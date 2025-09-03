Biografia

Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, nasce il 20 dicembre del 1995 a Carrara, in Toscana. Cresciuto a Monza, sin da bambino si appassiona alla musica di Fabrizio De André e Francesco Guccini, prima di orientarsi verso l'hip hop. Nel 2014 insieme con Valerio Sgargi incide i brani "Amore mio", "Per te" e "È andata così". L'anno successivo collabora con Benji & Fede per la canzone "Fino a farmi male".

A novembre dello stesso anno viene scelto tra gli otto vincitori di "Sanremo Giovani", concorso canoro giunto all'ottava edizione: grazie a "Cosa resterà", pezzo scritto a quattro mani con Giulio Nenna, Irama viene ammesso di diritto alla sessantaseiesima edizione del "Festival di Sanremo" nella sezione "Proposte". Sul palco dell'Ariston, tuttavia, viene eliminato già al primo turno, perdendo la sfida eliminatoria con Ermal Meta e la sua "Odio le favole".

Il primo disco

Il singolo sanremese di anticipa la pubblicazione del suo primo album in studio, intitolato Irama e prodotto da Andrea Debernardi e Giulio Nenna: il disco, pubblicato con Warner Music Italy, non riesce tuttavia ad entrare nelle prime cinquanta posizioni della classifica degli album della Fimi.

Dall'album viene estratto il singolo "Tornerai da me", che viene presentato durante la quarta edizione del "Summer Festival" in onda su Canale 5, dove Irama vince nella categoria "Giovani". In seguito il cantante prende parte a tre tappe della diciassettesima edizione del "Festival Show" e sale sul palco di Bari di "Battiti Live", prima dell'uscita del terzo singolo, intitolato "Non ho fatto l'università".

Irama nel 2017

Nel mese di giugno del 2017 Irama pubblica il singolo "Mi drogherò", che viene proposto nella quinta edizione del "Summer Festival", a cui prende parte nella categoria "Big". Dopo aver abbandonato la Warner, Irama tenta il rilancio discografico e prende parte alla diciassettesima edizione di "Amici", il talent show di Maria De Filippi trasmesso su Real Time e Canale 5.

Riesce, quindi, a entrare nella fase finale del programma, e nel frattempo incide i singoli "Che ne sai", "Che vuoi che sia", "Un respiro" e "Voglio solo te". Vincitore del talent, si aggiudica il premio Radio 105 e ottiene un nuovo contratto con la Warner.

"Amici" è stato un modo per raccontare a più persone possibili la mia musica, la mia verità. Non per arrivare al successo, ma per mostrare la mia arte a più persone possibili.

Gli anni 2018-2019

Il 1° giugno del 2018 viene lanciato il singolo "Nera", che vende più di 150mila copie e si aggiudica il triplo disco di platino. Nel frattempo Irama realizza "Plume", EP che viene certificato doppio disco di platino avendo superato le 100mila copie. Tornato al "Summer Festival" con "Nera", l'artista di origini toscane partecipa anche a "Battiti Live" e a settembre introduce la tappa del Mediolanum Forum di Assago del "Fatti Sentire World Wide Tour" di Laura Pausini. Ripete l'esperienza anche all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e al PalaLottomatica di Roma.

Nell'ottobre del 2018 pubblica "Giovani", il suo secondo album in studio, prodotto da Andrea Debernardi e Giulio Nenna, che esordisce al primo posto nella classifica degli album più venduti e viene lanciato in contemporanea con il singolo "Bella e rovinata". In questo periodo la sua compagna è Giulia De Lellis. A dicembre, viene reso noto che Irama sarà uno dei concorrenti dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston porta il brano "La ragazza col cuore di latta".

Gli anni 2020

Dopo aver spopolato nell'estate 2020 con il tormentone dal titolo "Mediterranea", torna a Sanremo 2021 con la canzone "La Genesi del tuo colore".

L'anno seguente è di nuovo sul palco dell'Ariston con il brano "Ovunque sarai", che si aggiudica il 4° posto.

Torna a Sanremo nel 2024 con il brano "Tu no".

È in gara a Sanremo anche nel 2025; la nuova canzone si intitola "Lentamente".