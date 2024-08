Biografia

Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, noto a tutti come il principe Harry (Henry del Galles), nasce il 15 settembre del 1984 a Londra, presso il St. Mary's Hospital, figlio di Carlo principe di Galles e nipote della regina Elisabetta II e del principe Filippo, duca di Edimburgo.

Secondo di due figli (suo fratello è William, di due anni più grande), viene battezzato nella Cappella di San Giorgio il 21 dicembre del 1984 da Robert Alexander Kennedy Runcie, arcivescovo di Canterbury. Il 31 agosto del 1997, a tredici anni non ancora compiuti, deve far fronte al terribile lutto della morte della madre, Diana Spencer, che rimane uccisa a causa di un incidente stradale avvenuto a Parigi.

Al funerale Harry e il fratello William, insieme con il padre Carlo e il nonno Filippo, seguono la bara nel corso del corteo funebre che prende il via a Kensington Palace per concludersi all'abbazia di Westminster.

Gli studi

Dopo aver frequentato la Wetherby School e la Lugrove School di Berkshire, nel 1998 il principe Harry viene iscritto all'Eton College, completando gli studi cinque anni più tardi. Nel corso di questo lasso di tempo ha modo di maturare un forte interesse nei confronti dello sport, dedicandosi al rugby e al polo, ma appassionandosi anche alla discesa in corda doppia.

Concluso il college, decide di concedersi un anno sabbatico in occasione del quale visita l'Africa e l'Oceania. In Australia lavora in una stazione, mentre nel Continente Nero presta servizio in un orfanotrofio.

Il Principe Harry negli anni 2000

Dopo aver trascorso alcune settimane in Argentina, nella primavera del 2005 entra a far parte dell'Accademia Militare Reale di Sandhurst, dove è membro della compagnia dell'Alamein. Nel frattempo intraprende una relazione sentimentale con un'ereditiera di ranch originaria dello Zimbabwe, di nome Chelsy Davy.

Nello stesso anno fanno il giro del mondo alcune foto imbarazzanti che ritraggono il principe Harry travestito in uniforme nazista. Il contesto era quello di una festa in maschera: dopo l'episodio Harry si scusa pubblicamente. Prima di questo episodio aveva avuto a che fare con i tabloid inglesi (e non solo) per altre vicende: in precedenza aveva riconosciuto di aver fumato cannabis, di aver bevuto alcolici violando la legge che tutela i minorenni; aveva dovuto inoltre smentire di aver imbrogliato a un esame scolastico; e aveva avuto uno scontro con alcuni fotografi all'uscita da un locale notturno.

Un anno più tardi, insieme con il principe Seeiso di Lesotho, avvia un'organizzazione di beneficenza finalizzata alla prevenzione dell'Hiv nei bambini orfani, denominata "Sentebale: The Princes' Fund for Lesotho". Sempre nel 2006, il secondo figlio di Diana e Carlo viene nominato commodoro in capo della Royal Navy, prima di diventare comandante in capo, di piccole imbarcazioni e immersioni.

Nel 2007 decide di unirsi per sei mesi al reggimento Blues and Royals, in Iraq, in una zona caratterizzata da combattimenti, ma poco dopo viene reso noto che, per salvaguardare la sua sicurezza, non prende parte alla spedizione irachena.

In seguito il principe Harry si reca in Afghanistan partecipando alla campagna militare, senza che i mezzi di comunicazione diffondano la notizia. Quando ciò avviene, il 28 febbraio del 2008, viene subito richiamato in patria per ragioni di sicurezza.

Nel gennaio del 2009 viene annunciato che Harry e Chelsy si sono lasciati dopo una relazione durata cinque anni. Poco dopo il giornale britannico "News of the World" diffonde un filmato in cui si vede Harry che definisce due suoi commilitoni con termini razzisti ("paki", cioè "pachistano", e "raghead", cioè "con lo straccio in testa"), finendo nel mirino dei polemisti.

Gli anni 2010

Nel maggio del 2012 il principe conosce, attraverso sua cugine Eugenia, Cressida Bonas, con cui inizia a far coppia. I due si separeranno nella primavera del 2014.

Il 12 agosto del 2012 Harry fa le veci della nonna, regina Elisabetta II, presenziando in via ufficiale alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra. Si tratta del primo incarico ufficiale che gli viene conferito nelle veci del Sovrano del Regno Unito.

Poco dopo è protagonista, suo malgrado, di un altro scandalo: il sito di pettegolezzi statunitense "TMZ", infatti, pubblica alcune foto del principe senza vestiti a Las Vegas. La casa reale prova a insabbiare la storia, con la regina che aveva vietato ai giornali di diffondere le immagini, ma il "Sun" non rispetta la segnalazione e, a sua volta, rende pubbliche le foto.

Nel 2016 Harry avvia una relazione con Meghan Markle, attrice statunitense protagonista della serie tv "Suits". Il 27 novembre dell'anno seguente la casa reale britannica annuncia il loro fidanzamento ufficiale. Il matrimonio della coppia avviene il 19 maggio 2018. Già a ottobre annunciano di attendere un figlio. Archie Harrison nasce il 6 maggio 2019.

Gli anni 2020

All'inizio del 2020 il Principe Harry e la moglie Meghan Markle annunciano la loro volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale; di fatto rinunciano ai ricavi derivanti dalla posizione sociale (una sorta di stipendio) per diventare finanziariamente indipendenti. Trasferiscono la loro residenza in Canada, sull'Isola di Vancouver. Il 4 giugno 2021 diventa di nuovo papà quando Meghan dà alla luce la figlia Lilibet Diana (un nome che rende omaggio alla nonna e alla mamma di Harry).

L'anno seguente esce una intervista-documentario in streaming su Netfllix in cui racconta diversi retroscena della famiglia reale e del suo rapporto difficile. Gli stessi temi trovano poi luogo in un libro dal titolo "Spare - Il minore", che esce in contemporanea mondiale il 10 gennaio 2023.