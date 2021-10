31 ottobre 1941 80 anni fa Dopo quattordici anni di lavoro, viene completato il monumento del Monte Rushmore. Leggi l'articolo Monumento del Monte Rushmore

31 ottobre Il santo di oggi S. Quintino

31 ottobre 1997 24 anni fa A Chamonix, sul Monte Bianco, Patrick de Gayardon è il primo uomo al mondo a compiere un volo con una tuta alare. E' la prima volta di un volo umano senza mezzi meccanici. La distanza percorsa in orizzontale è superiore alla distanza percorsa in verticale: con la tuta di sua stessa progettazione, il francese compie un tuffo in caduta libera da 4.000 metri, coprendo una distanza di oltre 6.000 metri, per un volo di circa tre minuti. Leggi la biografia Patrick De Gayardon

31 ottobre 2011 10 anni fa Il numero di abitanti del pianeta Terra raggiunge il traguardo di sette miliardi di persone. Leggi l'articolo Frasi sulle persone

31 ottobre 2002 19 anni fa In Madagascar si gioca la partita di calcio con il più grande scarto di reti mai registrato. La squadra AS Adema batte il SO de l'Emyrne per 149-0. Leggi l'articolo Frasi sul calcio

31 ottobre 1975 46 anni fa La canzone Bohemian Rhapsody dei Queen viene pubblicata come singolo. È ricordata come una delle canzoni più innovative della storia del rock. Nel 2000 è stata eletta canzone del secolo nel Regno Unito. Nel 2002 è stata votata la canzone più bella di sempre secondo un sondaggio del Guinness World Records. Leggi la biografia Freddie Mercury

31 ottobre 1970 51 anni fa La teleselezione telefonica è estesa a tutta l'Italia: è così possibile chiamare qualsiasi numero telefonico semplicemente anteponendo al numero chiamato il prefisso, senza dover più passare dal centralino centrale. Leggi l'articolo Frasi sulle telefonate

31 ottobre 1968 53 anni fa Citando progressi nei colloqui di pace di Parigi, il presidente statunitense Lyndon B. Johnson annuncia alla nazione di aver ordinato una cessazione completa di "tutti i bombardamenti aerei, navali e di artiglieria sul Vietnam del Nord". Leggi la biografia Lyndon Johnson

31 ottobre 1961 60 anni fa In Unione Sovietica, il corpo di Josif Stalin viene rimosso dal Mausoleo di Lenin. Leggi la biografia Josif Stalin

31 ottobre 1956 65 anni fa Crisi di Suez: Regno Unito e Francia iniziano a bombardare l'Egitto per costringerlo a riaprire il Canale di Suez. Leggi l'articolo Storia del Canale di Suez

31 ottobre 1922 99 anni fa Benito Mussolini forma il suo primo Governo con popolari, liberali, un radicale e con Armando Diaz e Thaon di Revel. Leggi la biografia Benito Mussolini

31 ottobre 1912 109 anni fa The Musketeers of Pig Alley, diretto da D.W. Griffith, debutta come primo film di gangster Leggi l'articolo Frasi sui film

31 ottobre 1892 129 anni fa Arthur Conan Doyle pubblica "Le avventure di Sherlock Holmes". Leggi la biografia Arthur Conan Doyle

31 ottobre 1749 272 anni fa Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica "Gravissimo animi", sulla regolamentazione per l'accesso e il dialogo con i Monasteri delle Monache. Leggi la biografia Papa Benedetto XV

31 ottobre 1632 389 anni fa Jan Vermeer viene battezzato Jan Vermeer nella chiesa protestante di Delft, nei Paesi Bassi. La sua data di nascita non si conosce. Leggi la biografia Jan Vermeer

31 ottobre 1984 37 anni fa Indira Gandhi, primo ministro dell'India dal 1980, viene assassinata da due guardie del corpo, nel giardino della sua residenza di Nuova Delhi. Leggi l'articolo L'attentato a Indira Gandhi

31 ottobre 1891 130 anni fa Presso il Teatro Costanzi di Roma (oggi Teatro dell'Opera) va in scena per la prima volta "L'amico Fritz", commedia lirica divisa in tre atti musicata da Pietro Mascagni. Leggi l'articolo Trama de "L'amico Fritz" di Pietro Mascagni