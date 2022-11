Biografia • I numeri del bomber

Francesco "Ciccio" Graziani nasce a Subiaco (Roma) il 16 dicembre 1952. Inizia la carriera di calciatore nell'Arezzo, poi nel 1973 passa al Torino. Veste la maglia granata per otto campionati totalizzando 289 partite; attaccante molto prolifico, è tra i protagonisti dello scudetto vinto nella stagione 1975-1976. Nel campionato successivo (1976-1977) con 21 gol Graziani è il capocannoniere italiano. In quegli anni assieme a Paolo Pulici forma una coppia straordinaria, definita dai giornali "Gemelli del gol".

Lascia il Torino nel 1981 e con il compagno di squadra Eraldo Pecci passa alla Fiorentina, dove rimane per due anni.

Intanto colleziona notevoli soddisfazioni anche con la maglia della nella nazionale italiana. Partecipa ai mondiali argentini del 1978 come titolare; verrà poi scalzato dal giovane bomber emergente Paolo Rossi. Nel 1982 è nella squadra campione del mondo di Bearzot che porterà in Italia il tiolo dei campionati giocati in Spagna.

La carriera in nazionale gli farà registrare 23 reti siglate in 64 partite.

Nel 1983 viene assoldato dalla Roma: con la maglia giallorossa vince due volte la Coppa Italia (1983-1984 e 1985-1986) e raggiunge la finale della Coppa dei Campioni (edizione del 1984), che purtroppo la Roma perde ai rigori contro il Liverpool. Proprio Graziani sbaglia uno dei decisivi calci di rigore.

Nel 1984 appare nel film "L'allenatore nel pallone" (di Sergio Martino) nel ruolo di se stesso.

Gioca per due stagioni con l'Udinese prima di chiudere la carriera di calciatore nel campionato australiano, indossando la maglia dell'APIA Leichardt.

Terminata l'attività sul campo, è stato con fortune alterne, dirigente e allenatore: in qualità di presidente ha salvato l'Arezzo dal fallimento riportandolo in Serie C; ha allenato la Fiorentina nella stagione 1989-90 (portandola in finale in Coppa Uefa), la Reggina nel 1990-91 e l'Avellino nel 1991-92. Con Maurizio Pellegrino, Graziani ha portato in Serie B il Catania nel 2001-02. Nel 2002-03 è tornato sulla panchina del Catania, lasciandola però dopo nove partite; nel 2003-04 è subentrato sulla panchina del Montevarchi.

Al 1994 risale un'esperienza in politica, che vede Graziani candidarsi al Senato nel collegio di Arezzo sostenuto dal centrodestra: ottiene però solo il 17,4% e non viene eletto.

Nelle stagioni 2004-2005 inizia un esperimento televisivo con il reality show "Campioni" (trasmesso su Italia 1): è alla guida tecnica della squadra del Cervia (anche l'anno seguente 2005-2006) e ottiene una promozione dall'Eccellenza romagnola alla Serie D.

Subito il fascino del mondo dello spettacolo Graziani ha anche partecipato al reality show "Circus" (2006) ed è spesso ospite alla trasmissione sportiva "Controcampo" (Italia 1).