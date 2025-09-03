Irama
Biografia
Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, nasce il 20 dicembre del 1995 a Carrara, in Toscana. Cresciuto a Monza, sin da bambino si appassiona alla musica di Fabrizio De André e Francesco Guccini, prima di orientarsi verso l'hip hop. Nel 2014 insieme con Valerio Sgargi incide i brani "Amore mio", "Per te" e "È andata così". L'anno successivo collabora con Benji & Fede per la canzone "Fino a farmi male".
A novembre dello stesso anno viene scelto tra gli otto vincitori di "Sanremo Giovani", concorso canoro giunto all'ottava edizione: grazie a "Cosa resterà", pezzo scritto a quattro mani con Giulio Nenna, Irama viene ammesso di diritto alla sessantaseiesima edizione del "Festival di Sanremo" nella sezione "Proposte". Sul palco dell'Ariston, tuttavia, viene eliminato già al primo turno, perdendo la sfida eliminatoria con Ermal Meta e la sua "Odio le favole".
Il primo disco
Il singolo sanremese di anticipa la pubblicazione del suo primo album in studio, intitolato Irama e prodotto da Andrea Debernardi e Giulio Nenna: il disco, pubblicato con Warner Music Italy, non riesce tuttavia ad entrare nelle prime cinquanta posizioni della classifica degli album della Fimi.
Dall'album viene estratto il singolo "Tornerai da me", che viene presentato durante la quarta edizione del "Summer Festival" in onda su Canale 5, dove Irama vince nella categoria "Giovani". In seguito il cantante prende parte a tre tappe della diciassettesima edizione del "Festival Show" e sale sul palco di Bari di "Battiti Live", prima dell'uscita del terzo singolo, intitolato "Non ho fatto l'università".
Irama nel 2017
Nel mese di giugno del 2017 Irama pubblica il singolo "Mi drogherò", che viene proposto nella quinta edizione del "Summer Festival", a cui prende parte nella categoria "Big". Dopo aver abbandonato la Warner, Irama tenta il rilancio discografico e prende parte alla diciassettesima edizione di "Amici", il talent show di Maria De Filippi trasmesso su Real Time e Canale 5.
Riesce, quindi, a entrare nella fase finale del programma, e nel frattempo incide i singoli "Che ne sai", "Che vuoi che sia", "Un respiro" e "Voglio solo te". Vincitore del talent, si aggiudica il premio Radio 105 e ottiene un nuovo contratto con la Warner.
"Amici" è stato un modo per raccontare a più persone possibili la mia musica, la mia verità. Non per arrivare al successo, ma per mostrare la mia arte a più persone possibili.
Gli anni 2018-2019
Il 1° giugno del 2018 viene lanciato il singolo "Nera", che vende più di 150mila copie e si aggiudica il triplo disco di platino. Nel frattempo Irama realizza "Plume", EP che viene certificato doppio disco di platino avendo superato le 100mila copie. Tornato al "Summer Festival" con "Nera", l'artista di origini toscane partecipa anche a "Battiti Live" e a settembre introduce la tappa del Mediolanum Forum di Assago del "Fatti Sentire World Wide Tour" di Laura Pausini. Ripete l'esperienza anche all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e al PalaLottomatica di Roma.
Nell'ottobre del 2018 pubblica "Giovani", il suo secondo album in studio, prodotto da Andrea Debernardi e Giulio Nenna, che esordisce al primo posto nella classifica degli album più venduti e viene lanciato in contemporanea con il singolo "Bella e rovinata". In questo periodo la sua compagna è Giulia De Lellis. A dicembre, viene reso noto che Irama sarà uno dei concorrenti dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston porta il brano "La ragazza col cuore di latta".
Gli anni 2020
Dopo aver spopolato nell'estate 2020 con il tormentone dal titolo "Mediterranea", torna a Sanremo 2021 con la canzone "La Genesi del tuo colore".
L'anno seguente è di nuovo sul palco dell'Ariston con il brano "Ovunque sarai", che si aggiudica il 4° posto.
Torna a Sanremo nel 2024 con il brano "Tu no".
È in gara a Sanremo anche nel 2025; la nuova canzone si intitola "Lentamente".
Frasi di Irama
L’arte non deve essere condizionata dal bacino di utenza o dal pubblico che si pensa di avere o che si vorrebbe. Così non sarebbe più arte, ma un lavoro su commissione. Non ci sarebbe più nulla di creativo, non ci sarebbe più né un estro né una vena artistica. Io sono un cantautore, non impronto la vita e la musica sugli altri.
Fare il cantautore significa prendersi una responsabilità. Anche quella di raccontare storie degli altri.
Non bisogna mai soffermarsi sulla realtà da cui uno proviene, ma bisogna capire la storia di ognuno e cosa vuole raccontare. La bellezza e la grandezza dell’arte sta nel poter raccontare alle persone ciò che si ha dentro.
Ho molti riferimenti nel rock perché sono cresciuto con questa cultura. Oltre alla musica dei cantautori sono stato contaminato dall’hip hop, dal rock e da altre tendenze che ho sempre vestito naturalmente. Non le ho mai forzate. Sono state cose naturali che crescevano in me. E spesso mi sono trovato a rivedermi anche un po’ nel mondo delle rockstar, come atteggiamento, come attitudine, quando sto cantando sul palco.
Ho tante ferite, tanti tagli che sto, piano piano, riempiendo di canzoni.
Mi sento una rockstar, perché le rockstar non hanno paura di dire ciò che pensano nelle canzoni. Mi ricordo Get in the ring dei Guns N' Roses dove sputano su tutto quello che non va loro bene. Io ho un po' questo timbro nelle mie canzoni, raccontando la verità e sputando ciò che ho provato e visto realmente. L'ho sempre fatto sul palco e per questo mi sento un po' legato a loro.
Ho sempre fatto arte per pensare di fare musica. Per cercare di dire ciò che provo e ciò che sento. Questo ti porta a fare errori e cose giuste, ma anche a fare arte, a fare musica.
Ho sempre visto nella mia generazione una fame di cultura, di scoprire, arricchirsi, di continuare a creare. Siamo in un'età d'oro per la musica. Continuano a nascere generi e nuove influenze. Soltanto che siamo un po' sbandati a volte.
Commenti
Ciao Irama la canzone Ovunque sarai è molto bella, è da brividi ed è stata bella anche quando l' hai cantata con i ragazzi de Il Volo, è stato emozionante. Io e la mia amica che si chiama Giulia De Caro ti mandiamo i saluti.
Spero che ti ricordi ancora di me, vabbè … grazie Pippo. 😉
Bisogno di conoscerti
Ciao Irama, sono sicura che in qualche modo leggerai. Credo di aver bisogno di conoscerti.
Non sto a raccontarti la mia storia qui.
Forse per privacy o forse perché parlarne fa male. L'unico modo per sputare il dolore è cantare.
Non voglio peccare di umiltà ma sono determinata e sicura che leggerai.
... se tu potessi
Ciao Irama, sono Francesca da Torino e ti racconto una breve storia. Ho acquistato due biglietti per il tuo concerto a Torino il 06/12 con la mia sorellina Giulia di 33 anni... purtroppo a fine agosto, destino ha voluto, che gli hanno trovato 3 tumori maligni al cervello, 4° stadio, non operabili... a distanza di due mesi ci hanno appena comunicato che non c'è più nulla da fare e la stiamo accompagnando nonostante lei sia ancora vigile e presente e non cosciente della verità. Purtroppo non possiamo venire al tuo concerto però lei continua a pensare che invece saremo presenti... non è che per caso ti avanzano 15 minuti da poterci dedicare... noi siamo in ospedale molinette - cure palliative... magari ti può almeno salutare... se tu potessi. Grazie Francesca.
Consiglio
Ciao Irama mi chiamo Anna volevo chiederti una cosa anche se non credo che mi risponderai mai, ma nel caso succedesse mi potresti dire dove trovi le ispirazioni per una canzone che è da un po' che desidero di diventare come te e volevo sapere appunto come fai a trovare le parole per le canzoni.
Grazie, se mi rispondi è un miracolo.
Sei il mio IDOLO, Ti voglio bene.
Ciao da Anna
Buongiorno. nella data di firenze. A Novembre. di Irama verrà una ragazza speciale. Down. Fan pazzamente innamorata.
Si chiama Elisabetta. Ci piacerebbe un saluto. o qualcosa che gli permetta di incontrarlo. Se avete bisogno di ulteriori conferme. questa è la mia mail. -------. it
Il cellulare. 328-------.
Qualsiasi sia l esito avrei piacere mi contattaste. grazie. Vito.
Un messaggio diverso
Ciao Filippo,
Sono un beagle che si chiama Smart Twitter Truewin di Mordano e FONTEPOSCA scrive il mio avatar seppure io preferisco chiamarlo “il mio badante”.
Sono un tuo fans da quando hai cantato a Sanremo “ovunque sarai” che il badante ha dedicato al mio predecessore nel giorno dell’anniversario di quando nel 2020 ha saltato il Ponte. Non chiedo nulla, neppure una dedica, al più un saluto senz’altro il mio a te. Io credo che un giorno ci conosceremo per commemorare il mio predecessore a cui è dedicata una messa la prima domenica di ogni mese nella chiesa di Santa Maria in Trivio a Roma (affianco Fontana di Trevi). Vedrai ci incontreremo. Ti auguro i migliori successi, sempre.
Ho una storia da raccontare
Ciao Filippo, piacere sono Gloria.
Voglio presentarmi con pochi dettagli.
Ho 32 anni e abito in provincia di Bologna.
Penso di avere una storia che merita di essere raccontata e vorrei condividerla con te ✨️
Chissà che tu non possa trasformarla in una canzone e dare voce al mio trascorso.
Sono certa che potrebbe essere di ispirazione a qualcuno che ha vissuto situazioni simili alle mie...
Uno dei momenti più belli della mia vita
Ciao Filippo.
Come stai? Non credo di essere in grado di trovare le parole giuste per iniziare questa lettera e non credo nemmeno ce ne siano abbastanza per ringraziarti.
Vorrei riuscire ad abbracciarti e sprofondare in quell'abbraccio fino a scomparire, affogare in lacrime di gioia e riuscire a dire di avercela fatta.
Ma la vita molto spesso non riesce a creare l'occasione, e non posso fare altro se non mettermi un paio di cuffie per sentirti più vicino. Altre invece, come ieri sera a Verona, ti fa un regalo.
Sono riuscita a vederti per la prima volta dal vivo, anche se da lontano, ma è stato uno dei momenti più belli della mia vita.
Brillavi Filippo, in un modo impossibile da descrivere, ma lo facevi. Non mi importava quanto piovesse, non importava dei vestiti fradici, del trucco sbavato e dei brividi che correvano lungo la mia schiena. Mi importava di essere lì, di poter vivere assieme a te quell'istante.
Credo che tu sia nato per fare questo e nessuno potrà mai cancellare i risultati e il bene che le persone provano nei tuoi confronti. Il bene non si cancella. Tanto meno quello che fai tu ogni giorno con le tue canzoni.
Quindi grazie, anche se non lo sentirai mai uscire dalla mia bocca. Grazie per la tua musica, per la persona che sei e la passione che metti in quello che fai. Grazie per la tua capacità di farmi a pezzi l'anima e ricomporla allo stesso tempo. Grazie per le risate e per le lacrime.
Grazie per la determinazione che metti nelle cose che ami e a cui credi con tutto te stesso. Grazie di averci regalato in questi anni i tuoi pensieri ad alta voce e grazie di averci fatto vedere la parte più fragile, ma anche quella più spensierata di te.
So che non leggerai mai questa lettera, ma ti auguro di poter continuare a fare questo per sempre, o per lo meno, quello che ti rende felice. ❤️ 16/05/2024
Matilde
Messaggio per Irama
Ciao Irama ❤️❤️ una mia amica fa 18 anni il 2 maggio e ti stima tantissimo, potresti farle un video dove le mandi gli auguri? Ovviamente sarei disposta a pagare ❤️
Compleanno di mia figlia
Ciao Irama so che forse non leggerai questo messaggio ma o un cuore di una mamma che ama tanto sua figlia nella nostra famiglia tutti ti amiamo abbiamo posteri da x tutto con te ogni compleanno non manca la tua foto sei grande unico che doveva vincere le tue canzoni sono uniche, vorrei tanto avere un video da te x il compleanno di mia figlia da parte tua dicendoli buon compleanno, lei ha 12 anni e gli compie il giorno 27 Febraio, se vedi questo messaggio vorrei tanto che li mandasse questo video, (al nr 329------- grazie mille di cuore nella speranza che ricevi questo messaggio ❤️ti vogliamo un grandissimo bene, sei fantastico❤️
Un'esigenza particolare
Ciao Irama, sono una tua fan, scrivo per chiederti una cosa.
Io verrò alla data del concerto Irama e Rkomi il 28/11/ 23 al Palapartenope a Napoli.
Sono disabile in sedia a rotelle e soffro di epilessia, spero che non ci saranno molte luci ad intermittenza perché potrei stare male.
Lo so è una richiesta particolare, spero che leggerai e che in qualche modo ti arriverà il messaggio.
A presto
Cira
Un saluto per una persona speciale
Ciao Irama, spero tanto che leggerai questo messaggio. Ti scrivo per mia cugina che purtroppo è disabile con una malattia molto rara, e non sappiamo ancora quanto resterà con noi.. lei è una grandissima tua fan ascolta tutte le tue canzoni va pazza di te. Volevo chiederti se potevi fare un video dedica con un saluto per lei che si chiama Anna. Ecco ti chiederei qualche secondo della tua vita per lei, se dovessero servire qualche tipo di pagamento sono disposto anche a quello. Spero tanto che leggerai e ci aiuti per questo piccolo pensiero. Grazie
Salve, mia sorella Nicoletta fa 18 anni ed è una grandissima fan di irama, vorrei farle il regalo di mandarle un video di auguri da parte sua. Vi prego è possibile?
Ciao Filippo, volevo chiederti gentilmente un favore se potevi fare un video augurio alla mia ragazza che è fan pazza di te, si chiama Alessandra. Grazie
Un video Augurio per un compleanno
Ciao Irama, volevo chiederti un favore se potevi fare un video augurio a mia sorella che e' fan pazza di te, si chiama Rosa. Grazie
Invito
Gentile Filippo Maria Fanti
Gent. le Manager
Sono un cagnolino, un beagle. Mi chiamo SMART TWITTER Truewin FONTEPOSCA.
Scrive questa lettera per me, il mio badante.
Sono il degno erede del mio “fratellino” TWITTER anche lui un beagle che due anni fa ha saltato il Ponte dopo aver vissuto appena 9 anni. TWITTER è morto per una disfunzione al cuore scoperta solo un anno prima.
TWITTER non aveva il “cuore di latta” come la protagonista di una Tua canzone il 4 febbraio 2020 il suo cuore si è dimenticato di battere.
Era un’Angelo venuto dai badanti in un momento difficile della loro vita, per questo era molto amato e non c’è giorno che non lo ricordano.
Da un po’ di tempo i miei badanti hanno cercato di dedicargli una messa di suffragio, ma nessun prete ha accolto questa richiesta. Preciso che i badanti non sono bigotti. Essendo devoti a San Gaspare, hanno fatto richiesta questo gennaio, alla Pia Unione del Preziosissimo Sangue di San Gaspare che promuove opere di beneficienza in Africa e India. Inaspettatamente la richiesta è stata accolta e addirittura la messa si farà eccezionalmente proprio il giorno della festa di San Gaspare, nella chiesa di Santa Maria in Trivio a Roma (vicino a Fontana di Trevi) dove sono custodite le reliquie del Santo.
È la prima volta che la chiesa cattolica dedica una messa in ricordo di un cagnolino!
Il 3 febbraio scorso, Hai cantato una canzone al festival di Sanremo “OVUNQUE SARAI”con un testo stupendo classificandosi quarto.
Il 3 febbraio è la data in cui TWITTER si è sentito male e il quattro è deceduto.
Ecco, i miei badanti sperano che Tu possa cantarla in chiesa al termine della messa di suffragio. Per questo stanno cercando di contattarti ma non sanno come fare e … qui intervengo io.
Gentilissimo Filippo spero che tu legga questa lettera così da valutare la possibilità di realizzare un sogno di grande beneficio per i nostri animali e per le opere pie del Santo.
I miei genitori umani comprendono che si tratterebbe di un miracolo, e credono nei miracoli e contano su San Gaspare per realizzarlo.
Io da degno erede ho fatto la mia parte e di più non so fare perché non sono un Santo, anzi sono un rompipalle come tutti i cagnolini e beagle in particolare (però sono bello come Twitter), che vivono in una famiglia che gli vuole bene.
Grazie, spero che ci aiuterai … ma si ci aiuterai, ci aiuterai Anche per la Tua sensibilità che contraddistingue La Tua vita.
Filippo: quale posto migliore per dedicare a Tua nonna il tuo pensiero. Io credo che tu capisca questa richiesta…
Le possibilità che tua accolga questo desiderio è flebile ma contiamo su San Gaspare.
Un BAU da SMART TWITTER noto il “marchesino” nel Gruppo FB SMART TWITTER TRUEWIN fanclub.
Ciao da SMART
Per SMART:
Giovanni Serra
Mail. -------
Ciao! Sono una nonna molto orgogliosa mio nipote canta la tua ultima canzone e si commuove ogni volta mi fa venire la pelle d oca perché secondo me a una voce bellissima mi piacerebbe ch lo ascoltarsi lui a solo 8 anni ma è molto sensibile grazie di cuore
Incontro di pochi minuti
Carissimo Irama ciao scusa se ti disturbo mi chiamo Marco e ti scrivo per chiederti un mega piacere sempre se sei disponibile, ti chiedevo se potevi incontrare la mia fidanzata per pochi minuti giusto il tempo di qualche foto è un'autografo.
Ti ringrazio tantissimo anticipatamente.
Marco
Ciao sono una mamma di un bimbo di 6 anni Andrea, è un tuo fan sfegatato !!! Già a 3 anni cantava Arrogante
Poi l’anno scorso tutte le volte che saliva in macchina la tua genesi del colore
Adesso con ovunque sarai a tutto volume la canta a squarciagola…
Ti chiedo se potresti mandargli un saluto! ! Grazieee
Per Irama con il cuore
Ciao Irama... ti scrivo per chiederti una cosa molto semplice... come stai?
Non so perché ma sento che non sei felice... ora crederai che sono pazza visto che non ci conosciamo e quindi non posso saperlo ma non so come spiegarlo.. lo sento punto e basta e un po’ forse me lo trasmettono le tue nuove canzoni... ti mando un abbraccio stretto e lungo.. di quelli che, quando li riceviamo, ci fanno sentire un po’ meglio e più al sicuro😊
Ciao Laura
PS Grazie per mettere sempre l anima nelle tue canzoni.. abbiamo bisogno di anime😘
Ciao irama sono Sabrina, ho 17 anni da piccola ho avuto un arresto cardiaco (fortunatamente sono viva). Vorrei incontrarti io abito a Napoli, io so tutto di te come ti chiami, dove sei nato, quando sei nato, dove vivi, chi è la tua fidanzata, quanti anni hai... Praticamente TUTTO. Vorrei venire ad un tuo concerto, vorrei fare una canzone con te, perché io amo cantare è da piccola che ho iniziato. Ti voglio bene irama ❤️
Sabrina 17 anni.
Avrei voluto consegnarti una lettera
Ciao Filippo! Giovedì ho avuto la grande possibilità di partecipare all'evento al Teatro Manzoni di Milano. È stato molto emozionante per me vederti dal vivo... un sogno che si realizza. Sei stato eccezionale ed impeccabile come sempre. Proprio quel giorno, avrei tanto voluto consegnarti una lettera che però, non è stato possibile darti di persona. Così l'ho affidata a una persona del tuo staff. Mi ha promesso che te l'avrebbe consegnata e spero tanto che sia così. Ti scrivo perché vorrei solo sapere se quella lettera ti è arrivata. Diciamo che "mi metterei l'anima in pace". Spero un giorno di poter avere la possibilità di incontrarci di nuovo, magari "più da vicino". Vorrei solo abbracciarti forte. Ti voglio bene e grazie mille in anticipo se mi risponderai. Un saluto, con affetto ♥️.
Urgente tumore fan
Urgente tumore fan
Ciao Irama, mia sorella è una tua super fan, sarebbe dovuta venire ad un tuo concerto ma purtroppo le è stato diagnosticato un tumore che l’ha costretta a sposarvi in fretta lunedì 21/03…
Potresti farle un video di auguri su Instagram! ? Sarebbe un regalo stupendo.. si chiama Michela… in Instagram michi_vary84.. grazie ti prego ❤️
Ho una nipotina di nome Luisa il giorno 11.04.2022 compie gli anni
Buongiorno sono l'Avv. Michele Rillo di benevento il mio numero è 339------- Le chiedo gentilemte se il giorno 10. 04. 2022 alle ore 14,00 potrebbe fare una video chiamata alla mia piccola Luisa compie cinque anni ed è una Sua fan. Appena ritorna dalla scuola tutti i giorni ascolta le Sue canzoni, sarebbe una gioia immensa se Lei potesse farLe gli auguri il giorno 10. 04. 2022.
Grazie mille Le porgo i miei più cordiali saluti.
Michele Rillo
Era un uomo buono e sensibile
Non c'è la faccio ad ascoltare Dovunque sarai, mi spezza il cuore, non avevo mai pianto ascoltando una canzone... è un CAPOLAVORO, ad ottobre ho perso il mio compagno Claudio, e la tua canzone, lui che era un uomo buono e sensibile, l'avrebbe emozionato tantissimo fino alle lacrime. Grazie Irama, sei sicuramente una persona buona e pieno di sentimento, ti auguro di vero cuore di avere dalla vita le cose più belle... tvb
Carissimo Irama non so se mai ti arriverà questo messaggio ma vorrei poterti dire che nell'inizio del video della tua canzone" Ovunque sarai "rivedo la storia di Thomas un amico di mio figlio venuto a mancare il 22 febbraio 2022, mentre il padre tagliava un albero nel loro bosco questo albero come nel tuo video è caduto su un altro albero e rompendosi perché marcio ha colpito in testa Thomas che era abbassato a legare rami e non si è accorto di niente, non c'è stato nulla da fare, ogni volta che vedo il tuo video con questo albero che cade addosso all'altro e ascolto le parole della tua canzone il cuore si spezza e le lacrime non si fermano più. Era un bellissimo ragazzo solare e pieno di vita come può essere un ragazzo di 19 anni e in quel video guardando te sembra di vedere lui. Un po' ti assomigliava. Ciao Irama con affetto Carmela
Proposta creazione nuova serie tv
Buonasera, sono Paolo Franco scrittore in erba…siccome ero rimasto affascinato dal singolo “Un giorno in più”, ispirato dal testo ho scritto un romanzo omonimo che secondo me, utilizzando come colonna sonora il celebre brano d’Irama e come scenografia la trama del mio romanzo potremmo costruire una SERIE TV al TOP.
Spero che questo progetto AMBIZIOSO venga preso in considerazione!
Paolo
Concerto del 26 aprile a Roma
Ciao, a me e alle mie figlie Kimberly e Beatrice ci farebbe piacere conoscerti, magari cantare con te... Esaudisci nostro desiderio, grazie
Una mamma che ha appena perso suo figlio
Ciao Irama, sono una mamma che appena perso suo figlio di 23 anni, la tua canzone dice esattamente quello che vorrei dire a mio figlio, e ascoltandola mi riempie il cuore di speranza e la vorrei gridare a tutte le mamme come me, grazie infinite per quello che sei e per quello che dici, un forte abbraccio
Saluti da una fan
Ciaocari s
simo amico mio irama complimenti per la tua nuova canzone di Sanremo ovunque sarai a me mi e piaciuta tantissimo ti volevo fare le mie condoglianze per la tua nonna e ti ringrazio però i saluti che ci hai mandato a noi fans ora ti mando centomila bacioni e un abbraccio dalla tua cara amica fans preferita Lorella peterlini
Le parole entrano nel nostro cuore
Ciao Irama, mi chiamo Patriza sono di Genova e oltre ad avere un figlio ventenne ho una bimba di 10 anni che ha il disturbo dello spettro autistico.
Sai molti dicono che non sembra che sia una bambina autistica ma lo è. Lei non è nata cosi e non ha avuto complicanze alla nascita ma dopo una febbre molto alta è regredita in tutto. Il percorso ad arrivare a oggi per come è adesso è stato molto faticoso ma lei è molto determinata a essere come tutti noi. È molto brava a scuola ed è una bambina molto in gamba. Sta imparando la tua canzone "Ovunque sarai"che ha lasciato tutti noi senza fiato da quanto entra nel profondo questa canzone.
Le parole entrano nel nostro cuore. Mi farebbe tanto piacere mandarti la sua registrazione vocale, per far capire come una bambina speciale possa imparare e cantare una canzone importante come la tua. Grazie continua così Irama! Ti saluto e ti abbraccio.
Un sentito grazie!
Ciao Irama, sabato papà mi ha lasciato e mentre ieri lo accompagnavo nel lungo viaggio, ad un certo punto è sbucato un timido arcobaleno e alla radio la tua canzone. Ho cantato con un nodo alla gola mentre le lacrime mi impedivano quasi di guidare, ma volevo urlare a papà il mio dolore. Ti sono grata per averla composta, non immaginavo mai di vivere un dolore così forte, lacerante. A nome mio, di mio marito e di nostra figlia tredicenne che sta soffrendo da impazzire per la perdita del "suo idolo" come lei ha definito e scritto in una sua poesia di SUO NONNO un grazie eterno! Veronica
Un inno all'amore più puro
La tua canzone "ovunque sarai" è commovente e riesce a far vibrare le corde più profonde dell'anima; è per me un inno all'amore più puro, riflesso dell'amore divino, che non conosce limiti fisici, di spazio o tempo.. È l'amore per chi non è più con noi con il corpo ma che, come una pietra preziosa, resterà per sempre custodito nello scrigno del nostro cuore.. Grazie Irama per questo dono speciale! Fabiola da Mestre (VE)
O scritto delle canzoni bellissime. Non sono un uomo che cerco di fatti perdere tempo. Spero che mi contatti una telefonata non costa niente. Io penso che una delle mie canzoni cantata da te a Sanremo avrebbe preso più voti dei primi tre classificati insieme. Ti lascio il mio indirizzo bagnoli irpino av via ------- 20 ti lascio anche il cellulare 339-------
Ciao irama sono Patrizia da sabaudia la tua canzone ovunque sarai è bellissima, prende a pieno quello che stiamo passando è morto da poco il papà di mio marito che per lui nn era solo un padre era il suo migliore amico... la tua canzone la sente sempre perché gli ricorda il papà che poi è morto all improvisso in una sera davanti hai suoi occhi... 18 anni fa è morta anche la sorella una morte in accettabile mai superata forse solo con nascita dei nostri figli... lui adesso è entrato in un tunnel di depressione accompagnato ad altri problemi... si deve solo fare aiutare io lo sto facendo... ma mi è balenata un idea so che sei impegnatissimo sarà sicuramente impossibile, ma se ti trovi a passare per sabaudia precisamente borgo san donato ti accogliamo a bracce aperte certo incognito solo per tua presenza forse potrebbe aiutare mio marito ad uscire da questo stato che si protrae da troppo tempo poi se fosse avrò modo di spiegarti... sarà impossibile ma provo anche questa possibilità per aiutare mio marito a vivere di nuovo perché poi è giovane ha una vita davanti... spero in una risposta buonaserata...
Dove ogni anima ha un colore, tu hai dato colore alla nostra
Ciao Irama sono Loredana mamma di Tommaso, splendido ragazzo di 22 anni volato in cielo 18 anni fa oggi (12 febbraio 2004). Siamo di Firenze e Tommaso è sepolto nel cimitero delle Porte Sante presso la bellissima Basilica di San Miniato al Monte dove stasera l’abate Bernardo ha celebrato la Messa in suo ricordo. Io avevo portato un altoparlante e ho distribuito dei fogli in cui avevo scritto il testo della tua meravigliosa canzone! La tua musica ha risuonato commovendo tutti e facendo respirare l’anima! Per “tutti “ intendo tanti genitori che come me sono orfani di un figlio e che, con un’intuizione di diversi anni fa, ho raccolto per aiutarli e consolarli facendo capire che la morte non ha l’ultima parola! Abbiamo dato vita a un’associazione che si chiama La Stanza Accanto perché i nostri figli non sono lontani… solo nella stanza accanto. Questa mia quindi per ringraziarti di aver dato, attraverso le tue parole, voce alle nostre emozioni!!! Grazie grazie grazie e se un giorno vorrai venirci a trovare saremo felici di abbracciarti❤️
Grande conforto
Salve Irama,
volevo complimentarmi per la canzone “ ovunque sarai “. Per una madre che, come me, ha perso un figlio di soli 17 anni è di grande conforto. È come sentirlo più vicino.
Grazie.
Ciao irama spero ti arrivi il mio messaggio e che possa rispondere.. ho 3bimbo che ti adorano, Jacopo che ha 8anni e canta sa tutte le tue canzoni e ai saggi porta solo canzoni tue. Spero tanto un giorno di fargli un regalo... incontrare te. Se vuoi rispondere ------- grazie sei bellissimo
Leggi per favore
Caro Filippo sono una tua grande fan, Luigia. Ti volevo chiedere una cosa, io devo comprare i biglietti per il tuo concerto, è possibile incontrarci e fare una foto? se puoi rispondermi vai su Facebook, chiedi a Giulio Nenna il mio account, l'ho contattato, grazie. Sei arte ♥️
Caro Irama sono Paola vorrei se tu mi dedichi la tua meravigliosa canzone di San Remo 2022 a un bellisimo carabiniere che adesso non cè più è una stella nel cielo che
brilla radiosa nella notte
Liberi di pensare a chi si porta nel cuore
Mi chiamo Giuseppe, ho 67 anni e sono il nonno di Tommaso, che tre mesi fa, a 17 anni, ci ha lasciato, investito da un treno a Torino, per cause che ancora non sappiamo. L’ultimo pensiero è che lo abbia voluto fare apposta. E’ il figlio di mia figlia Francesca e lei, come mia moglie e l’altra mia figlia Caterina, ha trovato nelle parole della tua canzone di Sanremo proprio il significato che tu volevi dare, cioè essere liberi di pensare a chi si porta nel cuore. Grazie.
Ottimo lavoro
Ciao Filippo, sono una tua neo-fan. Devo ammettere che ho sempre snobbato la musica italiana perché di solito ascolto metal (sono una grandissima fan dei Nightwish e dei Cellar Darling), ma le tue canzoni mi hanno davvero conquistata, perché sono oggettivamente belle e hanno un sound pazzesco. Hai una capacità di tramutare storie e pensieri in musica e parole che ha dell'invidiabile. E con Grignani sei stato un vero amico, non è una cosa che mi è sfuggita. So che quello che scriverò ora ti sembrerà parecchio strano, ma comunque provare non costa nulla: se potessi avere un recapito email per poterti scrivere in davvero un breve testo la storia della mia vita sarei molto felice. Il motivo è questo: so che sei la persona giusta per sensibilizzare le persone su un tema estremamente importante, e avrei bisogno dell'aiuto di un artista del tuo calibro proprio per sollevare la questione. Lascio il mio recapito mail su questo sito e attendo risposta. Nel frattempo ti saluto e ti ringrazio.
Laura
Canzone magnifica
Ti scrivo per dirti quante emozioni mi hai fatto provare dopo aver ascoltato la tua canzone Ovunque Sarai. Ogni volta riesco a dare sfogo a quelle lacrime che dovevano uscire per la perdita di mio nipote diciannove anni. Ha scelto che questa terra non faceva più per lui. Le tue parole mi danno la forza di crederlo ancora vicino a noi. Inoltre la somiglianza con te è impressionante. Ogni volta che ti vedo mi sembra di rivedere lui. Grazie per avermi fatto provare emozioni che non pensavo più di saper esprimere.
Emozionante
I miei più sinceri complimenti per il testo "ovunque sarai" recentemente cantato a Sanremo da Irama.
Molte canzoni di questo Sanremo 2022 erano fantastiche, ma quella di Irama secondo me aveva qualcosa di più rispetto alle altre. Per me era una canzone da primo posto.
Grazie
Ho già scritto un commento,
ma leggendone altri, mi ritrovo in tante riflessioni e apprezzamenti.
Soprattutto condivido la purezza di un'anima sincera e ricca di spiritualità in un ragazzo così giovane... dote piuttosto rara oggi.
Educato, rispettoso, privo di arie e nello stesso tempo moderno e poliedrico.
Nonostante le continue trasformazioni, dietro percepisco unità e coerenza.
Le note della canzone mi risuonano tutto il giorno... e dire che tante altre abbiamo sentito... ma quella di Irama ha spazzato via tutte! !
Sarebbe davvero bello che i nostri commenti arrivassero a Irama.
Grazie.
Richiesta collaborazione
Gentilissimo Irama,
sono Rita Farano e qui rappresento, in qualità di presidente, il movimento civico NOI LIBERAmente di Barletta, da tempo seriamente e convintamente impegnato nel sociale, in particolare in iniziative socio-culturali per la diffusione della cultura della cittadinanza attiva fra le giovani generazioni. Un impegno nato dalla consapevolezza che questo nostro tempo, scandito da paure sempre nuove, rischia di condurre soprattutto i ragazzi al disimpegno e alla rinuncia, spegnendo in loro quelle forze etico-sociali che sono il motore del far bene e dell’agire in società con senso civico. Il nostro contributo vuole, pertanto, proporsi esattamente in questo senso: accompagnare, proporre, approfondire, condividere momenti di crescita e comprensione sempre più ricchi e proficui.
Il nostro obiettivo è di suscitare il loro coinvolgimento nella ricerca di risposte ai problemi e alle sfide della società e consentire ai giovani di trarre pieno vantaggio dalle loro capacità e trovare soluzioni funzionali, significative e sostenibili. Da qui l’idea dei responsabili del Movimento di organizzare e realizzare un ciclo di incontri seminariali, a cadenza mensile, in modalità da remoto su piattaforma digitale, dedicati alla riflessione su problematiche legate al nostro tempo, al concreto vivere quotidiano dei giovani, ai loro comportamenti, ai loro principali interessi e alla qualità̀ delle relazioni reciproche che sono in grado di costruire e vivere ogni giorno. Ii contenuti relativi ai 4 incontri sono i seguenti:
• Diamo una patente alla sicurezza.
• Sono quel che mangio.
• La musica può rendere gli uomini liberi (Bob Marley.
• Giovani e Partecipazione, dove e come si coltiva la cultura democratica?
Dalle considerazioni fin qui esposte è nata l’urgenza di dedicare uno spazio di riflessione sul tema del ruolo della musica nel processo di crescita individuale, sociale, civile e culturale dei giovani, servendoci della collaborazione sussidiaria di soggetti specialistici pubblici e privati. In particolare il nostro pensiero è andato spontaneamente a lei, Irama, oggi un idolo positivo per ragazzi, e non solo, che non ha mai dimostrato di volersi sostituire alla realtà e alla quotidianità dei giovani, ma al contrario di essere per loro un esempio verso il quale indirizzare i propri sforzi. Abbiamo pensato di dedicare alla tematica "La musica può rendere gli uomini liberi" (cit. Bob Marley) un momento pomeridiano nel mese di aprile, lasciando ovviamente alla sua discrezione l'individuazione di una data compatibile con i suoi prioritari impegni professionali. In attesa di un suo gentile e, ci auguriamo, positivo riscontro, la saluto con cordialità. Prof. ssa Rita Farano
Emozioni e amore
Ciao grande cantante ti chiamo Irama perché sei un grande ! grandioso nello spirito e nell'anima, dai amore e speranza; hai diffuso la vera spiritualità con parole d'amore, un amore maiuscolo, mi hai trasmesso tenerezza, una grande fede, il valore immenso della vita, la voglia di essere il nonno dei miei tre nipoti. Conoscerti sarebbe un grande privilegio per me. Grazie giovane ragazzo dal cuore immenso, hai meritato le doti che hai, coltivale con fede e gioia.
Puntualizzazione!
Ci tengo a ribadire l'importanza del testo ed interpretazione... ma grazie a Irama ed alla sua capacità poliedrica, è riuscito a farci commuovere pensando ai nostri cari per poi trovare serenità trovando un canale semplice che ci riunisce a loro con felicità!
Irama è potente!!!
