Biografia • La Silicon Valley e il suo sindaco

Robert Noyce nasce a Burlington, nello stato dell'Iowa (USA) il giorno 12 dicembre 1927. Come è ben indicato nel titolo di questo testo biografico, il suo soprannome è "Sindaco della Silicon Valley" e tale appellativo lo si deve al fatto che ha fondato (in gruppo, assieme ad altre personalità) le aziende Fairchild Semiconductor, nel 1957, e l'arcinota Intel, nel 1968. Silicon, è la parola americana che indica l'elemento del Silicio, e non Silicone come l'assonanza italiana potrebbe far credere; il silicio è proprio il materiale utilizzato per realizzare i microchip dei dispositivi elettronici.

Di fatto Robert Noyce e Jack Kilby sono gli inventori del circuito integrato: tra la fine del 1958 e l'autunno del 1959, infatti, sia Noyce che Kilby (quest'ultimo allora lavorava presso l'azienda Texas Instruments) producono i primi modelli funzionanti di microchip (realizzati rispettivamente con gli elementi silicio e germanio). Questa tecnologia, che come anticipato è alla base di tutti i moderni chip, condurrà l'italo-americano Federico Faggin alla realizzazione del primo microprocessore (denominato Intel 4004, nel 1968) che non è altro che la concretizzazione di una CPU (Central Processing Unit o unità centrale di elaborazione, il microprcessore, cuore di un computer) su un singolo circuito integrato.

Da dove arriva la scoperta di questo illustre scienziato e imprenditore? Innanzitutto è da ricordare che Noyce consege un diploma di bachelor in fisica nel 1949 presso il Grinnell College, ed un dottorato (PhD) al MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston nel 1954. Durante i suoi studi presso il Grinnell, Noyce rischia addirittura l'espulsione per aver rubato - con l'aiuto dell'amico Francis Hadorn - da una fattoria nei pressi del college un maiale che poi macella nella Clark Hall. L'espulsione viene evitata solo grazie all'intervento del suo professore di fisica Grant O. Gale. Per rendere il favore, anni dopo Noyce darà la possibilità al college di investire nella sua neonata azienda Intel.

Dopo aver collaborato con William Shockley (l'inventore del primo transistor) presso la divisione Shockley Semiconductor Laboratory della Beckman Instruments, Noyce è nel gruppo cossiddetto degli "otto traditori" ("Traitorous Eight") che abbandonano l'azienda per creare in autonomia la Fairchild Semiconductor.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi ricevuti in carriera ricordiamo la medaglia d'onore della IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) nel 1978, "per il suo contributo ai circuiti integrati di silicio, una pietra miliare per la moderna elettronica"; la National Medal of Science, nel 1979; il Charles Stark Draper Prize, dal National Academy of Engineering, nel 1990.

Robert Noyce muore il 3 giugno 1990 ad Austin (Texas) all'età di 62 anni, a causa di un infarto. Lascia una fondazione che porta il suo nome: tale istituto promuove e sponsorizza la ricerca nelle scienze e in molte aree tecnologiche.

A sua memoria, il quartier generale dell'azienda Intel a Santa Clara, in California, è a lui intitolato (Robert Noyce Building); sono intitolati a lui inoltre il Robert N. Noyce '49 Science Center, edificio che ospita il dipartimento scientifico del Grinnell College, e la sala delle conferenze presso il Santa Fe Institute nello stato del New Messico.