo planetario del romanzo "Il Padrino", pubblicato nel 1969, poi diventato film di culto per la regia di Francis Ford Coppola; nella sceneggiatura del film, poi diventato una serie, c'è la mano di Puzo, per la quale ha vinto l'Oscar.

Cresciuto a Little Italy, la "cucina dell'inferno" (Hell's kitchen), come ebbe a definirla lui stesso con frase efficacissima, è anche riuscito a descriverla benissimo in molte sue pagine.

Fedele a un modello narrativo di vigoroso e documentato realismo, con i suoi romanzi ha fotografato alcuni aspetti di grande rilievo della realtà americana, passando dal mondo della mafia e dell'immigrazione italiana ("Il padrino", "L'ultimo padrino", "Mamma Lucia", "Il siciliano"), agli abissi di Las Vegas e Hollywood ("I folli muoiono") fino al mito kennedyano ("Il quarto K"). Le sue ultime opere, apparse postume, sono "Omertà" e "La famiglia", completato dalla sua compagna Carol Gino.

Grazie comunque alle ventun milioni di copie vendute in tutto il mondo del suo maggior best-seller si è potuto poi permettere una vita a ben più alti livelli.

"Il Padrino" rappresenta un affresco della società mafiosa e della sue logiche, senza eguali. I legami della "famiglia", i rituali del "rispetto", gli intrecci tra potere politico e malavita, gli spietati regolamenti di conti, la vita quotidiana dei boss e dei loro sicari, il ruolo dei consigliori, la capillare organizzazione degli affari illeciti, gli amori, i matrimoni, i funerali, i tradimenti e le vendette: Mario Puzo ha messo vita e verità in ogni più piccolo particolare realizzando un quadro narrativo di grande impatto.

Divenuto ormai un monumento, dopo aver collaborato con l'industria cinematografica per la scrittura di numerose altre sceneggiature, è scomparso il 2 luglio 1999 a Bay Shore, Long Island.